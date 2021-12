Comment trouver des listes de lecture Spotify créées par d’autres personnes

Edgar Cervantes / Autorité Android

Peu importe ce que vous aimez musicalement, que ce soit les Rolling Stones ou les plus grands succès de Cookie Monster, vous êtes assuré de trouver une liste de lecture déjà existante sur Spotify. Mais où trouver ces playlists mythiques ? Quelle sorcellerie et magie devez-vous employer pour trouver des listes de lecture Spotify ? Ne vous inquiétez pas, aucun sort spécial n’est nécessaire. Quelques tapotements ou clics vous aideront à découvrir ce que vous recherchez.

RÉPONSE RAPIDE

Pour trouver des listes de lecture Spotify dans l’application mobile, saisissez ce que vous recherchez et utilisez le Listes de lecture filtre pour supprimer tous les résultats non pertinents. Sur l’application logicielle et le lecteur Web, saisissez ce que vous recherchez et faites défiler jusqu’au Listes de lecture section.

SAUT AUX SECTIONS CLÉS

Comment trouver des listes de lecture Spotify (Android et iOS)

Pour rechercher une liste de lecture Spotify sur l’application Android et iOS, saisissez ce que vous recherchez. Lorsque les résultats apparaissent, vous en verrez déjà tagués Playlist. Vous pouvez également appuyer sur Listes de lecture en haut – cela filtrera tout le reste et vous laissera uniquement les listes de lecture.

Comment trouver des listes de lecture Spotify (ordinateur de bureau et lecteur Web)

C’est légèrement différent sur l’application de bureau et le lecteur Web, mais ce n’est pas plus difficile. Recherchez ce que vous cherchez et faites défiler jusqu’à ce que vous trouviez le Listes de lecture section.

À l’extrême droite, vous verrez un Voir tout lien. Cela vous mènera à tous les résultats de recherche de playlist.

