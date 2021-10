Comment trouver et réparer le générateur emmêlé pour l’événement Halloween 2021

L’événement DBD Halloween 2021 a commencé et les joueurs devront trouver et réparer un générateur enchevêtré dans Dead by Daylight.

C’est le Midnight Grove et il est livré avec beaucoup d’action et de tenues fantasmagoriques. Toutes les tenues précédentes de Hallow’s Eve sont disponibles à l’achat et à la récupération dans la boutique du jeu, et il y aura également de nouveaux produits cosmétiques Hallow Cursed pendant la célébration.

Bien qu’il reste encore beaucoup à venir, certains joueurs ont du mal à réparer les machines piégées dans les vignes.

Comment trouver des générateurs enchevêtrés dans Dead by Daylight

Vous trouverez parfois un générateur enchevêtré dans Dead by Daylight suite à l’arrivée de l’événement Halloween 2021.

Il se trouvera sur la carte et vous remarquerez que la machine est recouverte de vignes et qu’une bougie est placée sur le dessus. Tout ce que vous avez à faire est de vous en approcher et d’appuyer sur le bouton Réparer pour commencer à travailler dessus.

Une fois la réparation terminée, vous remarquerez que les réparations enchevêtrées apparaissent à l’écran à côté des réparations normales. Sachez que tous les générateurs ne seront pas couverts de vignes, car beaucoup d’entre eux seront tout simplement normaux.

Défis DBD Halloween 2021

Il y a des défis qui accompagnent l’événement Dead by Daylight Halloween 2021 à travers des jack-o-lanterns interactifs.

Les joueurs de DBD trouveront ces jack-o-lanternes autour de la carte aux côtés de générateurs et de crochets emmêlés occasionnels. Vous pouvez interagir avec les citrouilles en tant que tueur ou survivant, et vous voudrez les écraser pour terminer les défis du Tome qui rapportent des points de sang et offrent la possibilité d’un tour de passe-passe avec un buff de vitesse ou un debuff.

Récompenses

Compléter des épreuves et des défis sur Auris Web débloquera des histoires effrayantes écrites par Mikaela Reid de Hour of the Witch.

Cependant, si vous n’aimez pas particulièrement son portfolio de romans ratés, il y a aussi les charmes et skins suivants qui ne sont disponibles que pendant le Midnight Grove :

Miakela Reid – Tenue Witching Hour The Doctor – Tenue de greffe Trois breloques Chat noir avec chapeau de sorcière Feuille d’épouvantail Nea Récompense de connexion Ghost Wraith – 666 666 points de sang

Consultez le site Web du jeu pour plus d’informations.

DBD : Tous les codes de travail Halloween 2021

