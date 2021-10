Comment trouver et soutenir des lieux respectueux de l’environnement sur Google Maps

Google reconnaît à quel point il est important d’être une entreprise durable. Lors de son événement Sustainable with Google il y a deux semaines, Google a souligné ses efforts pour aider les gens à vivre de manière plus durable en utilisant les produits Google. Les fonctionnalités annoncées comprenaient Nest Renew, pour aider les gens à trouver des itinéraires de banlieue écologiques et même à rechercher des produits et des appareils écologiques. Mais lorsqu’il s’agit de soutenir les entreprises durables, Google adopte une approche plus DIY. Par exemple, il a ajouté des fonctionnalités à ses listes My Business, permettant aux propriétaires d’entreprise d’annoncer s’ils acceptent ou non les matériaux de recyclage et quelles variétés. Mais qu’en est-il de nous ? Bien sûr, nous pouvons choisir un téléphone durable, mais comment pouvons-nous trouver et soutenir ces entreprises qui font un effort supplémentaire pour aider l’environnement ? Il y a deux façons, et nous allons vous montrer comment.

Soutenez vos entreprises locales et durables

La meilleure façon de soutenir les entreprises locales est de laisser des avis et des photos d’une entreprise sur des cartes. Les avis et les photos peuvent aider les autres à découvrir un lieu. Pour ajouter un avis et/ou une photo, procédez comme suit.

Chercher pour l’emplacement dans Google Maps. Une fois localisé sur la carte, appuyez dessus pour faire apparaître des détails. Appuyez sur le carte de localisation en bas pour l’ouvrir en plein écran.

Robinet Commentaires. Noter: vous devrez peut-être faire défiler les boutons au milieu de la page vers la gauche pour voir les avis.

Source : Adam Doud/Android Central

Appuyez sur le Étoiles laisser une note. Les notes sont de 1 à 5 étoiles.

Sous les étoiles, vous pouvez laisser un critique écrite et appuyez sur Ajouter des photos.

Sélectionnez les photos que vous voulez et appuyez sur Poster.

Source : Adam Doud/Android Central

Noter: Si vous souhaitez simplement publier des photos sans laisser d’avis, vous pouvez le faire en appuyant sur Photos à la place de Commentaires à l’étape 4.

Tenez une liste publique des entreprises durables dans votre région

Une autre façon d’apporter de la visibilité à vos entreprises écologiques préférées est de créer une liste d’entre elles dans votre région. Voici comment procéder.

Chercher pour l’entreprise que vous souhaitez ajouter dans Google Maps. Appuyez sur le emplacement. Appuyez sur le carte de localisation en bas pour ouvrir plus de détails. Robinet sauvegarder.

En supposant que vous n’ayez pas encore de liste « entreprises respectueuses de l’environnement », appuyez sur + Nouvelle liste.

Source : Adam Doud/Android Central

Entrez un Nom et la description pour la liste. En dessous, vous pouvez faire la liste Publique tout de suite ou gardez-le Privé jusqu’à ce que vous soyez prêt à le publier. Robinet Créer.

Si vous avez initialement défini votre liste comme privée, vous pouvez appuyer sur Publier ici pour le rendre public. Vous pouvez également Partager la liste.