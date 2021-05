Comment trouver et télécharger de la musique MP3 à partir de YouTube en 2021 »wiki utile La technologie

Si vous souhaitez télécharger de la musique MP3 à partir de YouTube, vous êtes au bon endroit. Dans ce tutoriel, nous allons expliquer comment rechercher et télécharger des chansons étape par étape via différents services en ligne.

YouTube est la plateforme vidéo par excellence, mais il y a aussi beaucoup de gens qui l’utilisent pour écouter de la musique gratuite en ligne. Son immense catalogue de contenus nous donne accès à un vaste univers musical, que ce soit à travers les clips vidéo des artistes ou les chansons intégrées dans d’autres types de vidéos.

Le problème avec l’écoute de musique sur YouTube est que vous devez avoir une connexion Internet pour reproduire le contenu, c’est-à-dire consommer les données de votre tarif au cas où vous ne seriez pas chez vous.

De plus, si vous utilisez votre mobile et avez un compte gratuit, vous devez avoir l’application ouverte, car lorsqu’il est en arrière-plan ou avec l’écran verrouillé, l’audio n’est pas lu. Par conséquent, outre la consommation de données, il consomme également la batterie de votre smartphone.

La musique accompagnera nombre de vos projets, vidéos ou podcast. Dans ce guide, nous vous montrons les meilleures pages pour télécharger de la musique gratuite et libre de droits à utiliser dans l’une de vos créations.

À cause de, il y a beaucoup de gens qui veulent télécharger de la musique YouTube en MP3. De cette façon, ils peuvent avoir une copie locale de leurs chansons préférées pour les écouter quand ils le souhaitent sans aucune limitation.

Si vous en faites partie, prenez-en note car nous allons vous expliquer étape par étape comment télécharger des MP3 depuis YouTube via différents services en ligne.

Comment télécharger de la musique MP3 à partir de YouTube en 2021

Snappea

Snappea est un service en ligne qui vous permet de télécharger gratuitement des MP3 depuis YouTube et sans inscription.. Il est très facile à utiliser et vous aurez vos chansons téléchargées en quelques secondes, c’est donc un outil hautement recommandé.

Pour commencer, accédez au site Web de Snappea et saisissez l’artiste ou le titre de la chanson que vous souhaitez trouver dans le champ de texte. Dans les résultats, vous pouvez voir les vidéos YouTube contenant la musique que vous souhaitez télécharger, de sorte que vous n’avez même pas besoin d’accéder à la plate-forme vidéo pour localiser les chansons. Cependant, si vous connaissez déjà l’URL de la vidéo, vous pouvez la copier et la coller dans le champ de recherche.

Une fois que vous avez trouvé la musique que vous voulez, pour le télécharger, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger. Lorsque vous le faites, l’outil vous montrera une page comme celle que vous pouvez dans la capture d’écran suivante. Ici, vous avez la possibilité de choisir la qualité de l’audio que vous souhaitez obtenir (débit binaire 50k, 70k, 128k et 160k), en cliquant sur le bouton Télécharger à côté de chaque option.

Après avoir cliqué sur le bouton, une barre de progression indiquera l’état du téléchargement, et quand il sera terminé Vous pouvez trouver le fichier dans le dossier Téléchargements de votre ordinateur ou de votre mobile. Si simple et rapide!

De plus, si vous le souhaitez, vous avez également la possibilité de télécharger la vidéo au format MP4 avec différentes options de qualité au choix. Le processus de téléchargement de la vidéo est le même, mais dans ce cas, en appuyant sur le bouton Télécharger correspondant.

ClipConverter

ClipConverter est un service en ligne très expérimenté et populaire pour télécharger de la musique MP3 à partir de YouTube. Son interface est moins conviviale et moins attrayante que celle de Snappea, mais elle est également efficace pour télécharger des chansons depuis YouTube.

Dans ce cas, vous ne disposez pas d’un moteur qui vous permet directement de vidéos contenant la chanson que vous souhaitez télécharger, donc la première étape consiste à accéder à YouTube, à localiser la vidéo en question et à copier l’URL.

Ensuite, allez dans ClipConverter et collez l’adresse dans la zone Adresse du média. Ensuite, sélectionnez MP3 dans la section Format de conversion et ajustez les options de conversion à votre guise. Ce service vous offre la possibilité de télécharger l’audio complet ou de sélectionner un fragment spécifique. De cette façon, vous pouvez sauter une partie de l’intro ou de la fin et vous concentrer uniquement sur la musique.

Pour réduire un fragment, décochez la case Début de la vidéo et entrez la seconde dans laquelle vous voulez que la conversion commence, et désactivez Fin de la vidéo pour indiquer le second à arrêter. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur le bouton Continuer pour démarrer la conversion.

Une fois que cela est fait, attendre que le service se convertisse. Le processus peut prendre quelques minutes, selon la taille de la vidéo. Lorsque vous avez terminé, vous trouverez votre MP3 dans le dossier de téléchargement de votre appareil.

YT1s.com

Un autre service en ligne que vous pouvez utiliser pour télécharger gratuitement YouTube en MP3 est YT1s.com. Son fonctionnement est très similaire à celui des services précédents et vous permet de télécharger vos chansons en un clin d’œil très facilement.

Cette plateforme n’a pas non plus son propre moteur de recherche, donc la première chose à faire est de copiez l’URL de la vidéo que vous souhaitez télécharger à partir de YouTube. Ensuite, allez sur YT1s.com, copiez l’adresse dans la zone de texte et cliquez sur le bouton Convertissez MP3.

Ensuite, la plate-forme effectue la conversion et dans quelques secondes vous verrez le bouton Télécharger. Cliquez dessus et le fichier MP3 sera enregistré dans votre dossier de téléchargement.

320YTMp3

320YTMp3 est une autre alternative pour télécharger gratuitement YouTube MP3 sans avoir besoin de programmes. Il dispose d’un moteur de recherche qui vous permet de saisir le nom de l’artiste ou de la chanson que vous souhaitez télécharger pour voir les vidéos YouTube contenant la musique que vous recherchez. Si vous avez déjà localisé le contenu contenant la chanson souhaitée, vous pouvez également le copier dans le champ de texte.

Lorsque vous cliquez sur un résultat, vous verrez un écran comme celui montré ci-dessous dans la capture d’écran. Sélectionnez l’onglet MP3, choisissez la qualité dans la liste déroulante, puis cliquez sur le bouton Convertir. Attendez que le processus se termine et à la fin, le bouton Télécharger s’affiche. Cliquez dessus pour télécharger le MP3.

YouMp3.app

YouMp3.app est le dernier service en ligne pour télécharger de la musique à partir de YouTube gratuitement et sans avoir besoin de programmes nous allons vous en parler. Son utilisation est très simple: il vous suffit de coller l’URL de la vidéo dans le champ de texte et de cliquer sur le bouton Rechercher.

Ensuite, indiquez la seconde dans laquelle vous souhaitez que la conversion commence et termine la conversion (ne faites rien si vous voulez extraire l’audio complet), puis cliquez sur Télécharger. Le téléchargement démarrera immédiatement et le fichier MP3 sera stocké dans votre dossier de téléchargement.