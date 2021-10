Comment trouver le bon compte durable pour vous ⋆ .

De nombreuses banques prétendent être durables, alors comment choisir la bonne ? (Photo : ./iStockphoto)

Avec la prochaine Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26) à l’ordre du jour de l’actualité, beaucoup d’entre nous réfléchissent aux changements de mode de vie que nous pouvons apporter pour protéger l’environnement.

Si vous avez ou envisagez de changer votre alimentation, vos habitudes de transport ou votre fournisseur d’énergie, vous voudrez également vous demander si vous avez effectué l’un des changements les plus percutants – et les plus faciles – que vous puissiez faire : transférer vos opérations bancaires quotidiennes à un fournisseur.

Presque toutes les banques font maintenant une sorte d’affirmation éthique ou durable, alors comment pouvez-vous naviguer dans le secteur et choisir vers qui s’adresser ?

Les chiffres de l’industrie montrent que très peu d’entre nous parviennent à changer de compte bancaire, et lorsque nous le faisons, nous sommes plus susceptibles d’être tentés par une incitation en espèces.

Cependant, si vous êtes à la recherche d’un nouveau compte courant, vous voudrez peut-être réfléchir à la valeur de toute incitation versée par une banque qui finance des secteurs dommageables et polluants, qui compromettent un avenir juste et durable pour nous tous.

Heureusement, de brillantes organisations indépendantes telles que Ethical Consumer et le champion des consommateurs Which? produire des classements tenant compte de la durabilité lors de la comparaison des produits bancaires.

D’autres sites de comparaison traditionnels et experts financiers ne considèrent traditionnellement que les taux d’intérêt dans leurs « meilleurs achats », manquant certains des facteurs les plus importants pour la façon dont les consommateurs choisissent une banque.

Lequel? et Ethical Consumer examinent les rapports environnementaux, la gestion du carbone, la transparence et l’éthique de l’entreprise.

Il existe d’autres classements de Fairer Finance et des récompenses comme les British Bank Awards où les votes des clients évaluent les banques sur d’autres questions telles que la confiance et l’éthique. Le crédit supplémentaire doit aller à Lequel ? Money magazine, qui a récemment tourné sa couverture au vert et a lancé un guide d’épargne durable.

Leurs recherches montrent que sept sur dix desquels ? les membres ne sauraient pas comment trouver des informations sur les références vertes d’une banque, ce qui rend extrêmement difficile la comparaison des fournisseurs. Comme quoi ? La rédactrice en chef Jenny Ross souligne que les fournisseurs doivent être beaucoup plus transparents pour aider les consommateurs à faire des choix éclairés.

Plus d’argent



Les grandes banques doivent faire plus, non seulement pour être plus directes quant à leur propre impact environnemental, mais aussi pour proposer davantage de produits verts authentiques.

Beaucoup font la publicité de comptes « verts » avec des slogans tels que « planter un arbre », « l’épargne verte » ou « sans combustible fossile », mais ces expressions peuvent être trompeuses et masquer le fait que la banque finance la déforestation, les entreprises de combustibles fossiles ou les entreprises individuelles. utiliser des plastiques.

Avec autant de revendications et d’éléments à prendre en compte, il devient de plus en plus difficile pour les clients de savoir où se situe réellement leur banque sur les enjeux qui les intéressent, comme l’urgence climatique, le déclin écologique ou l’inclusion sociale.

Les classements verts contribuent largement à répondre à ces questions, mais nous avons encore beaucoup à faire jusqu’à ce que tout le monde comprenne l’impact complet – bon ou mauvais – des opérations bancaires quotidiennes, qu’il s’agisse de comptes d’épargne, de comptes courants ou d’investissements. Toutes les banques doivent déclarer leurs impacts holistiques conformément aux objectifs de développement durable des Nations Unies, comme le font la Banque Triodos et d’autres.

Les banques qui ont un impact positif sur l’environnement contribuent à un avenir commun plus durable pour nous tous.

Pour aider à protéger cet avenir, faites vos recherches et choisissez une banque qui place l’objectif environnemental et social au cœur de ses préoccupations. Cela pourrait être la décision de style de vie la plus importante que vous puissiez prendre.

