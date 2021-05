Comment trouver le centre de vaccination COVID-19 le plus proche sur WhatsApp

Le chatbot peut facilement être trouvé sur les versions mobiles et de bureau de l’application.

Avec le lancement de la troisième phase de la campagne de vaccination contre le COVID-19 en Inde à partir du 1er mai, le gouvernement l’a ouverte à tous les groupes d’âge de plus de 18 ans dans le pays. Afin de faciliter le processus de vaccination et de localiser les emplacements les plus proches, le chatbot WhatsApp – MyGov Corona Helpdesk aidera les gens à rechercher les endroits où l’inoculation est effectuée. Il est à noter que le chatbot, développé par la plateforme d’IA Haptik, a été déployé l’année dernière comme un moyen de contrer la désinformation et de partager des informations authentiques lorsqu’il s’agit de comprendre le nouveau Coronavirus. La même plate-forme peut désormais aider les personnes ayant des problèmes liés aux vaccins.

Comment localiser le lieu de vaccination le plus proche sur WhatsApp:

Les gens peuvent accéder au chatbot sur ce numéro – +91 9013151515. Le chatbot peut facilement être trouvé sur les versions mobile et de bureau de l’application.L’étape suivante consisterait à écrire «Namaste», «Salut» ou «Bonjour» sur ce numéro qui générera en outre une réponse automatisée.Le message aura de nombreuses options à sélectionner par les utilisateurs, y compris des détails de base, des coordonnées, un lien vers l’application Aarogya Setup et des changements de prise en charge de la langue, entre autres.Parmi les neuf options répertoriées, la première option est COVID vaccination – Centres et informations authentiques. Pour toute information relative à la vaccination, les utilisateurs peuvent taper “ 1 ” et l’envoyer.Après cela, le chatbot donnera deux options à sélectionner et cela inclura des informations relatives aux centres ainsi que des informations authentiques liées aux vaccins Covid. Tapez à nouveau «1» pour obtenir des informations sur les centres de vaccination. Après cela, le chatbot demandera un code PIN postal à 6 chiffres.Lorsque l’utilisateur saisit un code PIN, le chatbot répondra avec une liste des centres les plus proches de l’utilisateur avec la date indiquant quand la vaccination sera disponible à ce centre particulier avec les détails de la fente. Le chatbot WhatsApp fournira également un lien vers le portail CoWIN où les utilisateurs peuvent s’inscrire ou se connecter pour la vaccination. Les utilisateurs devront prendre rendez-vous via le portail CoWIN uniquement.

Notamment, en raison du trafic intense, il est possible que les retours du chatbot prennent un certain temps. Par conséquent, les utilisateurs n’ont pas besoin de paniquer ou de vérifier leur connectivité.

