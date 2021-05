Comment trouver le numéro de série et la version du micrologiciel de votre AirTag

L’AirTag d’Apple est un tracker Bluetooth qui vous aide à retrouver les objets perdus. Il exécute un logiciel de base pour communiquer son emplacement aux iPhones à proximité qui peuvent ensuite agir comme des balises sur le réseau Find My.

Au moment de la publication, le dernier logiciel pour l’AirTag est la version 1.0.255. On ne sait pas encore comment le logiciel d’un AirTag peut être mis à jour. Avec d’autres accessoires Apple tels que les AirPods, l’iPhone couplé peut transmettre sans fil un nouveau micrologiciel via la connexion Bluetooth périodiquement. Nous ne savons pas encore si la même chose est vraie pour l’AirTag.

Comment connaître la version du logiciel et le numéro de série de votre AirTag

Si vous voulez connaître le logiciel actuellement installé pour un AirTag que vous possédez, c’est vraiment simple. Dans l’application Find My, sélectionnez l’AirTag dans la liste de l’onglet Éléments. Appuyez ensuite sur l’indicateur d’autonomie de la batterie dans le panneau de balayage vers le haut. Appuyez sur l’indicateur de batterie pour basculer vers une nouvelle vue indiquant le numéro de série et la version du logiciel de l’accessoire. Appuyez à nouveau pour revenir à la dernière heure mise à jour et à l’état de la batterie.

Comment trouver le numéro de série de n’importe quel AirTag

Si vous souhaitez connaître le numéro de série d’un AirTag qui n’est pas le vôtre, il existe deux façons simples de le faire. Si vous possédez un iPhone ou un appareil Android compatible NFC, tenez simplement l’AirTag près du scanner NFC de votre téléphone. Cela lancera un site Web Apple qui comprend le numéro de série de l’AirTag ainsi que des informations de contact si le propriétaire a mis l’AirTag en mode perdu.

Le numéro de série de l’AirTag est également imprimé physiquement sur l’appareil lui-même, de sorte que vous pouvez toujours trouver les informations sans être couplé dans l’application Find My. Pour ce faire, appuyez sur le dos en acier inoxydable de l’AirTag et faites-le pivoter dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour retirer le capot arrière. Retirez la batterie pour révéler le numéro de série de l’AirTag et d’autres identifiants de modèle et informations FCC.

