Comment trouver les AirTags, utiliser le mode perdu, remplacer la batterie, bien plus encore

AirTag est officiellement sorti dans la nature et comprend une intégration transparente avec iOS et une multitude de fonctionnalités convaincantes pour suivre vos articles. Plongeons-nous dans la configuration, comment trouver des AirTags avec l’interface utilisateur de précision, entrer en mode perdu, remplacer la batterie, ce que signifient les effets sonores, et bien plus encore.

Comme les AirPods, AirTag propose un couplage instantané et une expérience utilisateur extrêmement fluide. La configuration est un jeu d’enfant, mais nous aborderons également des détails plus détaillés.

Configuration AirTag

Après avoir déballé un AirTag, déballez le plastique et retirez la languette de traction (vous entendrez un bip lorsqu’il s’allume) Assurez-vous que vous exécutez iOS 14.5 et tenez-le près de votre iPhone Suivez les instructions à l’écran

Voici à quoi ressemble le processus:

Si vous ne souhaitez pas utiliser l’un des noms disponibles, faites glisser votre doigt vers le bas et choisissez “Nom personnalisé”.

Une fois la configuration de votre AirTag terminée, vous aurez la possibilité de l’afficher dans l’application Localiser.

Une fois que vous avez configuré votre (vos) AirTag (s), vous pouvez demander à Siri de le trouver ou accéder à l’application Find My pour plus de contrôle. En haut, vous verrez l’autonomie de la batterie et juste en dessous de “Play Sound” et “Find” Faire jouer un son par votre AirTag est un moyen rapide de le trouver lorsque vous savez qu’il est à proximité mais que vous avez besoin d’un peu d’aide. Si vous ne savez pas où se trouve votre élément, appuyez sur “Rechercher” pour utiliser l’expérience de recherche de précision U1. Si vous avez égaré un élément plus loin, vous pouvez afficher l’emplacement sur la carte, obtenir un itinéraire ou, comme nous le verrons plus loin, le mettre en mode Perdu. L’option permettant d’activer “Notifier en cas de découverte” n’est disponible que lorsque vous êtes pas à proximité de votre AirTag



Après avoir choisi «Rechercher», si vous n’êtes pas suffisamment proche de votre AirTag, vous verrez un message «Connecté. Le signal est faible. Essayez de vous déplacer vers un autre emplacement ».

Une fois à portée, vous obtiendrez un guidage directionnel extrêmement précis:

Vous pouvez demander à votre AirTag de jouer un son pendant que vous utilisez la recherche de précision (coin inférieur droit). Une chose à garder à l’esprit, vous aurez besoin d’un iPhone 11 ou 12 pour cette fonctionnalité car il est alimenté par la puce U1.

Comment activer le mode perdu d’AirTag et identifier les éléments trouvés

Si vous perdez un élément que vous suivez avec un AirTag, dirigez-vous vers Localiser> Articles> votre AirTag En bas sous Mode Perdu, appuyez sur Activer

Suivez les invites, saisissez un numéro de téléphone et un message personnalisé si vous le souhaitez (le message par défaut dit “Veuillez m’appeler”. Appuyez sur la bascule pour activer les notifications lorsque votre élément est trouvé Appuyez sur Activer dans le coin supérieur droit



Le mode perdu fonctionne de plusieurs manières. Tout d’abord, Apple tire parti de quiconque possède un iPhone pour localiser anonymement votre article lorsqu’il se trouve à proximité. Deuxièmement, si quelqu’un trouve votre AirTag, il peut le scanner, voir votre message et votre numéro de téléphone pour vous le renvoyer (les appareils Android peuvent également les lire).

Si vous rencontrez un AirTag perdu, dirigez-vous vers Find My app> Items et choisissez Identifier l’élément trouvé.

Comment remplacer la batterie d’AirTag

Apple dit que la durée de vie de la batterie pour AirTag devrait durer plus d’un an Vous pouvez surveiller la durée de vie de la batterie dans l’application Find My Après avoir appuyé sur un élément, regardez juste en dessous du nom de l’élément Pour remplacer la batterie, faites tourner légèrement le métal à partir de la droite à gauche (l’utilisation de deux pouces fonctionne bien) Remplacez la pile bouton 2032 Alignez les dents du couvercle métallique de la pile, tournez de gauche à droite pour le fixer Vous entendrez un son lorsque l’AirTag sera à nouveau sous tension

Support sécurisé de Belkin pour AirTag

Pour un examen plus approfondi des accessoires AirTag d’Apple allant de 29 $ à 39 $, consultez les premières impressions de mon collègue Ben Lovejoy ici.

J’ai décidé de prendre le Belkin Secure Holder à 12,99 $ avec sangle pour AirTag. Il fonctionne comme une étiquette de bagage ou peut être utilisé avec n’importe quel porte-clés.

Fabriqué à partir de plastique dur – disponible en quatre couleurs Dispose d’un design à verrouillage par rotation facile à utiliser Semble offrir une bonne protection, mais n’empêchera pas totalement les rayures

Je m’attendais à une finition plus douce, mais il est entièrement fait de plastique dur. Bien que ce soit l’une des options les plus abordables à 12,99 $, il existe des options moins chères sur Amazon.

Confidentialité, démontage, plus

Ce que signifient les sons AirTag

AirTag propose une gamme d’effets sonores et Apple a partagé une courte vidéo couvrant leur signification:

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: