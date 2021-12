Ne détestez-vous pas avoir besoin d’une image immédiatement, mais qu’elle est enfouie au plus profond de votre bibliothèque ? Il existe un nouveau raccourci pratique pour Google Photos qui élimine les tracas de chercher des captures d’écran. Il devrait apparaître automatiquement, mais si ce n’est pas le cas, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires pour l’obtenir. Voici comment trouver rapidement des captures d’écran dans Google Photos.

Comment trouver rapidement des captures d’écran dans Google Photos

Ouvert Google Play Store sur votre téléphone Android. Rechercher Google Photos.

Mettre à jour Google Photos vers version 5.68.0.410913581.

Source : Namerah Saud Fatmi / Android Central Open Google Photos après la mise à jour pour vérifier si les captures d’écran apparaissent en haut. Si vous ne voyez pas le raccourci, faites une capture d’écran.

Ouvrez à nouveau Google Photos et vous verrez le raccourci des captures d’écran au-dessus de votre galerie.

Source : Namerah Saud Fatmi / Android Central

Le raccourci des captures d’écran apparaît automatiquement une fois que vous avez mis à jour Google Photos. Notez que votre application Google Photos doit être activée version 5.68.0.410913581 pour l’obtenir, cependant. Google a commencé à déployer le raccourci des captures d’écran le 19 novembre 2021, il est donc possible que certains téléphones ne l’aient pas encore obtenu. Dans ce cas, il n’y a rien d’autre à faire que d’attendre que votre téléphone reçoive la fonctionnalité.

Nos meilleurs choix d’équipement

Google Photos est un exemple exceptionnel d’application de galerie. En plus de maîtriser l’art d’afficher, de sauvegarder et de partager vos fichiers multimédias, il s’agit également d’une excellente application de retouche photo. Les téléphones Pixel de Google sont réputés pour prendre des photos en raison de leurs puissantes capacités de traitement. Ainsi, même si vous ne possédez pas d’appareil Pixel, vous pouvez toujours exploiter une partie de cette qualité de traitement via Google Photos.

Google Photos vous offre 15 Go de stockage cloud gratuit dans le cadre de l’allocation de mémoire globale de votre compte Google sans dépenser un centime. Ensuite, il existe des fonctionnalités vraiment intéressantes telles que le partage d’images dans l’application ou la conception et la commande d’impressions, d’affiches ou de livres photo de vos images directement via l’application Google Photos.

Plus qu’une simple galerie de photos

Google Photos

Capturez, enregistrez et partagez avec Google Photos.

Gardez vos souvenirs en sécurité avec Google Photos. Sauvegardez vos images et vidéos dans le cloud, revivez vos souvenirs à travers des images et modifiez vos prises de vue pour atteindre la perfection.