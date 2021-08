Comment trouver Taoka à Dream World

Par Josh Broadwell

2 août 2021 15:22 GMT

L’ascension perdue et retrouvée mission est l’une des quêtes les plus déroutantes du jeu, et non pour des raisons auxquelles vous pourriez vous attendre.

La quête en elle-même est assez simple. Ses prérequis ne le sont cependant pas. Il y a une autre mission clé que vous devrez terminer avant que la seconde moitié de Lost and Found ne s’ouvre.

L’ascension perdue et retrouvée | Comment démarrer Lost and Found

Voyagez jusqu’au nœud et parlez à Raphael dans Karma Logistics. La quête commence après une longue cinématique et vous dirige vers Tham’s Gate. Assurez-vous cependant que vous êtes prêt pour la bataille avant de partir.

L’ascension perdue et retrouvée | Le sac de Raphaël

Le jeu vous fait chercher dans plusieurs sacs potentiels avant de trouver le bon. Il envoie également des hordes de Rojin sur vous pendant que vous recherchez. Assurez-vous de faire une pause et de les repousser afin de ne pas être submergé.

Vient maintenant la partie vague.

L’ascension perdue et retrouvée | Comment trouver Taoka et le Dream World Club

La quête vous dit de trouver Taoka au Dream World Club de CorpZone, ce qui serait normalement facile à accomplir. Ce qu’il ne te dit pas c’est cette partie reste impossible jusqu’à ce que vous ayez terminé le code étranger.

The Ascent Foreign Code est la sixième quête principale de l’histoire et la première fois que vous visiterez officiellement Dream World Club. Pour une raison quelconque, le jeu prétend que l’emplacement n’existe pas pour vous jusqu’à ce stade, vous ne pouvez donc pas terminer la quête avant d’avoir terminé le code étranger. Heureusement, Foreign Code est une autre mission simple. Cela ne devrait pas prendre longtemps à affronter une fois que vous êtes arrivé à ce point, et vous obtenez beaucoup d’équipement et quelques points de compétence dans le processus.

Lost and Found n’est pas la seule quête oblique que The Ascent vous propose. Le Stash est un autre avec quelques objectifs vagues, mais vous obtenez un très bon fusil de chasse pour votre problème.

Si vous vous familiarisez toujours avec The Ascent en général, consultez notre guide de conseils et notre guide de création de personnage pour plus d’aide pour rester en vie dans les rues meurtrières.

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de vente au détail en ligne. Si vous cliquez sur l'un et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission.