Comment trouver un emploi et rendre votre recherche d’emploi moins terrible

Il y a beaucoup d’offres d’emploi ces derniers temps, mais avez-vous réellement essayé de postuler ? Malgré un nombre record d’emplois ouverts aux États-Unis, de nombreuses personnes à la recherche d’un emploi ont du mal à l’obtenir.

Pour compliquer les choses, de nombreux emplois ne sont pas nécessairement ceux que vous voulez. Peut-être qu’ils ne paient pas assez, ont des prestations médiocres ou vous obligent à vous mettre dans une situation dangereuse où vous pourriez contracter Covid-19.

Mais même lorsque vous trouvez l’emploi que vous voulez, il peut sembler que votre candidature se perd dans l’éther. Le problème est la combinaison d’un logiciel de recrutement qui exclut inutilement les personnes totalement recrutables et d’un processus de recrutement d’entreprise qui, pour diverses raisons, n’est pas toujours efficace pour recruter les bonnes personnes pour un entretien.

Bien que vous ne puissiez pas toujours déjouer un algorithme ou un système d’embauche pléthorique, il existe des moyens de vous donner un avantage. Nous avons discuté avec un certain nombre d’experts de l’emploi sur la façon de naviguer dans notre système actuel afin de rendre votre recherche d’emploi un peu moins horrible :

Être en avance. “Si vous ne faites pas partie des 20 premières personnes à postuler sur LinkedIn, vous ne serez probablement pas vu”, a déclaré JT O’Donnell, fondateur et PDG de Work It Daily, une plateforme de coaching de carrière.

Scannez LinkedIn pour voir quelles compétences et certifications les personnes occupant le poste que vous souhaitez possèdent. Assurez-vous de les lister si vous en avez ou de les acquérir si vous n’en avez pas. Ne poursuivez pas votre propre queue en postulant à un emploi que vous avez peu de chances d’obtenir.

Ne négligez pas les compétences, même si elles semblent basiques. Vous maîtrisez Excel ? Listez-le. “Vos chances d’obtenir un entretien et un emploi si vous avez une facilité avec Microsoft Office augmentent énormément”, a déclaré Fuller.

Ne laissez pas de lacunes inexpliquées. Si vous avez pris une année sabbatique pour écrire le grand roman américain, dites-le. Sinon, il semblera que vous ne faisiez rien et vous pourriez être éliminé.

Assurez-vous que votre curriculum vitae, votre lettre de motivation et votre candidature correspondent à la description de poste. Dans une certaine mesure, cela signifie utiliser les mêmes phrases dans vos documents de candidature que celles que vous voyez dans la liste, même si cela peut sembler un peu bon marché. Comme l’a dit Joseph Fuller, professeur de gestion à la Harvard Business School et co-auteur d’un article récent sur la déconnexion entre employeurs et employés : « Être robotique, c’est bien si vous parlez à un robot. Cela ne signifie pas, cependant, que vous devez jouer avec le système et utiliser des termes qui ne s’appliquent pas réellement à vous, selon O’Donnell. Cela, dit-elle, peut vous mettre sur liste noire.

Montrez que vous pouvez gérer le changement. Les compétences évoluent plus rapidement que jamais. Plutôt que d’apprendre chaque nouvelle technologie, vous feriez peut-être mieux d’expliquer que dans le passé, vous avez été doué pour l’acquisition de nouveaux logiciels. Cela peut inclure l’utilisation de mots tels que « transformation », « migration » ou « mise à niveau » et une explication précise de la façon dont vous avez géré le changement dans d’autres emplois. «Ce que les employeurs recherchent, c’est l’agilité», a déclaré Tim Brackney, président et chef de l’exploitation de la société de conseil en gestion RGP. « Si vous pouvez le démontrer dans votre histoire et extraire ces éléments lorsque vous êtes en personne, vous avez le meilleur coup. ”

Atteindre un humain. Essayez de déjouer l’algorithme ou essayez d’entrer en contact avec quelqu’un qui travaille dans l’entreprise. De cette façon, vous aurez au moins une chance de raconter votre histoire. O’Donnell a déclaré: “Si vous postulez en ligne parce qu’ils disent postuler, vous devez également travailler vos canaux de retour.”

Repensez vos priorités. O’Donnell dit à ses clients de créer une liste des exigences qu’ils recherchent pour un nouvel emploi – et découvre souvent que la liste qu’ils dressent est trop longue. C’est une chose de ne pas vouloir vous vendre à découvert, c’en est une autre d’être si précis que vous ne trouvez absolument rien qui vous convient. Son conseil : réduisez votre liste à deux ou trois choses dont vous avez vraiment besoin.

Gardez le travail que vous avez. Il est plus facile de trouver un emploi si vous en avez un. Vous semblez automatiquement approprié pour un poste similaire et vous évitez les lacunes dans votre CV.

Les employeurs pourraient améliorer leur façon d’embaucher

Ne pas être en mesure de pourvoir des postes est également un problème pour les employeurs, et il y a un certain nombre de choses que les employeurs peuvent faire pour s’assurer qu’ils obtiennent les talents dont ils ont besoin (près des trois quarts des employeurs disent qu’ils ont du mal à attirer des travailleurs) . Alors pendant que nous y sommes, quelques conseils pour les entreprises qui cherchent à embaucher :

Mettez à jour et corrigez les critères que votre IA utilise. Plutôt que de rechercher des personnes qui possèdent exactement les compétences décrites dans la description de poste, recherchez celles qui ont des attributs similaires à ceux de vos meilleurs employés — ceux qui sont les plus productifs ou qui sont restés dans l’entreprise le plus longtemps. Cela signifie également que votre algorithme n’exclut pas inutilement un grand nombre de candidats, y compris des parents qui ont quitté le marché du travail pour s’occuper d’enfants, des personnes ayant des antécédents criminels ou des personnes ayant des lacunes dans leur emploi. Fuller a quelques suggestions détaillées sur ce qu’il faut faire dans son rapport.

Mettre à jour les descriptions de poste. Assurez-vous que les offres d’emploi sont à jour et qu’elles se concentrent sur les compétences essentielles dont la personne a absolument besoin. Cela nécessite d’impliquer la personne qui supervise ou travaille directement avec le candidat pour peser sur ce qui est nécessaire pour le travail.

Relâchez l’éducation ou d’autres exigences. « Embauchez quelqu’un qui répond à sept de vos exigences sur 10, au lieu de 10 sur 10 », a déclaré le directeur de la recherche économique d’Indeed, Nick Bunker. “Parfois, ils découvrent que les gens peuvent très bien faire le travail mais n’atteignent pas toutes leurs métriques élevées.”

Offrir une formation en cours d’emploi. Beaucoup de gens pourraient faire le travail si seulement ils avaient un peu d’instruction.

