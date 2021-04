Comment trouver un vaccin contre le COVID-19: un site géré par des bénévoles signale des places ouvertes dans l’État de Washington

Lors d’un bootcamp lancé en janvier, les étudiants de la School of Nursing de l’Université de Washington forment d’autres étudiants et professeurs de l’UW qui espèrent aider à la vaccination contre le COVID-19. (Photo de Kiyomi Taguchi / Université de Washington)

Dans 10 jours, l’État de Washington ouvrira la vaccination contre le COVID-19 à toute personne de 16 ans et plus qui souhaite se faire vacciner. La question est: saurez-vous en trouver un?

Après un déploiement cahoteux de la distribution de vaccins, l’État atteint son objectif en administrant en moyenne 57 000 doses par jour. Et il est de plus en plus facile de trouver des prestataires avec des doses prêtes. Le site CovidWA.com, géré par des bénévoles, a lancé un outil qui envoie des notifications textuelles des rendez-vous nouvellement publiés à proximité. Le service est gratuit pour toute personne qui s’inscrit. La plateforme, qui se met à jour toutes les cinq minutes, dispose également d’un flux Twitter diffusant des spots ouverts.

«Au lieu d’avoir à trouver le rendez-vous, le rendez-vous vient à vous», a déclaré Maureen O’Hara, chef de projet pour l’effort et employée à la retraite de Microsoft.

Le site CovidWA.com a enregistré près de 8 millions de visites depuis sa mise en ligne début février. La plate-forme récupère les données des sites Web gérés par plus de 850 cliniques et fournisseurs dans tout l’État. Il partage également ces informations avec le site Web de recherche de rendez-vous Vaccinate WA de l’État.

L’utilisation de ces plateformes ne manquera pas de grimper alors que la dernière cohorte de résidents adultes de Washington – environ 1,2 million de personnes – deviendra éligible à la vaccination à partir du 15 avril.

La plate-forme CovidWA.com comprend des conseils sur l’éligibilité et la fiabilité des informations.

«Nous sommes prêts et prêts», a déclaré O’Hara. «Cela va être un gros afflux. Il n’y a pas deux manières de le faire.

Mais qu’en est-il des gens qui veulent faire un saut sur leur jab?

Les responsables de la santé de l’État ont déclaré que si vous faisiez partie du dernier groupe éligible, vous pouvez vous inscrire maintenant pour un rendez-vous le 15 ou plus tard – si vous pouvez en trouver un.

« La plupart des prestataires ne listeront pas les rendez-vous disponibles aussi loin », a déclaré Michele Roberts, secrétaire adjointe par intérim du Département de la santé de l’État de Washington, lors d’une conférence de presse vendredi.

Le département de la santé du comté de Tacoma-Pierce a récemment fait écho à la réponse selon laquelle tout le monde peut s’inscrire pour le 15 ou plus tard.

Mais la plupart des sites – y compris le portail de vaccination de masse de Seattle et un site opérant sur le campus de Microsoft – demandent toujours que seules les personnes éligibles recherchent des spots.

Actuellement, environ 5 millions de personnes à Washington sont éligibles à la vaccination et près de 30% des résidents ont eu leur premier vaccin. Près de 18% sont entièrement vaccinés.

Je ne serai pas éligible avant le 15 avril. Puis-je m’inscrire maintenant? Vous pouvez vous inscrire maintenant à tout événement ou rendez-vous de vaccination qui a lieu le 15 avril ou après. L’état a récemment mis fin à Phase Finder pour déterminer l’admissibilité et s’appuiera sur le système d’honneur. – Département de la santé du comté de Tacoma-Pierce (@TPCHD) 2 avril 2021

Ceux qui ne peuvent pas attendre le 15 mais qui répugnent à gin up de «fausses» -morbidités (par opposition aux comorbidités approuvées par l’État) qui les rendraient éligibles plus tôt, peuvent toujours essayer de chasser des doses supplémentaires qui risquent d’être jetées dehors. Selon le fournisseur, différents emplacements permettront aux gens de s’inscrire sur des listes d’attente ou de faire la queue sur place en fin de journée pour réclamer les doses restantes.

Malheureusement, il n’y a pas de bases de données ou d’applications à l’épreuve des pannes pour trouver ces doses de rechange. Les utilisateurs de Facebook peuvent trouver des groupes locaux partageant des conseils sur les endroits où chercher des photos, y compris Seattle Vaccine Hunters.

L’équipe CovidWA.com regarde plus loin, au-delà de ces première et deuxième doses, et se demande combien de temps son outil sera nécessaire. Avec l’augmentation des variantes de COVID plus infectieuses, dont certaines sont également plus résistantes aux vaccins, ainsi que l’incertitude quant à la durée de protection des vaccins, il pourrait être nécessaire de recourir à des injections de rappel.

CovidWA.com est géré par environ 12 bénévoles, et O’Hara a déclaré que des dizaines d’autres avaient offert leur aide. La plate-forme ne prévoit pas d’ajouter plus de fonctionnalités, donc la charge de travail s’est stabilisée. Mais il y a une question de maintien des opérations dans le futur.

«Nous faisons partie de la solution», a déclaré O’Hara. «Et nous voulons nous assurer que les données fournies par CovidWA.com font toujours partie de la solution.»