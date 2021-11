Comment trouver une agence de production vidéo (9 conseils pour faciliter la recherche)

Si votre marque envisage de se lancer dans la vidéo ou de mélanger la façon dont vous le faites, c’est le moment. La vidéo en ligne ne fait que croître. Selon Wyzowl, 86 % des entreprises utilisent la vidéo comme outil de marketing et 78 % des spécialistes du marketing vidéo affirment que la vidéo a directement contribué à augmenter les ventes. Tl;dr : Vous devez présenter un contenu vidéo de qualité à vos consommateurs. Mais si vous n’avez pas les capacités internes pour produire ce contenu génial, vous ne savez peut-être pas vers qui vous tourner. C’est là qu’une bonne agence de production vidéo peut vous aider.

Une bonne agence vidéo peut réfléchir à des idées vidéo percutantes et les concrétiser de manière experte. Mais il existe de nombreuses agences, et trouver celle qui convient à votre marque peut être écrasante, jusqu’à présent.

Comment trouver la bonne agence de production vidéo

La recherche d’une agence peut être un défi si vous ne savez pas quoi chercher. Heureusement, nous avons compilé les meilleurs conseils de notre équipe pour vous aider à affiner votre recherche, à bien évaluer les candidats et à choisir le bon partenaire pour vos besoins particuliers.

1) Renseignez-vous sur leur philosophie créative.

Le marché créatif signifie qu’il existe de nombreuses ressources. Mais vous voulez être sélectif sur les personnes avec qui vous travaillez. Interroger une agence de production vidéo sur sa philosophie et son approche créatives vous donnera un bon aperçu de qui ils sont et de leur façon de travailler. Ils peuvent avoir une mentalité « un et fait » et cherchent simplement à prendre des commandes. Ils cherchent peut-être à élargir leur portefeuille avec un autre type de client.

La meilleure agence travaillera avec vous et s’efforcera de trouver la meilleure solution créative. Lors des premières conversations, notez :

Sont-ils passionnés par leur travail ? Repoussent-ils les limites et expérimentent-ils ? A-t-il faim de créativité ?

Ce sont tous de bons signes.

2) Renseignez-vous sur l’équipage.

Une agence de production vidéo peut vous assurer que son équipe créative s’occupera de tout. Mais gardez à l’esprit que la vidéo est plus chère. Les erreurs, les malentendus ou les inefficacités peuvent finir par coûter très cher. Vous voulez savoir que vous êtes entre les mains d’experts à tous les niveaux.

Demandez précisément quel directeur et quel DP ils ont en tête pour votre projet. Regardez les portefeuilles de ces individus. Vous devriez également vous renseigner sur les parties prenantes créatives de leur côté. (Un processus d’examen interne long et détaillé peut faire trébucher votre calendrier beaucoup trop facilement.) Si vous avez l’impression qu’il y a trop de cuisiniers dans la cuisine, il y en a probablement.

3) Renseignez-vous sur leur processus de collaboration.

Le travail créatif est un processus. Dans le meilleur des cas, vous et votre agence vidéo travaillerez pour vous assurer que votre concept est hermétique, que vos traitements créatifs fonctionnent et que votre calendrier de production est précis. Mais vous voulez aussi savoir avec qui vous travaillez lorsque les choses deviennent stressantes, que quelque chose ne va pas sur le plateau ou que d’autres conflits surviennent. Quelques choses à demander :

À quoi ressemble le processus d’idéation et de collaboration ? Quel est leur style de communication préféré ? Quelles mesures prennent-ils pour éviter les problèmes de communication ?

4) Tenir compte de l’emplacement.

Los Angeles et New York fourniront plus de talents, mais les emplacements, les permis et les talents seront également plus chers. Vos besoins dépendront du projet en cours, mais il est important de considérer l’emplacement à la fois en termes de la façon dont vous travaillerez ensemble et où le tournage aura lieu.

5) Découvrez comment ils évaluent le succès.

La poursuite de la vidéo est une initiative de marketing de contenu intelligente pour vous aider à soutenir vos efforts. Bien que vous souhaitiez un contenu bien exécuté, il doit toujours servir vos objectifs.

Cela dit, vous et votre agence de production vidéo devez identifier exactement quels sont ces objectifs et, surtout, comment vous allez les mesurer. Qu’il s’agisse de notoriété de la marque, de trafic sur le site ou d’inscriptions à des essais, vous voulez savoir que votre agence vidéo fera tout son possible pour vous aider à atteindre ces objectifs.

Peuvent-ils expliquer comment votre vidéo atteindra vos objectifs ? Comment détermineront-ils le succès (vues, placement, etc.) ? Disposent-ils d’un plan de distribution ?

6) Parcourez leur portefeuille.

Un bon travail parle de lui-même. Cela dit, il est facile d’être ébloui par le nombre de projets ou de clients de renom que vous y voyez. Ces choses sont agréables et peuvent témoigner de la légitimité d’une agence, mais vous avez besoin d’une agence pour vous aider à résoudre vos problèmes uniques de marketing de contenu. Lorsque vous examinez le portefeuille, gardez à l’esprit les points suivants :

Racontent-ils de bonnes histoires ? Les visuels font-ils avancer l’histoire ? Produisent-ils des vidéos de qualité (en termes de valeur de production) ? Sont-ils adaptés à vos sensibilités stylistiques ?

Conseil: Si vous avez un style particulier en tête, il est également utile de partager des exemples similaires pour vous assurer qu’ils se trouvent sur la même page de création (c’est-à-dire qu’ils peuvent produire ce type de contenu).

7) Demandez des exemples de travail dans votre industrie.

Lorsque vous commencez à rechercher un portfolio, il est naturel de se tourner vers les succès vidéo flashy, énervés et viraux d’une agence vidéo. Ce sont certainement d’excellents indicateurs de talent, mais un spot CGI épique pour une entreprise B2C ne vous dit pas ce qu’elle peut faire avec votre sujet B2B de niche. Vous voulez savoir quelles sont leurs capacités dans un contexte spécifique.

Conseil: Demandez des exemples de travaux antérieurs qu’ils ont effectués au sein de votre industrie pour évaluer cela. Vous voulez savoir qu’ils comprennent votre public et votre domaine et qu’ils peuvent travailler dans le cadre de ces directives.

8) Soyez franc avec votre budget et votre calendrier.

Il y a plus d’étapes de production vidéo que d’autres médiums, du script et du storyboard au tournage, au montage et à la correction des couleurs. Beaucoup d’entre eux sont des frais remboursables pour une agence vidéo, il est donc important d’être honnête sur ce avec quoi vous travaillez et réalistes dans vos attentes.

Une bonne agence vidéo travaillera pour offrir la meilleure valeur pour votre budget, mais elle doit savoir comment évoluer en fonction de votre budget réel. (Cela ne fait pas de mal non plus de demander des exemples de travaux qu’ils ont effectués à des prix similaires.)

9) Demandez de la transparence dans les prix (mais ne faites pas de pinaille).

De la même manière qu’il est vital pour vous d’être franc quant à votre budget, vous avez également le droit de savoir exactement à quoi sert votre argent. La vidéo coûte cher et il y a beaucoup de pièces mobiles. Pour éviter les dérives de la portée, découvrez quels services sont utilisés et quelles sont les estimations pour chaque étape.

Tout comme votre agence vidéo respectera votre budget, elle devrait se sentir à l’aise avec cette transparence, dans des limites raisonnables (ne demandez pas les reçus Starbucks de chaque PA).

Que faire une fois que vous avez trouvé votre agence de production vidéo

Parfois, la différence entre produire une bonne vidéo de marque et une bonne vidéo réside dans votre relation avec votre agence vidéo. Lorsque vous êtes sur la même longueur d’onde, que vous vibrez de manière créative et que vous créez un espace pour faire votre meilleur travail ensemble, le résultat final sera de loin supérieur.

Préparez votre équipe. Commencez du bon pied.Être inspiré.