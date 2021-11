Edgar Cervantes / Autorité Android

Les filtres anti-spam de Gmail sont de premier ordre, mais ils ne sont pas totalement infaillibles. Des erreurs peuvent se produire et des e-mails légitimes peuvent accidentellement se retrouver dans le dossier spam. C’est pourquoi il est utile de vérifier quotidiennement le dossier spam. Mais que se passe-t-il si vous n’avez aucune idée de l’emplacement du dossier spam dans Gmail ? Il est temps de le localiser, afin que vous puissiez lancer une mission de sauvetage pour récupérer cet e-mail important du patron.

Pour trouver le dossier spam de Gmail, regardez dans la colonne de gauche où résident les noms des dossiers et des libellés. Dans cette liste sera un Pourriel relier. En cliquant dessus, vous serez redirigé vers les e-mails marqués comme spam.

Comment trouver votre dossier spam Gmail (Android et iOS)

Trouver votre dossier de courrier indésirable dans l’application Gmail pour Android et iOS est très simple. Appuyez simplement sur les trois lignes horizontales en haut à gauche.

Cela ouvre la liste des dossiers et des étiquettes. Faites défiler vers le bas et vous verrez Spam. Si vous cliquez dessus, vous trouverez tous les e-mails qui ont déclenché le filtre anti-spam d’une manière ou d’une autre et s’y sont retrouvés.

Il y a deux choses que vous pouvez maintenant faire. Vous pouvez vider le dossier spam en supprimant le lot (ou attendre 30 jours que Gmail le fasse pour vous).

Si vous voyez un e-mail qui ne devrait pas être là, ouvrez-le et cliquez sur Signaler comme non spam. Cela renverra l’e-mail dans la boîte de réception.

Comment trouver votre dossier spam Gmail (bureau)

La recherche de votre dossier de courrier indésirable sur le bureau est pratiquement la même que sur l’application mobile. Sauf que vous n’avez pas besoin de cliquer sur l’icône des trois lignes verticales pour ouvrir les menus des dossiers. Les dossiers sont déjà là. Cependant, vous devrez peut-être cliquer sur le Suite bouton pour voir le dossier Spam.

Le processus de bureau pour vider le dossier spam et supprimer le non-spam dans la boîte de réception est entièrement le même.

Comment empêcher les e-mails légitimes d’atterrir de manière persistante dans le spam (bureau)

Si vous voyez les mêmes e-mails atterrir de manière persistante dans le spam, bien qu’ils soient marqués comme n’étant pas du spam, il existe un moyen de résoudre ce problème. Vous pouvez demander à votre patron d’arrêter d’utiliser des jurons dans ses e-mails, mais une bien meilleure alternative consiste à mettre en place un filtre.

Choisissez l’e-mail qui est toujours pris dans le spam en cochant la case à côté. Ensuite aller à Plus–> Filtrer les messages comme ceux-ci.

Lorsque la boîte suivante apparaîtra, vous verrez l’adresse e-mail déjà pré-remplie dans le champ approprié. Cliquez sur Créer un filtre.

La case suivante contient une liste de règles possibles que vous pouvez donner à l’e-mail. L’un d’eux est Ne l’envoyez jamais en spam. Sélectionnez-le et enregistrez.

