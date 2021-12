Comment trouver votre nom d’utilisateur Spotify

Edgar Cervantes / Autorité Android

Même si vous utilisez Spotify quotidiennement, vous ne connaissez probablement pas votre nom d’utilisateur par cœur et, non, votre nom d’affichage Spotify n’est pas le même que votre nom d’utilisateur. Par exemple, mon nom d’utilisateur Spotify n’est pas « Curtis Joe », même si c’est ce que voient tous ceux qui me suivent. Alors, comment trouvez-vous votre nom d’utilisateur Spotify ?

Lorsque vous créez votre compte, Spotify génère une série de chiffres et de lettres aléatoires pour votre nom d’utilisateur unique. Cela dit, il n’est pas toujours facile à trouver, surtout si vous vous êtes inscrit en utilisant un compte Facebook, Apple ou Google.

RÉPONSE RAPIDE

Sur mobile, le moyen le plus rapide d’accéder à votre nom d’utilisateur est le suivant : Accueil → Équipement bouton → Voir le profil → ?? bouton → Partager → Copier le lien. Le lien qui a été copié dans le presse-papiers devrait ressembler à « https://open.spotify.com/user/1234567891011?… »

Dans ce cas, le nom d’utilisateur est le numéro qui suit « utilisateur » et précède le point d’interrogation : 1234567891011.

Sur ordinateur, le moyen le plus rapide d’accéder à votre nom d’utilisateur est le suivant : Accueil → Nom d’affichage déroulant → Compte. Cela vous redirigera vers votre Aperçu du compte dans votre navigateur, où vous pouvez voir votre nom d’utilisateur, ainsi que votre e-mail, votre date de naissance et votre pays ou région.

Si vous n’avez pas connecté votre compte Spotify à une autre plate-forme comme Facebook, Google ou Apple, votre nom d’utilisateur peut être visible à tout moment. Si vous n’avez pas défini de nom d’affichage, votre nom d’utilisateur s’affichera initialement à côté de votre photo de profil dans le coin supérieur droit du lecteur mobile, de bureau ou Web.

Maintenant, si vous avez connecté Spotify à une autre plate-forme, vous pouvez voir votre nom à la place à côté de votre profil.

Trouver votre nom d’utilisateur sur iOS ou Android

Voici un moyen très rapide de trouver votre nom d’utilisateur Spotify sur mobile :

Ouvrez l’application Spotify et accédez au Accueil filtrer. appuie sur le en forme d’engrenage dans le coin supérieur droit pour accéder à votre menu de paramètres. appuie sur le Vue Profil bouton, qui devrait être la première option en haut. Sélectionnez le ?? bouton dans le coin supérieur droit. Sélectionnez le Partager option pour ouvrir un menu de partage. Sélectionner Copiez le lien dans le menu de partage.

Une fois le lien copié dans le presse-papiers, collez-le n’importe où. Cela devrait ressembler à « https://open.spotify.com/user/1234567891011?… »

Votre nom d’utilisateur est le numéro qui suit directement « https://open.spotify.com/user/ » et précède le point d’interrogation. Dans ce cas, le nom d’utilisateur serait « 1234567891011 ».

Trouver votre nom d’utilisateur sur le bureau

Pour trouver votre nom d’utilisateur Spotify sur l’application de bureau :

Ouvrez l’application de bureau Spotify et accédez au Accueil filtrer. Ouvrez le liste déroulante du nom d’affichage en cliquant sur la flèche vers le bas à côté de votre nom et de votre photo de profil en haut à droite. Sélectionner Compte.

Cela vous redirigera ensuite vers votre Aperçu du compte dans votre navigateur. L’aperçu de votre compte vous montre votre nom d’utilisateur, ainsi que votre e-mail, votre date de naissance et votre pays ou région.

Trouver ou modifier votre nom d’affichage Spotify

Au début de Spotify, les gens pouvaient créer leurs propres noms d’utilisateur. Cependant, après 2011, tout a changé en faveur des noms d’utilisateur générés par Spotify.

Ce que les auditeurs peuvent faire, c’est changer leur afficher les noms, qui sont les noms affichés sur Spotify. Voici comment procéder.

Sur iOS et Android

Ouvrez l’application mobile Spotify. Sélectionner Accueil de la barre d’outils inférieure. Sélectionner Voir le profil. Sélectionner Editer le profil.

Après avoir sélectionné Editer le profil, vous pouvez modifier votre photo de profil et changer votre nom d’affichage Spotify.

Sur le bureau

Ouvrez l’application de bureau Spotify. Ouvrez le liste déroulante du nom d’affichage en cliquant sur la flèche vers le bas à côté de votre nom et de votre photo de profil en haut à droite. Sélectionner Profil. Cliquez sur votre nom de profil pour modifier votre nom d’affichage. presse sauvegarder.

FAQ

Puis-je changer mon nom d’utilisateur Spotify ?

Non. Lorsque vous créez votre compte, Spotify génère automatiquement votre nom d’utilisateur. Vous ne pouvez modifier que votre nom d’affichage.

