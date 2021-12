Comment trouver votre Spotify 2021 Wrapped, Apple Music Replay, YouTube Music Year in Review

Si vous passez une grande partie de votre journée avec des écouteurs sans fil dans vos oreilles, vous enregistrez probablement également des tonnes d’heures sur votre service de musique en streaming préféré. Aussi génial que ces services soient à faire émerger de nouveaux artistes à découvrir, c’est aussi amusant de revisiter nos vieux favoris à la fin de chaque année. Heureusement, la plupart de ces services proposent une version de votre musique la plus jouée, regroupée pour vous dans une liste de lecture pratique. Voici comment trouver ces années dans les listes de lecture de révision sur Spotify, Apple Music, YouTube Music et Amazon Music Unlimited.

Comment trouver vos listes de lecture encapsulées Spotify 2021

Ouvrez le Application Spotify. Faites défiler jusqu’à ce que vous voyiez le #SpotifyEnveloppé section (elle devrait être juste en dessous de votre récemment joué). Appuyez sur Votre 2021 Wrapped est ici.

Ici, vous pouvez faire défiler une vue de style Instagram Stories de vos favoris les plus joués. Robinet pour parcourir les panneaux d’histoire.

Source : Android Central Retour au écran principal de l’application. Faites défiler un peu jusqu’à ce que vous trouviez le Votre 2021 en revue section qui montre un aperçu des albums personnalisés. Il y a deux albums Wrapped disponibles, y compris Vos meilleures chansons 2021 et Vos artistes révélés.

Appuyez sur le Votre 2021 en revue bannière au-dessus des albums pour parcourir plus de listes de lecture de fin d’année.

Source : Android Central

Comment trouver votre liste de lecture Apple Music Replay 2021

Ouvrez le Application Apple Musique. Appuyez sur le Écoute maintenant languette.

Faites défiler vers le bas et appuyez sur le Rejouer 2021 carte.

Source : Android Central

Comment trouver vos listes de lecture YouTube Music 2020 Year in Review

Ouvrez le Musique Youtube application. Si vous ne voyez pas immédiatement votre Bilan de l’année 2020 liste de lecture, faites défiler vers le bas jusqu’à ce que vous la trouviez.

Sous le Coups en 2020 section, vous devriez voir les listes de lecture 2020 pour votre bilan de l’année, les meilleures chansons de 2020 et les meilleures chansons par genres tels que la pop et le latin.

Source : Android Central

Comment trouver votre liste de lecture Amazon Music Unlimited 2020 Year in Review

Ouvrez le Application Amazon Musique. Appuyez sur le Accueil languette.

Faites défiler vers le bas et appuyez sur le Mon bilan de l’année 2020 carte.

Source : Android Central

Si vous n’avez pas vu ces listes de lecture de fin d’année dans votre application musicale préférée, soyez patient. Leur déploiement ralentit dans Spotify et YouTube Music, ainsi que dans Apple Music, mais tout le monde ne les a pas encore. Essayez d’accéder à l’application Google Play et voyez s’il existe des mises à jour pour vos applications. Nous nous attendons à ce que davantage de services de streaming mettent à jour leurs applications et déploient ces listes de lecture jusqu’à la fin de l’année !

