Comment Tulsa a ressuscité grâce à la culture 100 ans après le massacre racial – WWD

Ce week-end marque les 100 ans du massacre de la course de Tulsa, considéré comme l’un des incidents les plus violents de l’histoire américaine.

Tulsa, Oklahoma, siège du district de Greenwood, qui était alors l’une des villes américaines à prédominance noire et prospère du pays, a été ravagée par des foules de résidents blancs pendant le week-end du Memorial Day en 1921. Ce qui a commencé avec l’arrestation de Dick Rowland, un homme noir de 19 ans, le 30 mai après une rencontre dans un ascenseur avec Sarah Page, une opératrice d’ascenseur blanche de 17 ans, a éclaté avec des foules en désaccord sur l’arrestation de Rowland et le lynchage attendu, et plus tard des émeutes, des pillages, une déclaration de loi martiale par le gouverneur James BA Robertson.

La série HBO Watchmen basée sur le roman graphique des années 1980 d’Alan Moore a décrit les émeutes en détail, y compris les bombes larguées sur la ville par des avions. Après les émeutes, 35 pâtés de maisons ont été détruits, 800 personnes ont été soignées pour des blessures et 300 personnes seraient mortes à cause des émeutes.

Mais avec une histoire sombre et sordide, Greenwood a été reconstruit comme un phénix renaissant de ses cendres, et ne craint pas la destruction. Ce week-end, Brandon Oldham de la George Kaiser Foundation, De’Ara Balenger, Stacie Gillian et Jordan Vaughn de la société de stratégie créative Maestra ont organisé un week-end d’événements à Greenwood pour célébrer l’histoire du quartier et sa culture moderne.

Quelques événements incluent le Boley Black Rodeo, un événement annuel de rodéo à Boley, Oklahoma qui remonte à 1903 et est dirigé par l’une des plus anciennes communautés noires des États-Unis, une visite du jardin botanique de la ville et une chasse au trésor.

“Ce massacre nous a tous touchés”, a déclaré Oldham. « Il y a eu des choses détruites qui ne peuvent plus être restaurées et que pensez-vous de cela en tant que Tulsan ?

Oldham a grandi à Tulsa et a quitté la ville pour étudier à l’Université d’Oklahoma avant de retourner à Tulsa pour poursuivre sa carrière. Il est actuellement responsable de programme pour la Fondation George Kaiser, mais a auparavant été assistant du maire de Tulsa. À son retour à Tulsa, il a pensé à la manière dont la ville pouvait rassembler ses nombreuses sous-cultures et a présenté un événement appelé Frequency où les artistes de la ville peuvent se réunir et partager leurs expériences et leurs talents.

Bien que beaucoup ne considèrent pas Tulsa comme une ville de la mode, Oldham a parlé du magasin Tops & Bottoms qu’il visiterait dans sa jeunesse et du Promenade Mall où il achèterait des vêtements urbains, des vêtements de sport et des baskets, mais des gens comme Kanye West ont aidé Oldham et ses pairs embrassent les polos roses qu’ils portaient avant que West n’entre en scène. Russell Westbrook, anciennement de l’Oklahoma City Thunder, a repoussé les limites de son style de tunnel et a influencé Oldham à prendre ses risques, comme porter des baskets avec des costumes, qu’il a dit avoir porté à trois bals de finissants au lycée et s’être vu refuser l’entrée.

“J’étais à Oklahoma City quand Westbrook faisait une empreinte”, a déclaré Oldham. « Il était tellement audacieux à ce sujet. Étant à l’Université de l’Oklahoma et repoussant les limites autant que possible, je ne pouvais pas le faire comme Russ le ferait dans son authenticité.

Chaque ville a un style de rue et une communauté de mode uniques. Oldham a mentionné la marque Lord Primo, une offre contemporaine fusionnant le streetwear et le design élevé dirigée par Jonathan Stanton, le magasin de couture pour hommes Threads à Boston et le magasin de baskets Silhouette Sneakers & Art de Venita Cooper comme quelques-uns des talents et des marques qui représentent le style Tulsan.

“Notre mode est ici”, a-t-il déclaré. «Nous avons toujours voulu nous habiller comme ça, mais vous avez eu la chance d’aller dans ces avenues où vous pouvez découvrir la mode et la culture supérieures et j’ai pensé comment pouvons-nous faire cela? Si c’est mon rôle ici de rassembler les sous-cultures, j’ai appris que le bogue est déjà là.

Il a poursuivi: “Avec ce centenaire, je suis enthousiasmé par la façon dont tout entre en collision et j’utilise ce mot intentionnellement, car c’est une collision de traumatismes passés et une immersion de Tulsa informant le pays que c’est ce qui s’est passé et que nous ne le voulons pas. se reproduire.