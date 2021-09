Comment tWitch Boss et Allison Holker ont dansé dans nos cœurs

À son tour, il s’est retrouvé fasciné par ses performances (“J’ai pleuré plusieurs fois”) et a certainement été suffisamment attiré pour “qu’elle m’ait surpris en train de la surveiller dans le couloir”, a-t-il admis. « Genre, mauvais, » admit-elle.

Alors, a-t-il expliqué au magazine, “Elle savait que l’intérêt était là de ma part.” Et pourtant, ils ne pouvaient pas se synchroniser.

Ses premiers mouvements chorégraphiés n’étaient tout simplement pas assez audacieux pour Boss, qui se souvenait de lui avoir parlé des années plus tôt lors d’une fête organisée par un ami commun et finaliste de la saison 2 de SYTYCD. Ivan Koumaev. “Nous nous sommes rencontrés là-bas pour la première fois, mais Allison ne s’en souvient pas du tout ! Pendant ce temps, j’avais des cheveux blonds et des piercings, donc je ne sais pas comment tu m’aurais oublié, mais ce n’est ni ici ni là”, a-t-il déclaré. Esprit de la danse. Ajoutez à cela le fait qu’ils ont à peine discuté tout au long de leur séjour en tant que stars “et je pensais qu’elle n’était pas intéressée”.

Connue pour sa danse passionnée et expressive, Holker a eu du mal à faire le même IRL. “Je n’ai pas fait qu’un seul mouvement – ​​j’ai fait, genre, 10 mouvements et il ne les voyait pas, alors j’ai dû me mettre encore plus dehors”, a-t-elle déclaré.