Comment Tyson et Tommy Fury sont-ils liés? Le Gypsy King devrait être aux premières loges du combat de la star de Love Island contre Jake Paul

Tyson Fury a battu Deontay Wilder dans leur combat de trilogie le mois dernier avec Tommy Fury l’un des rares membres de la famille à ne pas rester à la maison.

Le père du Gypsy King, John, est interdit d’entrer en Amérique tandis que ses six enfants sont également restés au Royaume-Uni pour la ferraille de Las Vegas.

Tyson Fury est le champion des poids lourds, tandis que Tommy n’est qu’un prospect à l’heure actuelle

Le champion WBC est sur le point de rendre la pareille en rejoignant Tommy au bord du ring pour le choc de TNT avec Jake Paul en décembre.

Mais comment sont liés les deux boxeurs ? talkSPORT.com jette un œil…

Comment Tyson et Tommy Fury sont-ils liés?

Le couple est demi-frère, le duo britannique partageant le même père John mais est né de mères différentes.

Tommy ‘TNT’ Fury est devenu célèbre dans l’émission de téléréalité Love Island, mais est également un boxeur léger-lourd avec un record professionnel de 7-0.

Tyson, 33 ans, et Tommy, 22 ans font partie des cinq enfants de John Fury – avec les demi-frères et sœurs Shane et Roman qui s’aventurent également dans le monde de la boxe.

Leur cousin Hughie – qui a battu Mariusz Wach sur le undercard pour la victoire d’Anthony Joshua contre Kubrat Pulev – est un poids lourd 26-3.

Instagram – Tommy Fury

Tommy sera aux premières loges pour le troisième affrontement de Tyson avec Deontay Wilder.

Tyson a dit à son jeune frère Tommy qu’il devra se retirer de la boxe et changer son nom de famille Fury s’il ne parvient pas à battre Jake Paul.

« Je pense que le combat doit avoir lieu – Tommy et Jake finiront le combat », a déclaré Tyson à Boxing Social.

« Si Tommy ne peut pas éclabousser Jake Paul, je le retirerai moi-même de la boxe. S’il ne peut pas battre Jake Paul, oubliez la boxe.

« Parce qu’il a l’ambition d’être champion du monde, sans parler de battre un gars de YouTube.

«Mais c’est un grand combat pour le monde des médias sociaux et pour tous les enfants qui les soutiennent tous les deux.

«C’est un grand combat à regarder, c’est un spectacle.

« Mais Tommy – il s’appelle Fury. S’il ne peut pas battre Jake Paul, je devrai changer son nom.