Comment un ancien directeur de la CIA a montré que l’utilisation de Bitcoin dans le crime est en baisse

L’ancien directeur par intérim de la Central Intelligence Agency (CIA), Michael Morell, a écrit un rapport intitulé «Une analyse de l’utilisation de Bitcoin dans le financement illicite». L’ancien fonctionnaire travaillait pour l’Agence depuis plus de 33 ans.

Publiée par le Crypto Council for Innovation, la recherche de Morell tente de réfuter une thèse défendue par de nombreuses autorités à travers le monde: Bitcoin est un outil pour financer la cybercriminalité et d’autres activités illicites.

Morell voit Bitcoin comme ayant une dynamique croissante et une utilisation généralisée comme réserve de valeur. Soutenue par des entreprises comme Tesla et MicroStrategy, la crypto-monnaie connaît une énorme vague d’adoption.

Pour atteindre son objectif, Morell a consulté de nombreux experts des services financiers, des systèmes de paiement, du renseignement mondial et même d’anciens hauts fonctionnaires. L’ancien directeur de la CIA lui-même avait l’habitude de croire que le Bitcoin et les crypto-monnaies sont un moyen pratique d’envoyer de l’argent de manière anonyme.

Cependant, l’enquête a changé d’avis. Il a pu tirer des conclusions importantes: l’utilisation du Bitcoin comme outil de financement illicite est “considérablement exagérée” et:

Le registre blockchain sur lequel les transactions Bitcoin sont enregistrées est un outil médico-légal sous-utilisé qui peut être utilisé plus largement par les forces de l’ordre et la communauté du renseignement pour identifier et perturber les activités illicites.

L’utilisation financière de Bitcoin est principalement légale

Les recherches de l’ancien directeur de la CIA indiquent qu’il n’y a pas de données pour soutenir deux des revendications les plus courantes des régulateurs en ce qui concerne Bitcoin.

Premièrement, son utilisation pour les transactions financières illicites se développe. Deuxièmement, il s’agit du principal cas d’utilisation de la crypto-monnaie. Le rapport dit:

(…) La croyance commune selon laquelle Bitcoin est utilisé principalement et de plus en plus à des fins de financement illicite est «non informée et non basée sur des données» et qu ‘«il n’y a pas de chiffres ou de méthodologies» pour la soutenir.

Source: Chainalysis

Les résultats de la société d’analyse controversée Chainalysis indiquent que de l’activité totale de Bitcoin, datant de 2017 à 2020, moins de 1% est utilisé à des fins non juridiques.

D’autres données fournies par la société d’analyse CipherTrace affirment que sur le volume total des échanges de BTC, seulement 0,5% peut être attribué à des activités illicites. En revanche, l’utilisation de monnaies fiduciaires dans les transactions non légales est estimée entre 2% et 4%. Le rapport dit:

Un ancien analyste de la CIA a ajouté de la crédibilité aux estimations précédentes en partie en raison de la différence de volume global – la plupart des activités illicites se déroulent toujours dans le système bancaire traditionnel et non via la crypto-monnaie.

Par conséquent, Morell a conclu que l’utilisation illicite de Bitcoin et de crypto-monnaies “n’est pas plus élevée qu’elle ne l’est dans le système bancaire traditionnel”.

Bitcoin se négocie à 63 063 $ avec un gain de 4,9% le dernier jour. Sur le graphique hebdomadaire et mensuel, BTC a des gains de 7,5% et 2,9% respectivement.

BTC maintient sa tendance haussière sur le graphique de 24 heures. Source: BTCUSD Tradingview