Comment un cadre de film Captain America inutilisé a été réutilisé pour Marvel’s What If

Dans le film de Joe Johnston, l’usine que nous voyons est beaucoup plus fermée et n’a pas beaucoup de place extérieure pour l’action. Mais le paramètre utilisé dans What If…? est beaucoup plus grande et, comme l’a mentionné Paul Lassaine, la cour est beaucoup plus grande, ce qui permet beaucoup plus d’action. La séquence qui montre Peggy Carter faisant irruption avec sa moto est très impressionnante, et le cadre a également servi de terrain d’essai parfait pour l’armure HYDRA Stomper de Steve Rogers.