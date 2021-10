Comment un caméo sur Friends a aidé Bruce Buffer à décrocher son emploi de rêve à l’UFC et a mené à une carrière de 25 ans annonçant des combats de Conor McGregor, Khabib, Brock Lesnar et plus

Bruce Buffer est la voix emblématique de l’UFC et son association avec la promotion remonte à de nombreuses années.

Mais c’est une apparition sur Friends, la sitcom populaire, qui lui a valu le poste d’annonceur octogonal à temps plein, un travail qu’il occupe maintenant depuis environ 25 ans. En fait, l’UFC 267 samedi sera la première fois que le vétéran n’a pas annoncé de combattants lors d’un événement numéroté depuis l’UFC 11 en septembre 1996.

Buffer a fait une brève apparition dans un épisode de Friends, diffusé en 1997

Après avoir renoué avec son demi-frère, Michael, Buffer a commencé en tant que manager de combat, mais son véritable intérêt était de devenir la voix de la promotion et a admis que Friends avait été utilisé comme un « stratagème » pour entrer dans le travail.

Il a annoncé quelques combats lors des préliminaires à l’UFC 8 en février 1996, puis a organisé tous les combats à l’UFC 10 en juillet, mais le propriétaire Robert Myer a choisi d’essayer quelques autres personnes.

L’homme de 54 ans a ensuite été choisi comme annonceur octogonal dans un épisode de la série à succès de la série trois.

Il mettait en vedette le petit ami de Monica Geller, Pete Becker, joué par Jon Favreau, essayant de devenir un champion de combat ultime.

L’épisode présente également l’arbitre vétéran John McCarthy et Tank Abbott, qui ont combattu Frank Mir et Vitor Belfort à l’UFC.

Le caméo sur Friends a permis à Buffer d’obtenir le travail de ses rêves.

.

Buffer a annoncé les plus gros combats de l’UFC depuis 1996

S’adressant à BT Sport, il a expliqué: « Ils m’ont appelé et m’ont dit » écoutez, nous faisons une émission intitulée Friends, qui était la plus grande comédie à la télévision. Warner Brothers veut utiliser un vrai présentateur, alors ils viennent chercher une cassette de vous, voulez-vous être dans l’émission ? »

« J’ai dit ‘bien sûr que je le ferai’. Ils sont descendus et ont ramassé la cassette et m’ont appelé ce soir-là et m’ont dit d’être sur le plateau demain matin pour la répétition, vous allez co-jouer en tant que vous-même sur Friends.

C’était tout un rôle et qui lui a valu l’emploi de ses rêves, même s’il avait encore du travail à faire pour convaincre Myer de le lui offrir à temps plein.

.

Le slogan « It’s Time » de Buffer est emblématique

« J’ai rappelé Robert et je lui ai dit ‘tu vas être sur le plateau ? Retrouvez-moi à l’heure du déjeuner. Je dois te parler.’

« Je l’ai rencontré et j’ai dit ‘Robert, je me sens comme une fille du lycée qui attend qu’on l’invite au bal. Je demande et demande, faisons un marché. Arrêtons de déconner et je vais te demander encore une fois et je ne te le demanderai plus jamais.

« C’est le meilleur jeu de poker auquel j’ai jamais joué. »

Le reste, comme on dit, appartient à l’histoire puisqu’à partir de l’UFC 13, il était l’annonceur officiel de l’octogone de la promotion – dans une carte mettant en vedette Randy Couture et Tito Ortiz.

Son slogan « It’s Time » s’est développé au fil des ans et est devenu un élément emblématique de l’UFC.

Peu de gens peuvent dire qu’ils font partie de la promotion depuis si longtemps – plus longtemps que Dana White.

Le joueur de 64 ans est peut-être absent pour celui-ci, mais sera de retour pour la carte UFC 268 au Madison Square Garden.

«Ma séquence de plus de 24 ans est terminée, mais je doute qu’elle soit jamais battue. Comme Dana l’a dit, il faudrait une balle pour me garder hors de l’octogone, mais COVID m’a eu le premier. »

.

Michael Buffer, le célèbre annonceur de boxe, et Bruce Buffer sont des demi-frères