Comment un camp d’été a survécu à la pandémie de Covid-19

Le camp de jour d’été Winding Trails accueille chaque année 600 enfants dans les forêts du centre du Connecticut. Ils rebondissent à travers les activités de l’après-midi – tyrolienne à travers les arbres, nage dans le lac, vélo à travers la campagne – avant de rentrer chez eux chez leurs parents qui savouraient la pause de l’éducation des enfants. 2020, bien sûr, était différent. Contrairement à certains camps d’été, Winding Trails est resté ouvert pendant la pandémie, et les conseillers ont pris soin de leurs campeurs derrière un masque, en petits groupes, avec des bouteilles de désinfectant à la remorque.

Keith Garbart, directeur du camp à Winding Trails, a déclaré qu’il était angoissé par la décision de rouvrir l’année dernière. Comme beaucoup d’entre nous, il a passé la première période de la pandémie à supposer que la vie reviendrait à la normale en quelques semaines, avant de se rendre compte lentement qu’il était impossible pour une institution publique de fonctionner normalement pendant une pandémie. Aujourd’hui, il se retrouve à rédiger les protocoles de sécurité pour l’été 2021 qui approche à grands pas, qui, espérons-le, accompagneront les fruits d’une campagne de vaccination de masse (bien que les enfants ne seront probablement pas vaccinés cet été).

Winding Trails était ouvert aux affaires en 2020, et Garbart a déclaré que le camp avait l’intention de conserver la plupart des mesures de santé qu’il a mises en œuvre l’année dernière. Après tout, s’il y a une chose que l’Amérique a apprise, c’est que personne ne devrait sous-estimer Covid-19. Nous avons parlé de cela, ainsi que de ce que c’est que de garder les enfants derrière un masque et des retombées économiques que les mandats d’abris sur place ont infligés aux camps d’été partout au pays.

Ramenez-moi à il y a un an. Quand avez-vous réalisé que la pandémie allait perturber le camp?

En mars dernier, nous pensions que le camp allait fonctionner et que nous n’entrerions tout simplement pas au travail avant quelques semaines. Mais la réalité a commencé à frapper vers avril. Nous ne savions pas si l’État allait nous laisser opérer, et si c’était le cas, comment y arriverions-nous? Devrions-nous même avoir un camp? Nous avons commencé à avoir des discussions sérieuses. Nous sommes une organisation à but non lucratif, alors nous avons dit à notre conseil ce que nous pensions pouvoir faire pour assurer la sécurité de tout le monde, mais nous volions un peu à l’aveugle, car nous n’avions pas une tonne de conseils.

Aviez-vous déjà des enfants inscrits pour la saison 2020?

Oui. Nous sommes un peu uniques en ce qui concerne les camps, car nous commençons ce processus pour le retour des campeurs en octobre. Nous sommes très populaires et nos sessions se remplissent, donc nous étions complets en janvier. Nous avons environ 625 campeurs chaque jour. Nous avons commencé à recevoir des appels en mars au sujet de la pandémie, alors nous avons lancé un plan de communication par étapes. Si les gens choisissaient de ne pas venir au camp, nous pourrions le pousser à l’été 2021 ou leur rembourser purement et simplement. Nous avons donc dû redonner de l’argent à une tonne de personnes qui ne se sentaient tout simplement pas à l’aise.

Avez-vous eu un moment au printemps dernier où vous vous êtes dit: «Je ne pense pas que ça va marcher, et nous devrons annuler la saison des camps»?

Extérieurement, je projetais la confiance que nous pourrions le faire. Mais en interne, j’ai parfois eu du mal. Une fois nos protocoles et procédures en place, j’ai senti que les enfants avaient plus besoin d’un camp que tout l’été dernier. Si nous pouvions faire en sorte que cela se produise en toute sécurité, nous devions le mettre en place.

Quels étaient ces protocoles?

Nous avons réduit la taille de nos groupes. En règle générale, nous avions entre 12 et 15 campeurs, et nous avons baissé ces chiffres. Ce fut le premier pas. Dans le passé, nous avions des enfants à parcourir différentes activités et deux ou trois groupes allaient à la même activité en même temps. Mais nous les avons tous séparés, donc il n’y a pas eu de mélange. Auparavant, nous avions 10 autobus qui faisaient le tour de la grande région de Hartford, et nous avons coupé cela. Donc, ce n’était que du dépôt, et nous avons dû proposer des vagues de dépôts parce que nous ne pouvions pas avoir tout le monde en même temps.

Nous avons eu des examens de santé et des contrôles de température. Si un campeur avait une température supérieure à 100,4, il n’était pas autorisé à venir au camp ce jour-là. Nous avons construit une auge pour le lavage des mains. Nous avions amélioré le nettoyage entre les activités. Tous nos conseillers étaient masqués, mais les enfants n’étaient pas obligés de l’être. C’était beaucoup de réflexion hors des sentiers battus, et honnêtement, je pense que nous avons eu l’un de nos camps les plus sains de tous les temps l’année dernière.

Quelle était l’ambiance parmi les enfants? Semblaient-ils différents ou plus nerveux que d’habitude? Ou était-ce comme n’importe quel autre été pour eux?

Non, je n’avais pas du tout l’impression qu’il y avait une ambiance négative. Je pense que les enfants en étaient conscients. C’était l’une des premières fois pendant la pandémie que des enfants étaient autour d’autres enfants. L’ambiance autour du camp était incroyable. Nous étions tous en train de l’adopter et de le réaliser.

Est-ce que cela a été transféré aux conseillers? Étaient-ils heureux de sortir de la maison?

Absolument. Certains membres de notre personnel ne se sentaient pas à l’aise d’entrer, même avec les protocoles, car ils vivent avec des parents plus âgés. Mais ceux qui sont apparus ont acheté ce que nous faisions. Beaucoup de ces conseillers sont au lycée ou au collège, et ils sont à la maison et isolés depuis le mois de décembre précédent dans certains cas. Je pense que c’était une excellente socialisation pour eux.

Avez-vous eu des frayeurs avec Covid-19 en cours de route?

Cela s’est pratiquement déroulé sans accroc. Nous avons eu quelques cas potentiels. La semaine dernière, nous avons eu un test positif d’un campeur, mais personne dans leur ménage n’a été testé positif non plus, donc cela aurait pu être un faux positif, qui sait. Mais il y a certainement eu un moment d’inquiétude après avoir reçu cet appel téléphonique un dimanche. Mais nous n’avons jamais eu de groupe de quarantaine ou quoi que ce soit de ce genre.

Vous êtes une organisation à but non lucratif, donc ce n’est probablement pas aussi préoccupant, mais avez-vous été touché financièrement l’été dernier par les remboursements? Avez-vous remarqué une diminution significative du nombre de campeurs?

Nous avons eu la chance d’avoir assez de gens qui reviennent, et sans faire le bus, nous avons pu économiser de l’argent [last year]. Nous avons certainement dû examiner notre budget, et nous n’avons pas généré les revenus que nous faisons habituellement, mais ce n’était pas un énorme préjudice. Nous ouvrons définitivement cet été, et l’État a augmenté la taille des groupes cette fois-ci. Mais nous gardons tous nos protocoles. Il n’y a aucune raison de ne pas le faire. Notre été ressemblera à peu près à l’été dernier, mais avec un peu plus de liberté avec les groupes plus grands. Certains camps ont certainement eu du mal, mais nous avons eu la chance de survivre.