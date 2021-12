Comment un choix tardif-6 dans le Chick-fil-A Peach Bowl a livré le bad beat le plus fou de la saison du bowl

Ouf, mon pote. Si vous aimez les « bad beats », nous avons l’inimaginable pour vous car nous plafonnons 2021. Détenteurs de billets Pitt +3,5, ne continuez pas avec cet article.

Il n’a fallu aux Pitt Panthers qu’une seule séquence cauchemardesque pour annuler les trois quarts d’un football impressionnant jeudi soir alors que leurs espoirs de victoire Chick-fil-A Peach Bowl s’évanouissaient aux mains des Michigan State Spartans. Mais alors que la victoire était sans aucun doute la priorité n°1 pour les deux écoles concurrentes, le score final est ce qui a eu une emprise sur une partie du monde des paris sportifs.

Voici comment les Panthers ont pu coûter à de nombreuses nuits de sommeil agitées la nuit dernière :

Comme je l’ai dit, Pitt a contrôlé le match pendant la majeure partie des quatre quarts-temps, malgré un retard de 7-0 pour commencer le match. Les Spartans ont eu du mal à ouvrir le jeu et, au lieu de cela, ont raté un panier, ont lancé une interception, puis ont tâtonné de leur côté du terrain qui se transformerait en un scoop et marquerait. Pitt menait 21-10 après trois quarts, et leur ligne de +3,5 semblait être en excellente forme. C’est à ce moment-là que les choses sont devenues farfelues.

MSU a pris le ballon au début du quatrième quart et a parcouru toute la longueur du terrain pour une passe de 15 verges au touché de Payton Thorne à Connor Heyward pour porter le score à 21-16 Pitt. Un Pitt trois-et-out s’en est suivi, qui a conduit à une autre passe de touché de Thorne, cette fois à Jayden Reed. Jalen Nailor a « moussé » un arrière défensif des Panthers sur la ligne de but lors de la tentative de conversion à deux points, donnant aux Spartans une avance de 24-21.

En baisse de trois points avec un peu moins de trois minutes à jouer, tout ce que les Panthers avaient à faire pour couvrir l’écart était de jouer prudemment et de prendre soin du ballon. Mais, bien sûr, ils avaient plus en tête que de satisfaire quelques parieurs.

Davis Beville et l’offensive de Pitt ont marché sur le terrain et sur la ligne des 26 verges du Spartan avec 36 secondes à jouer. Un touché semblait plausible avec au moins un panier sur la table. Mais Michigan State LB Cal Haladay avait d’autres plans. Haladay est passé devant et a récupéré une passe de Beville et l’a renvoyée à 78 mètres dans l’autre sens pour un touché spartiate – mettant un cap sur un retour au quatrième trimestre et détruisant les billets Pitt +3,5 dans le processus.