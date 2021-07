Comment un clarinettiste de jazz a inventé la musique New Age

Acteur clé de la scène jazz new-yorkaise des années 50, le clarinettiste Tony Scott a pris un tournant dramatique et bouleversant à la fin de cette décennie. En 1959, il poursuit un mode de vie nomade pendant six ans, suivant une curiosité insatiable pour l’exploration de nouvelles tonalités, de phrasés asymétriques et d’improvisations au-delà du bebop, la sensibilité dominante du jazz américain de l’époque. Ce qui a finalement émergé, ce sont trois disques fascinants qui, aujourd’hui, sont considérés comme les premiers albums New Age.

Avant tout cela, cependant, Scott était bien connu dans le jazz new-yorkais, jouant aux côtés de Moine Thélonious, Charlie Parker, Billie vacances, et Miles Davis, et développer le son de la clarinette pour naviguer dans les nouvelles perspectives du bebop et du post-bop. Il a été soutenu pour son jeu par le magazine de jazz DownBeat dans ses sondages en 1955, 1957 et 1959. Mais alors que la décennie touchait à sa fin, Scott a abandonné New York dans un état de deuil pour nombre de ses collègues décédés, ainsi que la disparition de la scène autrefois animée de la 52e rue. Le rôle changeant de son instrument s’ajoutait à la désillusion de Scott. Au début du jazz, la clarinette était un instrument vedette entre les mains de chefs de big band comme Benny Goodman. Mais alors que le bebop est devenu le son du jour, la clarinette a été éclipsée par les saxophones et les trompettes.

À la recherche d’une nouvelle inspiration et d’une situation financière plus sûre, Scott a cherché à voyager. En jouant au Festival de jazz de Newport en 1958, il rencontre l’écrivain de jazz japonais Mata Sagawa et lui demande de visiter son pays. Sagawa s’est arrangé pour que Scott vienne, lui a installé une maison et lui a offert des concerts à la télévision, ce qui est bien payé. Scott a également travaillé pour des concerts bien rémunérés dans différentes villes japonaises, ce qui lui a permis de gagner suffisamment d’argent pour lui laisser l’espace et le temps nécessaires pour explorer de nouveaux styles de musique.

Écoutez ce qui est considéré comme le tout premier album New Age, Tony Scott’s Music for Zen Meditation, maintenant.

Pendant son séjour au Japon, Scott a également beaucoup voyagé en Asie, apprenant à assimiler son jazz à la musique originaire de pays comme les Philippines, la Corée, la Malaisie, l’Indonésie et la Thaïlande. Il a joué dans un temple hindou à Hong Kong. Il a exploré la tradition du gamelan balinais et a recherché des joueurs de harpe et de flûte javanais. Il a étudié la musique classique traditionnelle du Japon et s’est renseigné sur les moines zen. Ses études l’ont amené à l’idée de faire un disque spécifiquement pour la méditation, car – à l’époque – il n’y avait que de la musique religieuse et du gagaku (musique de cour japonaise) dans les temples.

À ce stade, la vision de Scott sur son instrument a radicalement changé. En Amérique, les musiciens de jazz poussaient le tempo plus rapidement. Scott a ralenti les choses. Le changement a été accueilli chaleureusement par certains musiciens japonais, qui ont été fascinés par la capacité de Scott à jouer de la clarinette dans un style rappelant une flûte shakuhachi. Scott a proposé d’enregistrer avec deux maîtres japonais : Hozan Yamamoto à la flûte shakuhachi en bambou et Shinichi Yuize au koto, l’instrument à 13 cordes pincées. Le trio a entièrement improvisé sur des gammes japonaises classiques. La musique ne contenait aucune forme ou résolution de chanson – juste un lent enroulement de flûte et de cordes autour de la subtile ligne lyrique. Parce qu’il n’y a pas d’instrument comme la clarinette dans la musique folklorique japonaise, Scott a dû inventer une voix pour elle en faisant correspondre étroitement les qualités tonales et les modèles de souffle du jeu de shakuhachi de Yamamoto.

Sans fanfare, Verve Records a publié Music for Zen Meditation en 1965. L’album a relevé le défi d’être au-delà de la catégorisation. Était-ce du jazz ? Musique japonaise? Était-ce un cousin du genre d’instrumentaux agréables que les Hollywood Strings faisaient en reprenant la musique des Beatles ? Ce n’était, bien sûr, aucune de ces choses. Et, malgré tout, l’album fait le buzz.

Scott et sa compagnie ont beaucoup attiré l’attention sur la beauté minimaliste des chansons avec des titres cosmiques comme « Le son murmurant du ruisseau de la montagne », « After the Snow, The Fragrance », « To Drift Like Clouds », « Sanzen (Moment of Truth) ) » et « Une feuille tremblante demande aux vents ». La musique était calme et apaisante – une pommade au milieu d’un monde en proie à la guerre et aux bouleversements culturels. L’album a également résonné, bien sûr, auprès d’un public prêt à inclure de la musique dans sa pratique de méditation. Il s’est vendu à plus de 500 000 exemplaires au cours des premières années après sa publication, avec des chèques de redevances réguliers offrant à Scott la possibilité de voyager là où ses intérêts le menaient.

Music for Zen Meditation s’est avéré être le signe avant-coureur d’un tout nouveau mouvement musical. Le disque est aujourd’hui reconnu comme le premier album New Age, un genre qui a véritablement pris forme plus d’une décennie plus tard. Aujourd’hui, Music for Zen Meditation est l’album le plus populaire de Tony Scott. Et il le reste. À l’ère numérique, les chansons de cet album ont été diffusées près de 4,5 millions de fois.

se.se.s.s.s.s.s.s.s.s.

Voyant le succès inattendu de Zen, Verve a donné le feu vert à Scott pour enregistrer un autre album de réflexion spirituelle, Music for Yoga Meditation & Other Joys, un duo avec le joueur de sitar Collin Walcott. Sorti en 1968, Scott joue ses mélodies fluides assaisonnées d’éléments de la musique classique indienne, basées sur ses visites en Inde et son étude des clarinettistes indiens raga SR Kamble et V. Narasinhalu Wadvati. En 1972, il enregistre le dernier album de la trilogie de méditation, Music for Voodoo Meditation, basé sur ses voyages dans différents pays africains. Il rumine avec divers rythmes de percussions africaines tout au long. Curieusement, Voodoo n’est sorti qu’en Allemagne, en Italie et au Canada. On suppose que l’album était une production allemande via Polydor, pour laquelle ils ont obtenu la permission d’utiliser l’empreinte Verve.

Tout au long de sa carrière, Scott est souvent retourné à New York et a repris le flambeau du bebop. Il a enregistré des albums de jazz purs et simples, dont 52nd Street Scene en 1971. Un morceau intitulé “Blues for Charlie Parker” fait partie de ses compositions de jazz les plus mémorables. Mais son éclectisme et son globe-trotter le rendaient difficile à cerner. En conséquence, Scott est largement invisible dans le monde du jazz d’aujourd’hui. Il a déménagé en Italie dans les années 1970 et y est décédé en 2007, à l’âge de 85 ans. Son héritage, cependant, mérite des éloges : Scott a passé sa carrière à éviter les styles dominants et à utiliser son intuition pour suivre un chemin non conformiste.

Écoutez la musique de Tony Scott pour la méditation zen maintenant.