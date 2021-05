Comment un conteur aide à créer la marque d’un entrepreneur

Les histoires ne sont pas seulement nécessaires pour éduquer les clients et les employés; ils sont également tenus d’inspirer la génération future d’un entrepreneur.

Par Harsh Pamnani

Dans le monde des affaires concurrentiel d’aujourd’hui, la marque personnelle de son chef est l’un des atouts les plus précieux d’une organisation. Par exemple, le fait que Steve Jobs soit un nom familier apporte beaucoup d’attention gratuite à Apple. Les gens peuvent avoir utilisé ou non des produits Apple, mais ils utilisent l’exemple de Steve Jobs pour inspirer les autres. Des professeurs d’écoles de commerce parlent de lui dans leurs cours, de nombreux forums de start-up utilisent ses citations pour commercialiser leurs événements, et de nombreux entrepreneurs évoquent son parcours dans leurs discours. Lorsque la marque personnelle d’un entrepreneur devient si populaire, de nombreuses personnes aspirent à acheter les produits de son organisation et souhaitent y travailler.

Maintenant, la question qui se pose est de savoir pourquoi les gens sont tellement attirés par les noms de certains entrepreneurs sans les connaître? La réponse est que les gens ont entendu de nombreuses histoires à leur sujet. Ces histoires mettent en évidence les forces des entrepreneurs, établissent leur réputation, établissent la confiance et couvrent les attributs uniques qui ont contribué à leur succès. Ces histoires ne sont pas seulement écoutées; ils sont également communiqués plus loin. En fait, le bouche à oreille est le moyen le plus efficace de construction d’une marque.

Vous pensez peut-être que les entrepreneurs font des efforts réfléchis pour partager leurs histoires? La réponse est oui; certains le font. Par exemple, en 2004, Steve Jobs a appelé Walter Issacson, ancien rédacteur en chef du magazine Time. Il s’est avéré que Steve Jobs voulait que sa biographie soit écrite par Walter Issacson. Walter Issacson n’était alors pas d’accord. En 2009, l’épouse de Steve Jobs, Laurene Powell Jobs, a parlé à Walter Issacson du cancer de Steve Jobs. En regardant la situation, Walter Issacson a accepté d’écrire la biographie. Steve Jobs est décédé le 5 octobre 2011. Sa biographie a été publiée 19 jours plus tard. Depuis, il a été lu par des millions de personnes. Au fil du temps, elle est devenue l’une des biographies les plus célèbres au monde.

Comme Steve Jobs, les histoires de nombreux autres entrepreneurs célèbres tels que Jeff Bezos, Elon Musk, etc., ont joué un rôle déterminant dans la création de leurs marques dans l’esprit des masses. Ainsi, il ne serait pas faux de dire que les conteurs tels que les journalistes et les biographes jouent un rôle essentiel dans la construction de la marque personnelle des entrepreneurs. Vous pensez peut-être que l’histoire d’un entrepreneur existe déjà, alors quelle valeur ajoutent les conteurs en la racontant simplement? Eh bien, beaucoup de choses se passent dans les coulisses. Un conteur ajoute une immense valeur à l’histoire d’un entrepreneur en:

Adapter la langue selon les préférences du public: Si un entrepreneur veut que son histoire résonne avec son public, il doit se soucier du langage qui fonctionne avec lui. Si le public cible est constitué de lecteurs occasionnels, un langage quotidien et ludique pourrait mieux fonctionner. Cependant, si le public cible est constitué de professionnels ou d’académiciens d’entreprise, le langage formel pourrait mieux fonctionner. De plus, un entrepreneur peut utiliser certains jargons dans sa vie quotidienne et son travail. Un conteur peut simplifier le jargon pour les masses et adapter la langue selon les goûts du public cible.

Poser des questions pertinentes à un entrepreneur: Pour représenter l’esprit d’un entrepreneur, un conteur doit interviewer un entrepreneur. Avant l’entrevue, un conteur effectue des recherches approfondies sur les antécédents d’un entrepreneur, son entreprise et l’industrie connexe. Cette préparation aide un conteur à poser les bonnes questions et encourage un dialogue plus profond avec un entrepreneur. L’écoute attentive demande beaucoup d’énergie et des entretiens approfondis peuvent être épuisants. Ainsi, de nombreux conteurs planifient plusieurs rendez-vous avec des entrepreneurs. Si l’entrepreneur constate que le conteur pose des questions sensées et s’intéresse véritablement à son parcours, obtenir plus de rendez-vous n’est pas un problème. Par exemple, Walter Issacson a mené plus de 40 entretiens avec Steve Jobs pendant 2 ans.

Définition de la portée de l’histoire: Les gens lisent des histoires d’entrepreneurs parce qu’ils sont à la recherche de leçons puissantes et fondamentales tirées du parcours d’une personne qui réussit. Pour des raisons de confidentialité, un entrepreneur peut ne pas être à l’aise pour tout partager sur sa vie. Dans le même temps, un entrepreneur peut partager trop ou certaines parties complexes de son parcours. En plus d’interviewer un entrepreneur, un conteur peut interviewer de nombreuses autres personnes qui ont fait partie du parcours de l’entrepreneur. Inclure des détails non pertinents ou des informations utiles manquantes dans l’histoire peut finir par ennuyer le public. Les bons conteurs évaluent l’authenticité et l’utilité des informations disponibles et définissent la portée de l’histoire. Par exemple, certaines histoires partent de l’enfance et couvrent toute la vie d’un entrepreneur, et certaines histoires se concentrent sur la période particulière de la carrière d’un entrepreneur.

Identifier et positionner les personnages: Le cœur de toute histoire est centré sur les personnages. Un conteur comprend combien de personnages peuvent être mis en évidence dans une histoire et prépare en conséquence le décor pour eux. Pour comprendre les personnages, un conteur effectue généralement des recherches autour de questions telles que – Quels sont les personnages principaux de l’histoire? Qu’est-ce qui les rend importants pour l’histoire? Quel est leur parcours? Qui veut quoi de qui? Quel est leur rôle dans l’histoire – héros, méchant, mentor ou autre chose? Comment ces personnages ont-ils changé au fil de l’histoire? Etc. Au-delà de l’entrepreneur, un conteur pourrait également interviewer plusieurs personnages pour comprendre leur point de vue. Par exemple, pour écrire la biographie de Steve Jobs, Walter Issacson a interviewé plus de 100 membres de la famille, amis, adversaires, concurrents et collègues de Steve Jobs.

Présenter les informations de manière engageante: Extraire un scénario cohérent d’une montagne de recherches primaires et secondaires n’est pas une mince affaire. Tout en se déplaçant du début à la fin, une histoire traverse de nombreux événements, y compris des rebondissements passionnants, des virages, des sommets et des vallées. Pour attirer le public dans l’histoire et lui faire se demander ce qui va se passer ensuite, un conteur organise ces événements de manière convaincante. Partout où cela est nécessaire, un conteur utilise des analogies et des métaphores pour définir le contexte. Pour gérer l’intérêt du public, un conteur inclut des dialogues intéressants au milieu de la narration. Pour équilibrer les parties intellectuellement rigoureuses d’une histoire, un conteur inclut parfois des faits intéressants et de l’humour. Quand une histoire commence à traîner, un conteur ajoute une couleur émotionnelle aux mots en noir et blanc et présente les informations sèches de manière divertissante.

Fait intéressant, l’Inde compte de nombreux entrepreneurs remarquables qui ont créé de nombreuses marques ménagères. Mais peut-être que de nombreux clients fidèles de ces marques ne savent pas qui a créé ces marques et comment? De nombreux employés se sentent fiers de leur organisation, mais peut-être ne savent-ils pas comment un entrepreneur visionnaire a créé cette organisation à partir de rien. Les histoires ne sont pas seulement nécessaires pour éduquer les clients et les employés; ils sont également tenus d’inspirer la génération future d’un entrepreneur. La prochaine génération née avec une cuillère en argent devrait connaître tout le travail acharné de sa génération précédente pour créer quelque chose à partir de rien. Par conséquent, la façon dont les entrepreneurs collaborent avec les spécialistes du marketing pour parler au monde de leurs produits, ils devraient également collaborer avec des conteurs pour parler au monde d’eux-mêmes.

L’écrivain est l’auteur du livre «Booming Brands». (Les opinions exprimées sont personnelles et ne représentent pas nécessairement les opinions d’une entreprise.)

Lire aussi: Comment OTT sera la nouvelle plateforme publicitaire permettant aux annonceurs d’atteindre leurs consommateurs

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester informé des dernières actualités et mises à jour de la marque.