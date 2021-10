Comment un couple d’horizons différents fait de l’argent

Bienvenue dans Money Talks, une série dans laquelle nous interviewons des personnes sur leur relation avec l’argent, leur relation les uns avec les autres et la manière dont ces relations s’informent mutuellement.

Jessica et Sebastian (ce n’est pas leur vrai nom) travaillent respectivement dans les communications et le marketing ; leurs salaires annuels sont de 125 000 $ et 135 000 $. Cependant, Jessica, 37 ans, a grandi avec un milieu socio-économique très différent de celui de Sebastian, 36 ans. Lorsqu’ils se sont rencontrés il y a 14 ans, Jessica avait à la fois des dettes de prêt étudiant et des dettes de carte de crédit ; Sebastian, dont le collège a été payé sur un fonds en fiducie, n’avait pas encore ouvert sa première carte de crédit. Bon nombre de leurs premières expériences financières influençaient encore leurs décisions en matière de dépenses et d’épargne, et pas toujours pour le mieux.

Maintenant, Jessica et Sebastian sont mariés et vivent à San Diego avec leur fille de 3 ans. Voici comment la vie et l’amour ont changé leurs perspectives financières.

Sébastien: En fait, nous nous sommes rencontrés à un match des Yankees alors que nous vivions tous les deux à New York. Mon groupe d’amis a acheté des billets de saison, et son groupe d’amis a également acheté des billets de saison, et ils se sont retrouvés assis dans la rangée devant nous. Après la deuxième semaine de la voir là-bas, nous avons commencé une conversation. C’était il y a 14 ans.

Jessica : Vivant à New York et étant un adulte précoce dans votre premier emploi à la sortie de l’université, vous en apprenez beaucoup sur la situation financière des gens en fonction de leurs conditions de vie. Je vivais dans le Queens, je partageais le loyer avec un colocataire, et Sebastian a grandi et vécu dans le West Village. Il a encore vécu avec sa mère, après l’université, pendant quelques années.

Je ne pense pas que je me disais : « Oh, Sebastian et sa famille ont beaucoup d’argent », mais vous commencez à rassembler les morceaux. Quand tu grandis dans le West Village, dans un bel immeuble, tu as probablement plus d’argent que moi en grandissant.

Sébastien: Lorsque nous sortions ensemble, ce n’était pas une préoccupation ou un facteur, mais j’étais consciente que Jessica avait grandi dans une situation financière différente. Ce n’était jamais quelque chose qui occupait vraiment beaucoup d’espace dans ma tête.

Jessica : Nous n’avons commencé à parler de notre éducation financière que lorsque nous avons emménagé ensemble, un an après notre rencontre. Sebastian était bien plus économe que moi. Je savais qu’il était plus riche que moi, mais c’était parce que beaucoup de familles étaient plus riches que la mienne, en grandissant. Mais il était aussi super frugal. Il n’avait pas beaucoup de beaux vêtements, il n’était pas très tape-à-l’œil. Il était vraiment doué pour économiser, et il était toujours celui qui ne voulait pas manger à l’extérieur tout le temps.

Aujourd’hui encore, c’est lui qui sait le mieux budgétiser et économiser de l’argent. Lorsque nous avons emménagé ensemble, il est devenu évident que c’était lui qui était vraiment bon avec l’argent et les prévisions futures. De toute ma vie, je n’ai jamais été aussi avant-gardiste avec mon argent que lui.

Sébastien: Je n’ai eu de carte de crédit qu’après que Jessica et moi avons commencé à sortir ensemble. J’aimais les cartes de débit parce que je ne dépensais que l’argent que j’avais. Mon premier travail à la sortie de l’université, à New York, je gagnais 35 000 $ par an – alors même si ma famille avait de l’argent, je n’en avais pas vraiment. Pour moi, avoir une carte de débit était un bon moyen de budgétiser et de pratiquer la discipline financière.

Jessica : Je n’ai pas grandi avec l’idée de la discipline financière. Même aujourd’hui, il m’est parfois difficile d’éviter d’acheter quelque chose en ligne simplement parce que je le peux. Ma mère, quand elle était payée, sa façon de nous montrer son amour était de dire : « Allons au centre commercial et achetons de nouveaux vêtements. C’est avec ça que j’ai grandi, et j’essaie toujours de combattre certaines de ces habitudes maintenant.

Ma famille n’a jamais parlé ouvertement d’argent, mais je sais que c’était à l’origine de nombreuses disputes entre mes parents. Je me souviens que notre mère nous avait donné des instructions pour raccrocher le téléphone chaque fois qu’il s’agissait d’un collecteur de factures – et puis lorsque nous avons finalement obtenu l’identification de l’appelant, nous ne décrocherions jamais s’il s’agissait d’un numéro 1-800. Je me souviens aussi de moments où l’électricité ou l’eau étaient coupées parce que ma mère « oubliait » de payer une facture. Cependant, ma mère trouvait de l’argent à dépenser pour des vêtements, des sacs ou des chaussures – j’étais toujours bien habillée et dans des vêtements de marque haut de gamme en grandissant. Nous allions donc faire du shopping au centre commercial, puis nous rentrions à la maison et les lumières pourraient ne pas être allumées.

Jusqu’à récemment, j’étais toujours nerveux à l’idée que mon compte courant soit potentiellement à découvert. Ce n’est qu’au cours des cinq dernières années que j’ai eu confiance en mon argent et en ma capacité future d’avoir de l’argent. Jusque-là, je vivais toujours chèque de paie en chèque de paie.

Sébastien: La mentalité financière de ma famille vient de mon grand-père. Ma famille possède deux immeubles à New York parce que mon grand-père a eu la prévoyance de les acheter dans les années 40 et 50. Il est né en 1919, alors quand il a grandi, il a traversé les frontières et tout ça. Il a servi pendant la Seconde Guerre mondiale.

Quand je grandissais, mon grand-père avait plus d’argent que quiconque que je connaissais – mais si vous le regardiez, vous ne le sauriez jamais. Il n’a pas dépensé d’argent en vêtements. Il conduisait une Buick. Il vivait à Bayside, Queens. Il avait de la richesse, mais il ne la dépensait pas pour des choses qu’il considérait comme sans importance. Ces valeurs m’ont été inculquées et ont façonné ma façon de penser à l’argent.

Jessica : J’oublie quand j’ai été choqué que tu n’aies pas de carte de crédit.

Sébastien: C’était à l’époque où nous parlions de louer une voiture car il faut une carte de crédit pour louer une voiture. Je n’avais jamais eu besoin d’une carte de crédit avant parce que cela n’avait jamais eu d’importance.

Jessica : J’étais, genre, énervé. « Comment ça, vous n’avez pas de carte de crédit ? » J’ai mis mes manuels sur ma carte de crédit et je n’ai payé que récemment. J’étais tellement habituée à payer à crédit, et je me souviens avoir été en colère parce que c’était à moi d’utiliser ma carte de crédit si nous voulions louer une voiture pour faire des choses ensemble.

Sébastien: Ma mère n’a jamais vraiment discuté avec moi de l’importance de bâtir un crédit. Elle avait une carte de crédit et y faisait de gros achats, mais en grandissant dans un appartement de la ville de New York sans voiture ni grande maison, il n’y avait pas trop de « gros » achats. Quand je suis allé à l’université, j’ai reçu une carte de débit liée à un compte courant commun avec ma mère.

Jessica : Sebastian était super hésitant [to take out a line of credit] parce qu’il ne voulait rien acheter qu’il ne pouvait pas se permettre, et s’il n’achetait que des choses qu’il pouvait se permettre, pourquoi avait-il besoin d’une carte de crédit ? J’ai dû lui expliquer le crédit et comment le fait de bâtir votre cote de crédit maintenant pourrait vous aider à obtenir un prêt hypothécaire plus tard. J’ai probablement réagi de manière excessive à l’époque – j’avais l’impression qu’il ne pensait qu’à acheter ce qu’il pouvait se permettre, et il ne pensait pas à ce qu’il pourrait avoir besoin de faire pour obtenir un prêt immobilier un jour.

Maintenant que nous sommes mariés, nous partageons les finances, mais avant de nous marier, Sebastian a également gardé des choses très près de lui. Je n’ai découvert que quelques années après que nous soyons sortis ensemble que sa famille possédait des immeubles à New York. J’ai supposé qu’ils possédaient l’unité, pas tout le bâtiment. Je ne savais pas qu’il avait une fiducie qui payait pour son université. Je pense qu’il s’est peut-être senti mal de me dire ces choses parce que mes antécédents financiers étaient si différents.

Sébastien: C’était aussi parce que c’étaient des choses que je n’avais pas gagnées. Mon grand-père a acheté le bâtiment. Ma mère était une institutrice qui a pu y vivre sans loyer parce qu’elle n’aurait pas pu se le permettre autrement. Ma famille était peut-être riche, mais comme je n’en gagnais rien, je ne me sentais pas riche.

Jessica : L’année dernière, j’ai enfin remboursé mes prêts étudiants. Il s’agissait de plus de 120 000 $ de dette de prêt étudiant. Je suis également entré dans la relation avec beaucoup de dettes de carte de crédit. J’étais toujours inquiet de m’assurer que ma cote de crédit était bonne, mais Sebastian m’a appris comment rembourser ma dette. Il m’a montré comment rembourser d’abord la dette à intérêt élevé et m’a dit que je pouvais appeler mes sociétés émettrices de cartes de crédit et demander des taux d’intérêt plus bas. Je n’ai jamais eu personne avec qui parler de la dette avant. Il a été d’un grand soutien et n’a jamais porté de jugement à ce sujet. Il a juste dit : « Trouvons un moyen de l’améliorer.

Il rembourse notre hypothèque maintenant, et une grande partie des dépenses que nous faisons pour l’épicerie et la garde d’enfants, il enlève une grande partie des articles coûteux de mon assiette, mais ce qui est encore plus important, ce sont tous les conseils financiers et les encouragements qu’il m’a donnés.

Sébastien: Jessica avait cet état d’esprit : « J’aurai toujours des prêts étudiants. Je vais toujours devoir cet argent. J’étais comme, « Ça ne doit pas être comme ça. » Je lui ai dit que j’assumerais certaines des autres responsabilités financières, mais qu’elle devrait rembourser ses prêts étudiants.

Jessica : Je disais toujours : « Mes petits-enfants peuvent rembourser mes prêts étudiants à ma place. Ou, chaque fois qu’il y avait une bouffée d’annulation de prêts étudiants, je disais : « Eh bien, je ne les paierai pas s’ils doivent être annulés ! » Je cherchais toujours des excuses pour expliquer pourquoi je ne voulais pas faire plus que les paiements minimums. Mettre suffisamment d’argent dans vos prêts pour commencer à rembourser le principal était une tactique financière que je n’avais jamais envisagée. J’ai un diplôme universitaire et j’ai l’impression de n’avoir rien appris sur les finances personnelles jusqu’à très récemment.

Jessica : Nous vivons en dessous de nos moyens, nous ne nous sentons jamais stressés financièrement ou surmenés. Au lieu d’acheter une nouvelle voiture, j’ai décidé de rembourser mon prêt automobile, et maintenant je n’ai aucun paiement de voiture. Il me rend fier de ce genre de jalons.

Avant, si j’avais de l’argent en plus, je m’y accrochais ou j’allais acheter une belle robe ou quelque chose comme ça. Maintenant, s’il me reste 500 $, je préfère l’investir et obtenir de meilleurs rendements. C’est aussi quelque chose que Sebastian m’a appris : j’ai toujours eu peur d’investir, mais il m’a expliqué que c’était la façon de créer de la richesse à l’avenir.

Sébastien: Je pense que vous pensiez que l’investissement était comme le jeu. Dans une certaine mesure, oui, mais c’est une chose instruite. Ce n’est pas un jeu à somme nulle. Vous pouvez gagner 15 pour cent si vous faites vos recherches. Pour certaines personnes, gagner 150 $ sur 1 000 $ n’est pas un gros problème, mais c’est ainsi que la richesse augmente.

Jessica : Je sélectionne des actions, et parfois elles ont un taux de rendement de 30 %, et Sebastian est vraiment fier de moi. Une partie de mon travail consiste à observer les tendances et ce qui émerge, et je m’intéresse vraiment à la culture des jeunes et aux choses dans lesquelles ils investissent leur temps et leur argent. Je donne à Sebastian beaucoup de conseils sur les actions, et nous nous débrouillons très bien parfois.

Sébastien: Nous faisons de la sélection de titres individuelle, ce qui n’est pas le meilleur conseil financier, mais cela a plutôt bien fonctionné pour nous.

Jessica : J’adore en choisir un bon. J’essaie d’investir dans des entreprises qui sont éthiques et qui ont de bonnes pratiques, et je suis fier quand les entreprises en lesquelles je crois réussissent.

Sébastien: Mon grand-père me disait qu’il conduirait et qu’il verrait un camion, et le nom sur le côté du camion serait quelque chose dont il n’avait jamais entendu parler auparavant, et s’il voyait le camion trois fois de plus , il examinerait l’entreprise. Jessica fait le même genre de chose. Elle verra un produit qui a l’air nouveau et intéressant, et elle découvrira à qui il appartient et s’il est coté en bourse.

Jessica : L’un de mes moments les plus fiers, financièrement, a été lorsque nous avons acheté notre maison à San Diego en 2015. Il s’agit d’une maison de deux chambres et deux salles de bain d’environ 1 000 pieds carrés et le prix d’achat était de 540 000 $. Le quartier à l’époque était « en plein essor », mais nous l’avons adoré pour sa facilité de marche et son emplacement central par rapport au centre-ville et aux plages. La mère de Sebastian a généreusement fait don de la majorité de l’acompte de 20% que nous avons dû verser pour éviter le PMI [private mortgage insurance] frais. Nous aimerions pouvoir acheter une maison plus grande, maintenant que notre famille s’agrandit et qu’il y a des jouets pour enfants partout, et louer notre maison plus petite. C’est un objectif que j’ai, et j’ai hâte de gagner de l’argent sur la valeur nette que nous avons construite dans notre maison actuelle.

Sébastien: Je pense qu’avoir deux maisons serait génial, mais ce que je veux vraiment, c’est la flexibilité financière de ne pas avoir un travail traditionnel. J’aimerais avoir suffisamment de revenus passifs pour être autonome.

Jessica : Je veux aussi préparer notre fille au succès – nous recherchons les différences entre un plan 529 et d’autres options, et je veux m’assurer que nous pouvons la soutenir si elle décide d’aller à l’université ou choisit un autre chemin dans la vie.

Sébastien: J’ai eu la chance d’être dans ma situation financière et je veux m’assurer que notre fille est de la même manière – qu’elle peut aller à l’université sans ce fardeau. J’ai été témoin, pendant si longtemps, du tribut que ces prêts étudiants ont fait à Jessica.

Jessica : Vous voulez vous assurer que vos enfants ont le meilleur et qu’ils sont préparés pour la vie, mais vous voulez aussi vous assurer qu’ils ne prennent rien pour acquis.