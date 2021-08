Comment un créateur a noté un placement Samsung

celui d’Ashton Allen Collectif créatif Future Royalty vient de remporter un important placement de synchronisation via la plate-forme de distribution et de licence musicale Songtradr. Maintenant, Allen s’est entretenu avec Digital Music News pour expliquer comment l’accord a été conclu et fournir des conseils aux créateurs qui recherchent eux-mêmes des placements de premier plan.

“Back In The Game” de Future Royalty a conduit la direction émotionnelle d’un spot pour la série “Voices of the Galaxy” de Samsung. Mettant en vedette l’athlète olympique – et, bien sûr, la femme britannique la plus rapide de l’histoire – Dina Asher-Smith, la publicité souligne que le dévouement et la force intérieure servent de base sur laquelle les réalisations physiques sont enregistrées.

Malgré le message inspirant du projet et sa valeur de production élevée, ni Ashton Allen ni les autres professionnels de la musique de Future Royalty n’ont contribué à ses spécificités créatives. Au contraire – et témoignant de la nature évolutive du paysage de la synchronisation contemporaine – le PDG de Rock Salt Music a appris l’opportunité de placement et a rapidement signé le contrat correspondant, dans ce qui était le dernier accord conclu par un partenariat de longue date. avec Songtradr.

« Ils constituent un excellent partenariat non exclusif pour nous depuis plusieurs années. J’avais un ami qui faisait partie de cette organisation au début, et c’était juste une excellente relation qui s’est construite au fil des ans », a déclaré Allen à DMN à propos de son syndicat professionnel avec Songtradr.

« C’était encore une autre situation où ils nous ont livré une grande terre. Nous créons constamment de nouveaux contenus, donc je pense aussi que cela nous garde également à l’esprit pour eux », a-t-il poursuivi.

Comme mentionné, le processus associé au feu vert du placement de Samsung – comme le processus qui a précédé l’approbation par le compositeur Eric Dubois d’un accord de synchronisation avec Tazo – était simple et direct, a indiqué Allen. Étant donné que Songtradr est entièrement intégré et que de nombreuses marques utilisent la plate-forme de synchronisation à guichet unique, la concrétisation des accords prend moins de temps que jamais.

« Vraiment, je n’ai eu aucun contact avec la publication, l’éditeur ou la création – dans une situation comme celle-ci, il s’agit d’un appel téléphonique ou d’un e-mail. Ensuite, nous examinons les termes et nous disons « Sweet ».

« Parce qu’en général, nous travaillons également sur d’autres campagnes, où nous sommes entièrement impliqués », a poursuivi Allen. « Vous voyez l’endroit – vous espérez que ce sera une belle œuvre d’art. En particulier avec un bon message, quelque chose qui est agréable pour le portefeuille et représente davantage ce que nous défendons, à savoir de bons messages et de la positivité. »

La publicité de Samsung sur Dina Asher-Smith et l’importance de la force mentale correspond certainement à la facture, et la positivité claire de la musique de Future Royalty a trouvé un écho auprès des fans – dont beaucoup ont trouvé la musique du groupe dans des publicités et ont continué à écouter sur Spotify, où la loi compte au nord de 150 000 auditeurs mensuels.

“Parfois, lorsque la visibilité est vraiment élevée”, a déclaré Allen à propos de l’impact plus large des placements de synchronisation, “nous verrons des pics incroyables dans notre streaming, dans les commentaires sur YouTube – un certain nombre de choses. C’est un moment tellement effrayant et génial d’être dans le business de la musique parce que ça n’a jamais été aussi du Far West qu’aujourd’hui.

“Il y a en fait eu une petite base de fans décente qui en est issue”, a-t-il relayé de Future Royalty. «Nous l’avons gardé assez anonyme et mystérieux jusqu’à présent, et je pense que nous l’aimons ainsi. À un moment donné, si jamais nous avions la chance de passer au niveau supérieur et que nous sentions qu’il était justifié de tourner ou de faire quelque chose sur « une plus grande scène », alors nous envisagerions cela. »

Inutile de dire que la plupart des artistes cherchent à sécuriser les emplacements de synchronisation et à renforcer leur présence sur les services de streaming, et en tant que créateur qui a réussi à faire les deux simultanément, Allen semble particulièrement qualifié pour fournir de précieux conseils.

Le lapin! Le co-fondateur a souligné sur ce front que la créativité et la pensée originale – pas seulement la planification, le réseautage et la promotion selon les règles de l’art – conduisent à des résultats professionnels.

« Vous pouvez faire n’importe quoi – n’importe quoi. Utilisez la créativité que vous utilisez pour créer des chansons, infusez-la dans la façon dont vous développez votre carrière d’auteur-compositeur, de musicien. Parce qu’en ce moment, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour le faire. Il n’y a littéralement pas de règles », a-t-il déclaré. «Comme tout ce qui s’avère être le plus rentable ou le plus réussi, cela semble toujours commencer par un heureux accident ou sans aucun motif ni attente.

« Vous feriez n’importe quoi pour que plus de gens écoutent votre musique, et c’est un défi de taille », a-t-il déclaré à propos des jeunes artistes, en réfléchissant au début de sa propre carrière dans la musique. «Mais ce sont les choses sur lesquelles vous êtes moins serré et qui semblent parfois prendre leur propre vie. Ce [Future Royalty] est l’une de ces situations. C’était vraiment amusant, et ça continue de grandir au fur et à mesure que le catalogue grandit.

« S’il y a une partie de vous qui joue au jeu de la victime ou au jeu autorisé », a poursuivi le musicien vétéran, « laissez tomber. Tu n’arriveras jamais là où tu veux aller. Assumez vos responsabilités et comprenez que vous pouvez créer votre avenir et vous frayer un chemin dans cette industrie. Vous pouvez utiliser la créativité qui vous a innée à devenir un créateur de musique pour trouver un moyen de le faire fonctionner. Et puis rincez et répétez.

Le fait qu’Allen ait enregistré des réalisations professionnelles remarquables pendant des décennies consécutives – avec des opportunités importantes, comme le placement chez Samsung, qui continuent d’affluer – atteste de l’avantage de donner la priorité à l’originalité et à ses intérêts créatifs tout en poursuivant la réussite professionnelle. Même si la technologie continue de révolutionner la façon dont les fans apprécient la musique et les marques sous licence, il y a quelque chose à dire pour prendre des risques et embrasser l’incertitude inhérente à l’innovation.

« Je pense qu’il est important de passer du temps – passer du temps réel – à dénicher et à découvrir ce que vous faites le mieux, et aussi, quel pourrait être votre objectif », a conclu Allen. “Je pense que c’est à ce moment-là que les choses les plus magiques se produisent.”