Comment un dépôt fixe aide-t-il en cas d’urgence financière ?

in

L’allocation d’actifs est un processus consistant à diviser votre argent et à investir dans des actions, des obligations et des instruments de trésorerie en fonction de votre appétit pour le risque et de votre horizon temporel.

Pour les investisseurs prudents et ceux qui débutent dans l’investissement, l’épargne est synonyme de Dépôts Fixes (FD). Bien qu’il ne s’agisse pas d’un nouvel instrument, le dépôt fixe est un choix d’investissement populaire en raison de son quotient de sécurité élevé, en particulier pour ceux qui préfèrent investir à long terme.

Lorsque vous envisagez d’investir, la répartition de l’actif est importante. L’allocation d’actifs est un processus consistant à diviser votre argent et à investir dans des actions, des obligations et des instruments de trésorerie en fonction de votre appétit pour le risque et de votre horizon temporel. Les dépôts à terme constituent un élément clé de votre allocation d’actifs de trésorerie pour une liquidité immédiate et une urgence financière.

Au début de la pandémie, de nombreuses familles étaient confrontées à une incertitude financière, car les individus devaient faire face à des pertes d’emplois, des réductions de salaire, etc. Alors que l’Inde lutte contre la deuxième vague de la pandémie, les gens peuvent avoir besoin de puiser dans leurs économies pour faire face à des dépenses imprévues.

Voici cinq principaux avantages d’avoir un dépôt fixe pour surmonter les périodes difficiles :

Options d’occupation

En matière de titularisation, de nombreuses options s’offrent à vous. Les banques offrent des taux d’intérêt variables en fonction de la durée du FD. Habituellement, plus la durée du mandat est longue, plus le taux d’intérêt sur le dépôt est élevé. Digibank by DBS propose des FD avec des durées allant de 90 jours à cinq ans. Ainsi, en fonction de vos besoins de fonds anticipés à une date future, vous devez choisir une durée appropriée !

Retrait facile

Les FD s’accompagnent d’un certain degré de flexibilité financière. En cas d’urgence, vous pouvez toujours choisir de retirer le dépôt prématurément, qui sera crédité instantanément sur votre compte d’épargne. La banque peut parfois imposer peu ou pas de frais de pénalité pour les retraits prématurés.

Sécurité

Les dépôts bancaires à terme font partie des options d’investissement les plus sûres disponibles pour ceux qui craignent la volatilité des marchés. Vous n’avez pas non plus à vous soucier des changements de taux d’intérêt puisque le taux sera fixe pour la durée du dépôt, offrant des rendements assurés à l’investisseur sans fluctuations.

Cela fait des FD une excellente option pour inculquer l’habitude d’épargner à un âge précoce, car l’investisseur peut expérimenter avec des montants et des durées en fonction de ses besoins.

L’assurance-dépôts

C’est un autre avantage d’avoir un dépôt fixe. Tous les dépôts bancaires sont assurés par la Société d’assurance des dépôts et de garantie de crédit (DICGC) jusqu’à une limite de 5 lakh INR. Ainsi, votre argent est assuré jusqu’à 5 lakh INR; cela s’applique à chaque FD que vous détenez et constitue un autre filet de sécurité associé aux FD. L’assurance garantit la protection de tout l’argent du déposant.

Facile à ouvrir

L’ouverture d’un dépôt fixe de nos jours est la chose la plus simple et n’implique aucune paperasse ou processus fastidieux. Avec les avancées technologiques du monde bancaire, vous pouvez ouvrir votre dépôt fixe en quelques minutes via un mobile ou un ordinateur portable depuis le confort de votre domicile. Vous pouvez même définir votre montant FD en fonction de votre objectif financier personnel.

Un dépôt fixe est votre meilleur ami un jour de pluie. Investir dans un FD garantit que l’argent n’est pas dépensé pour des besoins futiles, mais il y a l’assurance qu’il est disponible en cas d’urgence. De plus, il est très liquide, et si vous décidez de retirer avant l’échéance, vous pouvez faire déposer l’argent rapidement sur votre compte d’épargne.

Maintenant que vous disposez de toutes les informations nécessaires sur les FD, vous pouvez en ouvrir une sans hésiter et réaliser son potentiel au maximum.

par Asheesh Jain, responsable, Investment & FX Business, Consumer Banking Group, DBS Bank India

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.