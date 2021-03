Les deux derniers projets de Pixar, Soul et Luca, n’auront pas la chance de sortir en salles, même si de plus en plus de salles s’ouvrent en prévision de la première saison estivale au box-office de l’industrie du cinéma en deux ans. Selon l’ancien directeur de la rédaction du Hollywood Reporter, Matthew Belloni, les employés de Pixar sont découragés par la stratégie de Disney: