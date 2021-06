Comment un entrepreneur fintech de Seattle a construit un réseau de soutien à travers plusieurs organisations

Nate Derby, PDG et scientifique en chef des données pour Stakana Analytics. (Photo de Stakana)

Seattle abrite une poignée d’entreprises fintech, notamment la startup de transfert d’argent Remitly, mais elle n’est pas connue comme un hub fintech. Et la ville a des investisseurs en capital-risque qui écrivent des chèques de millions de dollars chaque année, mais peu se concentrent sur la fintech.

« Trouver les bonnes personnes pour investir ou vous conseiller est difficile dans les meilleures circonstances », a déclaré Nate Derby, PDG et scientifique en chef des données pour Stakana Analytics, une société d’analyse marketing pour les coopératives de crédit et les banques communautaires.

Alors, que doit faire un fondateur de la fintech de Seattle lorsqu’il opère dans un environnement qui n’est pas le meilleur ? Construisez des réseaux ciblés à travers plusieurs organisations, a déclaré Derby, afin d’obtenir le mentorat et l’accès dont vous avez besoin.

Il y a trois ans, Derby, qui est gay, a rejoint StartOut, une organisation à but non lucratif qui aide les entrepreneurs LGBTQ à établir des liens et à accéder à des ressources. Les contacts qu’il a noués via le groupe national ont conduit Derby à présenter sa startup à des bailleurs de fonds de la Bay Area et de Boston.

Mais bien qu’il soit un entrepreneur gay, il ne dirige pas d’entreprise ciblant la communauté gay, il a donc cherché un soutien supplémentaire ailleurs. Il a participé au Founder Cohort Program avec la Washington Technology Industry Association (WTIA) où il a rencontré d’autres fondateurs effectuant un travail similaire dans le domaine de l’analyse et rencontré des mentors utiles. Le programme “a changé sa vie”, a déclaré Derby.

Il espère maintenant accéder aux ressources qui deviennent disponibles grâce à un partenariat récemment annoncé entre StartOut et Amazon Web Services. Grâce à un programme de mentorat, AWS associe des fondateurs et des experts expérimentés de startups avec au moins 50 membres StartOut au cours de la prochaine année. AWS fournit également plus d’un million de dollars de crédits et d’assistance aux cohortes et aux membres de l’accélérateur StartOut via AWS Activate, un programme pour les startups en phase de démarrage. Derby demande de l’aide via Activate.

La « recherche en cours de StartOut fait un excellent travail en soulignant les lacunes en matière d’opportunités qui existent pour les fondateurs LGBTQ. Nous pensons qu’avec notre portée et l’équipe mondiale d’experts en startups que nous avons réunis, nous pouvons jouer un rôle dans leur fermeture », a déclaré Bob Van Nortwick, leader mondial des startups pour AWS.

“C’est un excellent partenariat et je suis surpris qu’ils ne l’aient pas fait auparavant, mais je suis extrêmement heureux qu’ils le fassent maintenant”, a déclaré Derby.

Derby a lancé Stakana en 2015. Il a levé des capitaux grâce au soutien de ses amis et de sa famille et recrute actuellement. Derby s’attend à ce que la startup atteigne 11 personnes au cours de l’été, après des années passées à être une équipe de trois ou quatre personnes.

Stakana a travaillé avec une banque à Washington et une coopérative de crédit dans l’Illinois pour développer des produits destinés à aider les petites organisations financières à analyser les données de leurs clients afin de façonner leurs efforts de marketing. Les données peuvent suggérer qui risque de changer de banque et qui est le meilleur pour une carte de crédit ou une hypothèque. En s’associant à des institutions financières, Stakana a conçu des produits adaptés aux besoins des clients, a déclaré Derby, avant d’offrir des services d’analyse à l’ensemble du marché.