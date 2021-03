Comment un entrepreneur technologique est passé de la pomme de terre à Amazon et est revenu avec une startup familiale

Connor Wallace, co-fondateur de CODA Farm Technologies, travaille aux côtés de l’un des moulinets utilisés pour l’arrosage des cultures. (Photo CODA Farm Technologies)

Tout le monde connaît l’histoire d’origine des startups intégrées dans un garage. Mais qu’en est-il d’une entreprise technologique issue de champs de pommes de terre?

«Au plus fort de la plantation, j’essayais d’écrire du code en conduisant un tracteur, ce qui ne fonctionne pas très bien», a déclaré David Wallace. «Vous rebondissez et essayez de vous retourner.»

Dans la vallée de la Skagit, dans l’ouest de l’État de Washington, la saison des pommes de terre est la plus intense pendant les mois d’été. Heureusement, David a eu d’autres opportunités, moins bousculantes, de créer CODA Farm Technologies, une startup agricole de l’Internet des objets (IoT) qu’il a lancée l’année dernière avec son frère Connor.

Leur nouvelle entreprise s’appuie sur la tradition familiale qui remonte à la ferme d’origine de pommes de terre de Wallace sur la côte ouest de l’Irlande dans les années 1700. La famille a immigré dans le nord-ouest du Pacifique et a commencé à cultiver dans la vallée en 1903. Des générations de membres de la famille ont travaillé la terre, certains allant à l’université mais retournant finalement aux champs.

Le site Web de Wallace Farm proclame que le clan a «des pattes dans le sang». David et Connor saignent apparemment aussi des roux.

David Wallace, PDG et co-fondateur de CODA Farm Technologies. (Photo de CODA Farms Technologies)

David est diplômé du Whitman College et a obtenu un doctorat en chimie. de l’Université John Hopkins avant d’accepter un emploi chez Amazon. Après quatre ans, il a quitté un poste de data scientist senior chez Amazon Web Services pour retourner à la ferme. Connor est diplômé en physique du Reed College et a travaillé comme ingénieur logiciel à Portland et à San Francisco.

«J’ai toujours eu en tête que je voulais appliquer mes compétences techniques à l’agriculture», a déclaré David Wallace, PDG de CODA Farm Technologies.

De retour à la ferme, David a commencé à chercher un problème à résoudre en utilisant son expertise technologique. Compte tenu de ses propres connaissances agricoles et avec la contribution de son père, il s’est mis à l’irrigation.

Apporter l’IoT aux sprinklers

De plus petites parcelles agricoles dans la vallée et ailleurs irriguent leurs terres en utilisant la méthode de «sprinkler itinérant». L’approche à forte intensité de main-d’œuvre utilise un arroseur sur roues qui est lentement tiré à travers un champ par une bobine à une extrémité. L’arroseur est connecté à une pompe et à un puits, et lorsqu’il est tiré, il arrose le champ à une vitesse définie.

Interface pour l’application CODA Farm Technologies.

Le problème est que l’enrouleur peut mal fonctionner et s’arrêter de bouger, inondant une zone jusqu’à ce qu’un agriculteur visite physiquement un champ et remarque le problème. Et lorsque l’arroseur a terminé un champ, quelqu’un doit éteindre manuellement la pompe.

Les frères Wallace ont donc développé une plate-forme IoT qui utilise des capteurs et des dispositifs placés sur les bobines d’arrosage et des pompes capables de couper automatiquement l’eau lorsque la bobine s’arrête. Les signaux cellulaires partagent les informations sur un tableau de bord qui permet à un agriculteur de vérifier à distance les arroseurs.

Les Wallaces se joignent à l’essor de la recherche et des startups dans le domaine de l’agriculture de précision et des technologies agricoles. Mais certains des développements dans le secteur ont été moins tangibles, axés sur le suivi et les informations basées sur les données qui mettent l’accent sur les économies de coûts et produisent des avantages sur la route. Quand David dit aux gens qu’il travaille sur un produit connecté au cloud pour l’agriculture, «certains agriculteurs vont en quelque sorte rouler les yeux», a-t-il déclaré.

C’est jusqu’à ce qu’il explique son application qui économise du travail.

«Ils l’obtiennent immédiatement», dit-il. «Ils savent ce que c’est que de se réveiller au milieu de la nuit pour vérifier le moulinet et la pompe.»

Lav Khot, professeur agrégé du WSU en agriculture de précision, a convenu qu’il était utile de connecter les entrées de surveillance avec une réponse directe.

«Avec l’IoT, si nous intégrons une technologie significative, nous pouvons surveiller et gérer les choses ensemble efficacement», a-t-il déclaré. Khot travaille sur des capteurs qui mesurent le stress thermique dans les pommes, ce qui pourrait déclencher l’activation et la désactivation des arroseurs automatiques pour refroidir les fruits.

30 prototypes, 6 cobayes, équipe de 4 personnes

Les Wallaces commercialisent leur premier produit, appelé FarmHQ. Le système de surveillance fonctionne sur n’importe quel modèle de bobine d’arrosage, en utilisant un système magnétique pour détecter la vitesse à laquelle l’équipement roule. Si elle est utilisée sur Google Chrome, l’application Web a une traduction en espagnol.

Les frères ont construit 30 prototypes et testé les appareils sur leur propre ferme afin de développer la technologie, et six autres agriculteurs de la région ont proposé d’essayer les outils au prix coûtant. David a une expertise en science des données et Connor connaît le génie logiciel, mais le matériel était un nouveau territoire.

«Nous avons passé beaucoup de temps à souder des circuits imprimés ensemble», a déclaré David. «C’était un processus très d’essais et d’erreurs.»

Les frères travaillent bien en tant que partenaires, a déclaré David. Ils ont été scolarisés à la maison pendant une grande partie de leurs années d’école élémentaire et ont régulièrement construit des choses ensemble.

La startup vend deux appareils de surveillance, un coûtant 779 USD et une version mise à jour pour 1179 USD, plus des frais de service annuels de 108 USD. Wallace Farm est équipé de CODA Farm Technologies sur les 20 pièces de son équipement d’irrigation.

Sur la base des données du département américain de l’Agriculture, David estime que le marché américain pour leurs produits pourrait valoir des centaines de millions de dollars. À l’heure actuelle, la startup de 4 personnes – qui comprend Dan Oschrin, ingénieur logiciel en chef, et Gabe Martin, qui a une formation en robotique – fabrique les appareils dans le sous-sol de David. Ils espèrent en vendre 200 cette année et pourraient gérer jusqu’à 500 ventes.

La pandémie de COVID-19 a suspendu les salons agricoles, mais ils commenceront à présenter les événements lorsqu’ils reprendront. Pour l’instant, ils font du marketing par le bouche à oreille et les publicités en ligne. Un agriculteur de gazon du Michigan est intéressé, tout comme un producteur de pommes de terre de New York.

«C’est le début, mais c’est vraiment excitant», a déclaré David. Il a noté qu’un client clé a donné son approbation: « Papa adore ça. »