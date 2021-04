Comment un groupe de parties prenantes a réussi à produire le premier bloc quantique Cardano

Compartir

L’inventeur de Cardano et PDG d’IOG, Charles Hoskinson, a célébré la production du premier «bloc quantique» de la plate-forme. Créé par le groupe d’intérêt Onyx de Cardano, l’opérateur a affirmé avoir utilisé avec succès un algorithme dans l’ordinateur quantique IonQ.

L’opérateur partie prenante a décidé d’utiliser cette technologie pour donner à la blockchain Cardano une source de «véritable entropie». Le 4 avril, l’opérateur a publié le message suivant via son compte Twitter:

Succès! J’ai échantillonné 32k bits aléatoires à partir d’un circuit de huit qubits avec des portes Hadamard sur l’ordinateur quantique de Rigetti! C’est maintenant le premier bloc de données candidat pour l’infusion d’entropie sur la blockchain Cardano!

Incroyable de voir le premier bloc quantique de cardano https://t.co/F2sqZBSQUm – Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) 4 avril 2021

Avantages pour la blockchain Cardano

Promettant de fournir plus de mises à jour prochainement, l’opérateur Onyx a confirmé que l’ajout d’une « véritable » entropie à la blockchain Cardano permettra à la plate-forme d’être plus sécurisée et résistante aux falsifications par de mauvais acteurs.

L’un des cas d’utilisation de cette technologie pourrait être « Sélection du leader des emplacements inviolables ». Pool Stake Onyx dispose de 4 piscines. Le premier a 46 458 456 fonds en ADA et un ROA à vie de 5,03% avec 1 800 délégués et 55 blocs produits.

Les groupes restants ont plus de 30 millions d’ADA et un ROA à vie compris entre 5,1% et 5,5%. L’opérateur a affirmé avoir mis en œuvre l’approche d’amplification de la confidentialité et d’aléa pratique développée par des chercheurs de l’Université de Cambridge et de l’Imperial College de Londres.

Selon leurs recherches, la mise en œuvre de cette approche a été créée pour réduire l’exécution de la complexité de ce processus à un niveau linéaire. De cette façon, des outils accessibles peuvent être utilisés pour l’implémenter. La recherche indique:

Nous avons présenté la première implémentation complète d’un protocole pour l’amplification de l’aléatoire et de la confidentialité. La configuration, les paramètres, le post-traitement du caractère aléatoire et l’analyse statistique ont été optimisés pour les dispositifs quantiques du monde réel. Notre protocole a des taux linéaires dans l’exécution de l’appareil quantique et une tolérance maximale au bruit. Le post-traitement du caractère aléatoire a également été adapté à la tâche d’amplification du caractère aléatoire et de la confidentialité.

ADA se négocie à 1,19 $ avec des gains de 1,3% sur le graphique de 24 heures. Sur les graphiques hebdomadaires et mensuels, ADA enregistre des gains de 0,3% et 2,6%, respectivement.

ADA se déplaçant latéralement sur le graphique de 24 heures. Source: ADAUSDT Tradingview