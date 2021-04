Comment un investissement fractionné dans des propriétés commerciales peut vous aider à créer de la richesse

Une plateforme de copropriété fournit un portail où les individus peuvent se réunir pour acheter un actif.

Traditionnellement, les gens investissent dans la terre, qui est un atout appréciable. En raison de la raréfaction des terres et de la forte demande, ces propriétés immobilières ont procuré de bons rendements aux investisseurs et les ont également aidées à générer de la richesse.

Bien que les investissements dans des appartements résidentiels modernes de grande hauteur contiennent très peu de propriété foncière et impliquent principalement des investissements dans des actifs en dépréciation, l’investissement immobilier commercial fournit des flux de trésorerie nettement plus élevés grâce à la location.

Cependant, investir dans une propriété haut de gamme nécessite une grosse somme d’argent, ce qui n’est possible que pour les personnes à High Networth (HNI) ou les Ultra HNI.

«Il a toujours été réservé à ceux qui ont des connaissances spécialisées, les bonnes connexions et l’accès à une énorme quantité de capitaux. Cela a gardé les investissements dans l’immobilier commercial (CRE) hors de portée pour la plupart jusqu’à il y a quelques années. Cependant, pour avoir un avantage indispensable, les gens doivent comprendre que les investissements en CRE sont une partie très importante de leur portefeuille », a déclaré Varun Mohan – Fondateur et PDG de Definite, une start-up innovante dans l’espace prop-tech qui fournit un réel fractionnaire propriété immobilière aux investisseurs dans l’immobilier commercial.

«Les principaux traits communs aux individus les plus riches et les séparant des autres sont leurs investissements immobiliers. De plus, leur revenu n’est pas corrélé à leur temps passé à travailler et ils se concentrent sur les flux de trésorerie via l’immobilier. Ces informations jouent un rôle crucial dans la transformation de la façon dont les gens investissent dans le secteur de la CRE. Par conséquent, en tant que solution pour avoir des connaissances spécialisées, les bonnes connexions et l’accès à une énorme quantité de capital, la Fractional Ownership est le changement inévitable à venir sur le marché de la CRE », a-t-il ajouté.

Qu’est-ce qu’un investissement fractionné dans l’immobilier et en quoi est-il différent des investissements en FPI?

Commencée avec une idée de démocratiser le secteur de l’investissement immobilier, la plate-forme – Definite – habilite les gens à détenir une copropriété et les aide à générer des rendements immobiliers commerciaux diversifiés à travers les classes d’actifs et les zones géographiques.

Expliquant comment la plate-forme peut aider les personnes moins riches à bénéficier d’investissements dans l’immobilier commercial grâce à des investissements fractionnaires, le fondateur et PDG de Definite Varun Mohan explique le concept.

Concept de propriété fractionnée

Il existe un bâtiment commercial haut de gamme d’une valeur de Rs 50 crore, génère un bon flux de trésorerie et est un actif loué à un locataire de qualité institutionnelle vérifié. Par exemple, Aleksa (un investisseur new age) cherche à participer au type d’actif avec toutes les fonctionnalités susmentionnées, mais ne veut le faire qu’avec seulement Rs 25 lakh.

Traditionnellement, Rs 25 lakh ne permettait pas à Aleksa d’investir dans des propriétés individuelles de qualité institutionnelle jusqu’à ce que la propriété fractionnée. Il permet de diviser l’actif d’une valeur de Rs 50 crore en fractions ou actions qui représentent les capitaux propres et la dette de l’actif sous-jacent. Cela signifie que cet actif est désormais accessible à un plus grand nombre d’investisseurs institutionnels, d’investisseurs individuels et d’investisseurs fractionnaires comme Aleksa. Par conséquent, permettre aux investisseurs du nouvel âge de participer à de nouvelles opportunités à une fraction du coût précédemment requis.

Avantages d’investir dans la CRE

Investir dans une opportunité de CRE est le choix d’investisseurs expérimentés plus que toute autre opportunité. En effet, les marchés boursiers sont volatils et les produits bancaires comme les dépôts fixes (FD) offrent une protection du capital, mais avec de faibles rendements s’ils sont corrélés à l’économie de l’inflation. Ainsi, les investisseurs préfèrent investir dans la CRE car l’opportunité offre un équilibre de ces caractéristiques, a un actif physique sous-jacent, la capacité de préserver le capital et de générer également des flux de trésorerie mensuels ou trimestriels.

Commodité de la propriété fractionnée

La propriété fractionnée est un concept qui a rattrapé son retard dans diverses économies développées comme l’Amérique, Singapour, Hong Kong et qui gagne maintenant du terrain en Inde. Une plateforme de copropriété fournit un portail où les particuliers peuvent se réunir pour acheter un actif, profiter du rendement qu’il génère et enfin pouvoir vendre leur fraction quand ils le souhaitent, profitant ainsi de plus-values. La plate-forme gère également l’actif et facilite tous les paiements de l’actif et distribue automatiquement ces paiements aux propriétaires fractionnaires comme Aleksa.

En termes simples, la propriété fractionnée permet à une personne, de posséder une fraction d’un actif pré-loué d’une valeur de Rs 50 crore, avec une petite taille de capital de Rs 25 lakh, et de profiter du privilège financier comme celui d’un propriétaire d’actif de Rs 50 crore tel en tant qu’actif de qualité institutionnelle, locataire vérifié et flux de trésorerie.

Diversification grâce à la propriété fractionnée

La propriété fractionnée aide à créer un portefeuille diversifié qui distribue et minimise le risque. Désormais, avec seulement 1 crore de Rs, un investisseur peut acheter quatre types d’actifs différents, à quatre endroits différents, avec l’aide de personnes ayant des connaissances spécialisées et une vaste expérience, pour gérer l’actif tout en travaillant pour eux.

Dans quelle mesure la propriété fractionnée est-elle sûre?

S’aligner sur le message de la technologie, c’est-à-dire donner aux gens les moyens de créer un avenir financier, et la propriété fractionnée, favorise l’égalité et la transparence. Avec les plates-formes PropTech pour la propriété fractionnée, les gens bénéficient d’un accès facile à des opportunités stabilisées et de diligence raisonnable post-strictes approfondies dans un actif physique de qualité institutionnelle ayant un flux de trésorerie prévisible.

«Entrer dans le segment de l’immobilier commercial a toujours semblé difficile pour les personnes disposant d’un petit capital disponible ou envisageant de diversifier le portefeuille. Cependant, avec la propriété fractionnée, les gens seront en mesure de surmonter les obstacles liés aux exigences de capital élevées, au manque d’expérience et à la liquidité », conclut Mohan.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.