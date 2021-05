Comment un label de jazz continue de façonner la musique

L’idée que le jazz et le hip-hop étaient deux fruits du même arbre était controversée pour certaines personnes – en particulier les amateurs de jazz de la vieille école – quand, à la fin des années 80, Quincy Jones a reconnu la relation entre les deux. “Bebop et le hip-hop, à bien des égards, ils sont connectés », avait-il déclaré à l’époque. “Beaucoup de rappeurs me rappellent tellement les gars du bebop en termes d’improvisation, de rythmes et de rimes.” Mais le jazz est sans doute le deuxième après la musique soul dans son influence sur le hip-hop; et, à l’intérieur de cela, la relation entre Note bleue et le hip-hop est inextricablement lié.

«Le hip-hop est né de la poésie jazz et des« douzaines »»

Bien que certains n’étaient pas convaincus par la croyance de Jones selon laquelle Charlie Parker et Kool Moe Dee étaient musicalement liés, le producteur de Thriller est allé plus loin en expliquant les racines partagées du jazz et du hip-hop: «Peu de rappeurs réalisent que le genre est issu des griots ouest-africains en passant par les chansons d’esclaves de Delta en passant par la poésie jazz et le comique trash talk of les douzaines », a-t-il dit.

Au fil du temps, l’affirmation de Jones selon laquelle le jazz et le rap étaient des frères et sœurs plutôt que des étrangers a gagné du terrain. Ce qui a aidé à l’acceptation de ce point de vue et a semblé prouver sa véracité était l’émergence de morceaux de hip-hop construits sur des échantillons d’anciens disques de jazz. Pour un producteur de hip-hop en herbe armé du sampler Akai 900, le catalogue de Blue Note Records, contenant près de 1000 albums, s’est avéré être un véritable trésor de rythmes et de grooves potentiels. L’un des premiers groupes de hip-hop à accéder activement au canon Blue Note a été A Tribe Called Quest, qui a fait ses débuts en 1990, incarnant la notion de jazz et de rap intimement liés.

Alors que de nombreux acteurs de l’industrie de la musique – des labels aux producteurs jusqu’aux artistes eux-mêmes – à la fin des années 80 et au début des années 90 s’armaient d’avocats pour lutter contre la violation du droit d’auteur que représentait l’échantillonnage, Bruce Lundvall de Blue Note Records a vu le potentiel. que le hip-hop devait intéresser l’histoire de son label. En 1992, lorsqu’un groupe de hip-hop britannique dirigé par Geoff Wilkinson appelé Us3 a fait un morceau contenant un échantillon non autorisé d’un ancien disque de Grant Green Blue Note, Lundvall a signé le groupe et leur a ensuite donné carte blanche pour parcourir les archives de Blue Note pour Beats. Échantillonnage Herbie HancockLe morceau de 1964 «Cantaloupe Island», Us3 a reconfiguré un vieux côté jazz en un nouveau morceau de hip-hop appelé «Cantaloop (Flip Fantasia)», qui est devenu un grand succès américain. Cela a confirmé la décision de Lundvall, et la relation entre Blue Note et le hip-hop a prospéré de façon exponentielle au cours des années 90.

Piller les voûtes

Bien que Hand On The Torch de Us3 ait été le premier album hip-hop sur Blue Note, ce n’était pas le dernier. En 1997, le groupe sort son deuxième album, Broadway & 52nd (du nom de la région de New York où le bebop est né), pour le label de jazz emblématique qu’Alfred Lion et Francis Wolff avaient fondé 48 ans plus tôt. C’était une époque où l’échantillonnage, qui avait semé la confusion dans l’industrie de la musique lors de son apparition au milieu des années 80, avait été légitimé. Si vous avez la permission de l’utiliser et payez les redevances des compositeurs tout en reconnaissant la chanson originale, alors n’importe qui peut écouter n’importe quoi. C’était devenu le nouveau développement le plus lucratif de l’industrie de la musique et certains des musiciens de Blue Note sont rapidement devenus des bénéficiaires financiers de la nouvelle technologie alors que les coffres du label étaient pillés pour des beats et des échantillons.

Le lien entre Blue Note et le hip-hop a donné de la crédibilité au label auprès d’un public plus jeune – en particulier celui qui écoutait du rap mais voulait en savoir plus sur ses racines – et ce développement a conduit à la résurgence du label. Renforçant la relation, Blue Note a commencé une longue série de compilation appelée Blue Note Break Beats, qui présentait les chansons les plus échantillonnées du label, ainsi qu’une série Rare Groove qui réédite des albums vintage qui étaient importants pour la communauté hip-hop. Dans le même temps, le label a commencé à recruter de nouveaux artistes passionnants qui jouaient du jazz mais étaient influencés par le hip-hop – des gens comme le saxophoniste Greg Osby, le trompettiste Tim Hagans et le guitariste Charlie Hunter; des groupes comme Medeski, Martin & Wood et le trio rétro-funk new-yorkais Soulive; et, d’Europe, le trompettiste d’origine suisse Erik Truffaz et l’artiste français «nu jazz» St Germain.

Alors que les années 90 cédaient la place aux années 2000, Blue Note continuait d’être à l’avant-garde de l’intersection jazz-rap. En 2003, le label a permis au DJ et producteur Madlib – à l’époque considéré comme l’un des platinistes les plus créatifs au monde – de remixer un tas d’anciens morceaux de Blue Note. Le résultat final était Shades Of Blue: Madlib envahit Blue Note, où l’homme né Otis Jackson, Jr, a donné une nouvelle tournure à la musique par Donald Byrd, Bobby Hutcherson, Argent Horace, et d’autres.

Blue Note émerge scintillante

En 2005, Blue Note a fait la plupart de sa signature la plus significative de cette décennie en termes de développement de la relation entre le jazz et le hip-hop, amenant un jeune pianiste texan appelé Robert Glasper à l’étiquette. Il pouvait jouer du piano acoustique scintillant comme Herbie Hancock mais n’était pas non plus étranger aux claviers électriques et était profondément influencé par le hip-hop (et il jouera plus tard sur des albums de Commun et Kendrick Lamar). Le premier album de Glasper, Canvas, était en grande partie simple dans le style, mais son deuxième album, In My Element, avait une influence hip-hop plus prononcée, en particulier en termes de grooves, de rythmes et de sections de piano en boucle. 2009 Double Booked, un album à moitié jazz et à moitié R & B rencontre le hip-hop, a changé la donne et a mis le pianiste sur une voie qui aboutirait à la flexion du genre. Radio noire en 2012. Sa suite, Black Radio 2 en 2013, a consolidé la position de Glasper en tant que musicien de jazz de premier plan qui chevauchait également les mondes du R&B et du hip-hop. Plus récemment, Glasper a mis sur pied un supergroupe Blue Note, R + R = NOW, dont le premier album 2018, Parlant collagiquement, est allé encore plus loin en rapprochant Blue Note et le hip-hop.

Depuis l’arrivée de Glasper – et, en effet, le succès – Blue Note, à l’époque de Don Was, a élargi sa liste de musiciens de jazz inspirés par le hip-hop. L’un d’eux est l’extraordinaire bassiste Derrick Hodge – également membre du groupe Experiment de Glasper – qui a enregistré jusqu’à présent deux albums pour le label, a également collaboré avec Common et Kendrick Lamar et fait de la musique avec de fortes inflexions hip-hop.

Ensuite, il y a le trompettiste californien Ambrose Akinmusire, qui a rejoint le label en 2011 et a immédiatement impressionné par son son de cor distinctif lors de ses débuts acclamés par la critique, The Heart Emerges Glistening. Quatre albums plus tard, en 2018, il sort son opus le plus significatif à ce jour, le très politisé Origami Harvest, qui est une synthèse passionnante du post-bop et du hip-hop de pointe (il a aussi la particularité d’être le premier album de Blue Note porter un Autocollant «Parental Advisory»).

Des traces de l’ADN du hip-hop se retrouvent également dans la musique aux multiples teintes du saxophoniste Marcus Strickland et de son groupe Twi-Life (leur album de 2018, People Of The Sun, met en vedette le rappeur vétéran Pharoahe Monch) et le chanteur soul-jazz de Nashville Kandace. Springs, dont le deuxième album, Indigo, a été produit par le célèbre batteur de jazz devenu producteur de rap Karriem Riggins.

Blue Note et hip-hop: inextricablement liés

Imaginez un instant que vous puissiez dessiner un arbre généalogique délimitant toutes les interconnexions entre le hip-hop Blue Note. Vous trouveriez un diagramme complexe sillonné d’une multitude de liens montrant que l’histoire de Blue Note est inextricablement liée à l’évolution du hip-hop.

En effet, le label, qui a débuté en 1939, a joué un rôle déterminant dans le mariage de ces deux formes de musique. Et c’est pourquoi Blue Note a toujours été à l’avant-garde de la chronique des développements de pointe dans la musique afro-américaine. Le label emblématique est aussi pertinent aujourd’hui qu’il l’était lorsque Alfred Lion et Francis Wolff ont documenté le boom du hard bop à la fin des années 50, et, grâce aux artistes de sa liste actuelle, la relation entre Blue Note et le hip-hop promet encore plus d’avenir. -penser la musique à venir.

Suivez la liste de lecture Jazz Meets Hip-Hop de Blue Note pour découvrir plus de Blue Note et bien d’autres prétendants aux meilleurs échantillons de Blue Note.