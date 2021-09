Comment un laboratoire national alimente le pipeline de startups avec des innovations prêtes à l’emploi pour la commercialisation

Les chercheurs du Pacific Northwest National Laboratory ont innové une meilleure façon de transformer la biomasse en carburant dans une conversion chimique en une seule étape. Cette invention est l’une des nombreuses qui sont disponibles pour une licence. (Photo PNNL / Andrea Starr)

Les entrepreneurs qui souhaitent créer une entreprise mais qui ne parviennent pas à innover sont invités à parcourir les listes de technologies proposées par le Pacific Northwest National Laboratory (PNNL).

Avec un budget de 1,1 milliard de dollars pour la R&D, l’installation financée par le gouvernement a généré des percées scientifiques qui sont à la disposition du public pour licence et commercialisation au cours des 55 dernières années. Au cours des deux dernières décennies seulement, le laboratoire basé à Richland, dans l’État de Washington, a délivré plus de 700 licences de sa propriété intellectuelle à tout le monde, des fondateurs de startups aux divisions de sociétés Fortune 500.

Certaines des technologies actuellement disponibles comprennent :

des super microbes producteurs de pétrole pour la fabrication de carburants de transport durables un logiciel qui aide les opérateurs de réseaux électriques à prévenir et à gérer les pannes un composite silicium-carbone pour les batteries hautes performances des biomarqueurs pour les maladies du foie un « Fitbit » pour les poissons à la recherche de barrages hydroélectriques plus sûrs

Au-delà de la phase de découverte, le PNNL dispose d’une infrastructure pour soutenir le processus de transfert de technologie. Sara Hunt, basée à Seattle, est l’une des six responsables de la commercialisation travaillant pour le laboratoire, lançant de nouvelles technologies dans le monde.

Sara Hunt, responsable de la commercialisation du Pacific Northwest National Laboratory (Photo PNNL)

Nous avons rencontré Hunt pour cette séance de questions-réponses sur le rôle du PNNL dans l’alimentation du pipeline de démarrage et les efforts du laboratoire pour permettre aux entreprises de commercialiser plus facilement de nouvelles technologies. Les réponses ont été modifiées pour plus de clarté et de longueur.

. : Quel rôle le PNNL et les 16 autres laboratoires nationaux du département américain de l’Énergie (DOE) jouent-ils dans le développement de la technologie ?

Chasser: « La recherche menée dans les laboratoires nationaux en général relève davantage de ce type de technologie à haut risque et à haut rendement. Nous faisons des découvertes scientifiques qui sont probablement plus risquées que ce que l’industrie et certainement certains entrepreneurs ont envie de faire. Nous sommes donc le premier catalyseur de ce processus de découverte scientifique.

GW : Comment se passe le parcours du laboratoire au pitch en passant par les entreprises ?

Chasser: « Nous surveillons les recherches en cours au laboratoire et passons également beaucoup de temps à collaborer avec l’industrie. C’est un endroit idéal pour travailler avec le côté scientifique, l’industrie, ainsi que juridique.

« Une fois que nous avons identifié une invention en interne, nous examinons les opportunités de marché qui se présentent. Quelles sont les voies viables pour le déployer ? Qui sont les principaux partenaires potentiels, etc. Ensuite, nous élaborons un plan de commercialisation pour cette technologie qui inclut un engagement marketing auprès des utilisateurs finaux potentiels.

GW : Vous disposez de plusieurs programmes pour faciliter le transfert de technologie, y compris les accords de licence exploratoire de 1 000 $. Pouvez-vous expliquer ce que c’est?

Chasser: « Nous voulions rendre ces innovations de laboratoire plus accessibles aux entrepreneurs et aux startups. La licence exploratoire crée donc une licence pour tester la technologie. Au cours de la dernière année, nous l’avons fait [essentially] sans frais, donc pendant six mois, ils ont accès à l’information, ils ont la possibilité de parler aux chercheurs et de faire leur due diligence commerciale et technique pendant ce temps, sans avoir à s’inscrire pour des frais de licence élevés.

« Nous avons reçu beaucoup de bons retours [on the program]. Il a été reconnu et a remporté un prix des consortiums de laboratoires fédéraux.

GW : Quels types de soutien le PNNL a-t-il pour les entreprises plus avancées dans le processus ?

Chasser: « Pour les redevances que nous recevons, ainsi qu’une partie de notre budget de recherche dirigé par le laboratoire, nous réinvestissons dans la démonstration et le développement de technologies prometteuses. Si une entreprise vient me voir et me dit : « C’est incroyable. Nous avons obtenu la licence d’utilisation de la recherche et nous essayons toujours de déterminer x, y, z.’ nous pouvons faire des investissements internes pour aider à réduire les risques de ces technologies en vue de cette opportunité de commercialisation.

« Et le DOE a une variété de programmes, y compris le Fonds de commercialisation de la technologie. Chaque année, le DOE finance des programmes de l’ordre de 20 à 30 millions de dollars dans les laboratoires, ce qui représente une part directe des coûts. Si une entreprise est intéressée par une technologie, le DOE fera une correspondance de 50 % avec cette entreprise pour l’aider à explorer davantage cette technologie. »

GW : Qu’aimez-vous dans le fait d’aider au lancement de ces technologies ?

Chasser: « Le but ultime de l’obtenir sous licence et de voir quelque chose qui n’était qu’une idée dans la tête de quelqu’un – à laquelle ils pensaient lorsqu’ils déposaient leurs enfants sur le chemin du travail ou quoi que ce soit – et de voir cela réellement déployé comme une publicité produit ou service… est juste très amusant.