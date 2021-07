Comment un maître de donjon professionnel garde ses jeux amusants

Il faut beaucoup de travail pour être un maître de donjon. En tant que responsable d’un jeu de rôle sur table – même de manière informelle entre amis – vous êtes responsable de l’achat de tous les livres de règles, de l’élaboration des cartes, de l’exécution de tous les personnages auxiliaires et de vous assurer que vos amis se présentent à l’heure pour chacun. session. C’est un travail d’amour ; une campagne réussie de Dungeons & Dragons ressemble souvent à un deuxième emploi. Mais si toutes ces corvées semblent trop exigeantes, tout explorateur entreprenant peut appeler Timm Woods.

Woods est l’une des rares personnes sur Terre à pouvoir s’appeler un maître de donjon professionnel. Il est tombé amoureux de ce passe-temps à 12 ans et a commencé à se présenter comme un DM fiable et à louer tout en travaillant dans une boutique de bandes dessinées et en allant à l’école supérieure pour une éducation basée sur le jeu à New York. Au moment où il a terminé son doctorat en 2017, un grand nombre de groupes de RPG avaient recruté Woods, grâce à son expertise dans la construction de mondes, le ton et l’improvisation – toutes les facettes cruciales de tout DM digne de ce nom. Au cours d’une semaine moyenne, Woods participera entre sept et 12 campagnes, avec des joueurs de tous âges et niveaux d’expérience. Peu importe si vous êtes un enfant de 10 ans dans un programme après l’école ou un père redécouvrant leurs joies juvéniles d’antan ; Woods se fera un plaisir de vous guider. Nous avons parlé de cela ainsi que de la façon dont la pandémie a affecté son entreprise et de la façon dont il gère les groupes Dungeons & Dragons lorsqu’il est clair qu’au moins un membre du groupe veut faire littéralement autre chose.

Alors, comment êtes-vous devenu un maître de jeu professionnel ?

Je n’envisageais certainement pas la possibilité de faire cela à temps plein. Mais quand j’étais à l’université, j’ai concentré mon doctorat sur cette idée que le jeu, l’apprentissage et l’école se chevauchent. À l’époque, je travaillais dans un magasin de bandes dessinées et j’ai commencé à distribuer des cartes de visite me présentant comme un maître de jeu professionnel. J’ai fait beaucoup de recherches sur la possibilité d’introduire des jeux en classe, et quand j’ai terminé mes études, j’ai commencé à avoir plus d’opportunités d’organiser des jeux de rôle dans les programmes parascolaires. Cela n’arrêtait pas de s’infiltrer, au fur et à mesure que le bouche à oreille circulait, et avant que je le sache, j’avais trois ou quatre écoles réservées par semaine, ainsi que des jeux avec des adultes le soir. C’était assez amusant de voir combien de fois un jeu avec des enfants menait à un jeu avec leurs parents. Avant de m’en rendre compte, j’avais un emploi du temps chargé.

Traditionnellement, une campagne Dungeons & Dragons se déroule lorsqu’une personne d’un groupe d’amis prend en charge et achète tous les livres. Cette personne finit généralement par être le DM. Quels sont certains des avantages de rechercher un professionnel pour devenir maître de donjon ?

Vous touchez à quelque chose de vraiment important. Chaque jeu D&D se réunit parce qu’un ami est suffisamment investi et est capable de rallier les troupes. Ils ont suffisamment d’enthousiasme pour le jeu et la capacité d’amener tout le monde à formuler un programme qui fonctionne. Il y a tellement de gens qui jouent à ces jeux et aussi des gens qui veulent jouer à ces jeux s’ils étaient rendus accessibles. Ce deuxième groupe est probablement 20 fois plus grand que la base de joueurs principale. J’ai tendance à penser que la plupart des gens, même s’ils ne le savent pas, aimeraient jouer à D&D. J’ai tendance à choisir les gens qui n’ont pas cet ami qui prend en charge. Il y a tellement de gens mal desservis comme ça. Quand je travaillais dans un café de jeux de société, j’ai eu tellement de gens qui sont venus me dire : « Oh, D&D, j’ai toujours voulu jouer à ça. »

L’un des avantages d’embaucher un professionnel est que les gens mettent moins souvent en liberté mes jeux. Mettre de l’argent sur la table rend la planification beaucoup plus facile. Nous avons tous participé à de nombreuses campagnes D&D avec des personnes que nous aimons, mais elles s’effondrent avec le temps à mesure que des problèmes de planification surviennent. J’ai participé à de nombreuses campagnes qui ont duré quatre ou cinq ans, mais c’est l’exception, pas la règle.

Comment vous êtes-vous maintenu au cours de la pandémie, alors que les jeux sur table en personne étaient impossibles ?

Tout le monde était prêt à essayer de nouveaux passe-temps pendant Covid. C’était une période très intéressante. Je suis heureux de dire que cette semaine, j’ai enfin eu la chance de faire une session en personne. Je me souviens l’avoir ressenti pour la première fois en mars lorsque mes sessions parascolaires ont été annulées, mais très rapidement, des groupes m’ont contacté qui étaient intéressés à essayer de mettre leurs jeux en ligne. Cela s’est transformé en groupes avec lesquels je n’avais pas travaillé auparavant pour me renseigner sur les campagnes en ligne, et en avril et mai, j’avais en fait plus de demande qu’avant Covid.

J’ai fini par exécuter des jeux via une combinaison de Zoom et d’une application appelée Roll20. Il y avait beaucoup de groupes internationaux – dans différents états et pays. Une fois que les gens ont été obligés de jouer en ligne, les restrictions de disponibilité ou d’emplacement ont disparu. À l’avenir, 50 % de mes jeux resteront en ligne. C’était une période très intéressante.

Quel est votre processus pour découvrir un nouveau groupe ? Cela ressemble à une rencontre avec un nouveau thérapeute ou quelque chose du genre.

C’est drôle que vous disiez cela parce que j’en parlais à mon thérapeute et qu’ils me disaient : « On dirait qu’il y a un point de comparaison ici. » Il existe une relation intime entre un maître de donjon et un groupe. Quand un nouveau groupe se rapproche, je pense que c’est bizarre pour nous deux. Ce qui facilite les choses, c’est que 80% des joueurs qui me contactent disent que c’est la première fois qu’ils jouent à D&D. Ils ne disent pas : « Je veux cette édition ou cette édition. Ils ne disent pas : « Je veux Pathfinder et pas D&D. » Tout ce qu’ils disent, c’est : « Qu’est-ce qui est bon ? À quoi devons-nous jouer ? »

C’est un test d’ambiance. Je ne pose pas de questions et ne fais pas de sondage formel sur leur expérience parce que c’est une question sensible. Au lieu de cela, je suis toujours en train de régler dans ma tête à quoi ressemblera une session. Je suis fier de dire que lorsque je rencontre un groupe, dans les cinq minutes qui suivent, je peux me dire : « D’accord, c’est le gars qui a joué un groupe, et cette personne comprend suffisamment qu’elle veut jouer le rôle de certaines décisions idiotes. » Ce qui m’aide vraiment à dissoudre mon ego, c’est quand je lance des RPG avec des enfants. Vous ne savez jamais ce que vous allez obtenir lorsque vous jouez avec des enfants. Vous pourriez finir par construire un zoo pendant une heure, puis former un groupe.

Lorsque vous organisez un jeu pour enfants, essayez-vous d’intégrer des principes éducatifs dans la campagne ? Ou essayez-vous simplement de leur donner un après-midi amusant?

Je crois que des jeux comme Dungeons & Dragons encouragent intrinsèquement la pensée critique. Certaines compétences de base, comme les mathématiques, sont intégrées à la conception. Mais j’ai aussi travaillé avec beaucoup d’étudiants qui ont certains besoins ou qui étaient sur le spectre, et j’ai vu beaucoup d’apprentissage se produire. Je ne suis pas en train de mettre en place un programme avec des directives très claires. Au lieu de cela, c’est comme : « D’accord, la leçon d’aujourd’hui est : « Comment régulons-nous nos émotions lorsque nous n’obtenons pas les jets de dés que nous voulons ? » » Il m’est impossible de lancer un RPG qui n’a pas d’énormes quantités d’apprentissage intégré à la campagne. C’est un point de rencontre entre être un maître de donjon professionnel et un enseignant.

Avez-vous une campagne de prédilection pour chaque groupe que vous engagez ? Ou bien vous élaborez une nouvelle aventure pour chacun ?

Cela dépend du groupe exact, mais j’ai quelques partants avec lesquels je cours. Pour une fête d’anniversaire unique, j’ai trouvé que le début de cette aventure appelée “Hoard of the Dragon Queen” fonctionnait bien. Il y a un village attaqué et vous pouvez combattre un dragon. C’est comme D&D de Michael Bay. Mais si on a un groupe qui est tout nouveau, et que l’environnement ressemble plus à quatre amis qui sont dans un club de lecture, j’aime bien profiter de l’aventure qui vient dans la box débutant. C’est bien de pouvoir dire : « Ecoute, tu m’emmènes pour aujourd’hui, mais tu peux acheter le coffret débutant et continuer cette aventure là où tu l’avais laissé. J’aime penser que cela garantit que je ne suis en aucun cas le gardien du passe-temps.

Comment gérez-vous la seule personne du groupe qui pourrait ne pas vouloir être là ?

Cette personne est toujours intéressante. Cela a tendance à apparaître lorsque je lance des jeux dans une entreprise. Un patron dit : « J’ai une équipe de 20 personnes », ce qui est impossible. Je limite mes campagnes à pas plus de huit. Lorsque vous dépassez cette limite, la personne qui ne veut pas être là ne veut vraiment pas être là. Les tours prennent une éternité. J’ai fait sortir quelqu’un de la campagne. C’était pour s’amuser, bien sûr, mais j’avais de la sympathie pour eux. Habituellement, ma stratégie est de venir assez fort, avec suffisamment d’excitation et d’enthousiasme, pour que si quelqu’un ne veut pas être là, il le montre généralement en étant timide ou réservé. Ensuite, mon objectif est de trouver un moyen d’amener cette personne dans le jeu. D&D a tellement d’éléments différents qu’il plaît à tellement de types de personnes différents, qu’il y a généralement une clé quelque part à la porte de cette personne.

On a certainement l’impression que les jeux sur table sont devenus beaucoup plus courants en peu de temps. Pensez-vous que votre travail aurait été viable dans les années 80 ou 90 ?

Je pense que j’ai surfé sur une vague d’intégration du passe-temps. La stigmatisation a vraiment disparu. Je ne serais pas capable de faire ce travail si j’étais juste au service de la communauté des joueurs. Toute mon entreprise est fondée sur le fait d’amener des gens dans le passe-temps qui n’y ont pas accès.