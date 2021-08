Comment un marteau et le nombre d’or pourraient signifier 6 mois supplémentaires de Bitcoin haussier Crypto new media

Le prix du Bitcoin tente de revenir au-dessus de 40 000 $, et avec cette étape franchie, 50 000 $ et 60 000 $ se dresseront ensuite entre lui et un autre nouveau record historique.

Bien que les choses aient pris une tournure baissière au cours du dernier trimestre, les deux prochains trimestres de Bitcoin pourraient finir par être les plus rentables à ce jour, si un thème récurrent impliquant un renversement de marteau et le nombre d’or aboutit à une conclusion similaire. Voici un examen plus approfondi du graphique et de ce qu’il pourrait suggérer sur le marché de la cryptographie.

Le renversement de marteau récurrent avec des résultats en or

Bitcoin est à un point très inhabituel de son cycle de marché. La course haussière que tout le monde s’attendait à ce que la principale crypto-monnaie par capitalisation boursière atteigne des prix bien supérieurs à 100 000 $ par pièce a déjà potentiellement fait long feu. C’est du moins ce à quoi cela ressemble pour la plupart des observateurs.

Selon la plupart des normes, un krach de 20 % des actions provoquerait par définition un « marché baissier ». En crypto, l’ensemble peut s’effondrer de plus de 70% et toujours être haussier. Et c’est exactement ce qui a pu se passer récemment, car le graphique des prix du Bitcoin représente désormais un signal haussier récurrent qui a fourni des résultats « en or ».

Si les cycles se prolongent, il pourrait y avoir encore six mois de marché haussier | Source : BLX sur TradingView.com

Le marché haussier du Bitcoin pourrait s’étendre de 6 mois supplémentaires à partir d’ici

Le graphique ci-dessus montre le prix du Bitcoin au cours de la dernière décennie, ainsi que chacun des trois principaux cycles d’expansion et de récession que nous avons vus jusqu’à présent. Le plus récent a fait passer Bitcoin de 168 $ à près de 20 000 $ au sommet.

Ce que l’on pense être le rallye actuel a pris une pause à environ 65 000 $ et a fait chuter et s’effondrer la crypto-monnaie à 30 000 $. Le niveau de support s’est maintenu depuis, et sur la période mensuelle, un chandelier japonais en marteau s’est formé.

Un marteau est généralement un signal de retournement haussier, qui se produit alors que Bitcoin est bien au-dessus de son ancien sommet historique du dernier cycle. Où le support détenu n’est pas simplement choisi par hasard, mais c’est le nombre d’or de 1,618.

En comparant les cycles haussiers passés, Bitcoin s’est presque toujours maintenu au nombre d’or de 1,618 et a formé un marteau avant de se diriger vers de nouveaux sommets historiques.

Les cycles haussiers s’allongeant d’un mois complet après chaque renversement de marteau dans le passé, cela suggère que Bitcoin pourrait avoir encore six mois de course haussière.

Cela pourrait également signifier que la meilleure crypto-monnaie atteindra éventuellement les prix élevés qui ont été prédits, et cette tendance à la baisse la plus récente n’était rien de plus qu’une violente secousse.

