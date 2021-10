Comment un membre de la famille royale britannique est presque devenu le roi d’une autre nation européenne

L’un des épisodes les plus étranges des années qui ont suivi l’effondrement de l’Union soviétique s’est produit en 1994, lorsqu’un parti politique marginal de l’Estonie nouvellement formée a demandé à l’un des enfants de la reine Elizabeth de devenir le monarque du pays balte. Le Parti royaliste, qui a remporté environ 10 % des sièges au parlement estonien, aurait envoyé une lettre au prince Edward, lui demandant s’il voulait devenir leur roi. Considérant qu’Edward, le plus jeune enfant de la reine, n’avait aucune chance de devenir roi de son propre pays, cela aurait pu être une offre tentante.

En juillet 1994, le Sunday Telegraph a obtenu une lettre que le Parti royaliste a envoyée à Edward, qui n’avait que 30 ans à l’époque. « Votre expérience en tant qu’acteur et producteur de télévision serait idéale pour créer la majesté dont un nouveau roi aurait besoin pour combiner la culture ancienne avec la réalité politique moderne », lit-on en partie dans la lettre. Un porte-parole du palais de Buckingham a confirmé que la lettre était bien arrivée au palais, mais a déclaré que le comte de Wessex ne l’avait pas encore vue. Le palais a déclaré plus tard que c’était « une idée charmante mais plutôt improbable », rapporte le Mirror.

L’épisode étrange a récemment refait surface dans The Royal Family Operations Manual de l’expert royal Robert Jobson, rapporte BerkshireLive. L’offre ne doit pas être considérée comme quelque chose qu’Edward a jamais pris au sérieux, a déclaré un autre expert royal, Richard Fitzwilliams. En effet, le parti qui a fait l’offre et rêvé d’établir une monarchie en Estonie n’existe plus.

La lettre faisait référence au travail télévisé d’Edward dans les années 1980 et 1990. Il a commencé à produire des émissions de télévision en 1987, puis a créé sa propre société, Ardent Productions en 1993. La presse britannique a souvent critiqué le travail de la société, accusant Edward de profiter de ses relations royales. Ardent n’a jamais rencontré un grand succès et a été dissous en 2009. Le neveu d’Edward, le prince Harry, connaît déjà plus de succès avec la société de production de son épouse Meghan Markle, Archewell, qui a un accord pour créer des émissions pour Netflix.

Edward et sa femme, Sophie Rhys-Jones, restent généralement à l’écart des projecteurs, sauf lorsqu’ils représentent la famille royale lors d’événements. Ils ont deux enfants, Lady Louise, 17 ans, et James, 13 ans. Edward est désormais 14e dans l’ordre de succession au trône britannique.

Au cours de l’été, les deux ont étonnamment décidé de parler de la rupture entre la famille et Harry et Markle, à la suite de l’interview de Harry et Markle avec Oprah Winfrey. Dans une interview à CNN, Edward a qualifié la situation de « très triste », notant que tous les membres de la famille sont confrontés à « une intrusion et une attention excessives » dans leur vie. « Et nous l’avons tous traité de manière légèrement différente, et écoutez, nous leur souhaitons la meilleure des chances », a déclaré le comte. « C’est une décision vraiment difficile. »

« Nous avons continué à faire ce que nous faisons, espérons-le bien. Et puis tout d’un coup, il y a une petite pause et les choses ont un peu changé », a récemment déclaré Sophia au Telegraph. « Naturellement, les médias recherchent des personnes pour combler le soi-disant vide. Mais vous savez, nous faisons cela depuis ce qui semble être assez longtemps ! Si les gens veulent faire plus attention à ce que nous faisons, alors tant mieux car en fait, cela doit être bon pour nos organisations et le travail que nous essayons de faire. »