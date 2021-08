Comment un meurtre tragique a inspiré le récit épique de GBA Classic Golden Sun

Image : Productions Mémoire

Les soleil d’Or la série est peut-être en sommeil depuis la sortie de Aube sombre sur Nintendo DS, mais c’est une franchise qui a néanmoins une base de fans passionnés – et l’amour d’un homme pour le jeu GBA original a donné lieu à un hommage très spécial.

Bryson Elam – connu en ligne sous le nom de Wing Adept – est le fer de lance de l’ambitieux projet “Golden Sun Broken Seal Director’s Cut”, qu’il décrit comme “un récit du premier jeu, mettant en vedette des doublages, de la musique reprogrammée, ainsi que des illustrations personnalisées et des animations, pour aider à développer le jeu.”

Au cours des dernières années, Elam a réuni une équipe d’artistes et d’acteurs talentueux (dont Mike Pollock, qui a exprimé le Dr Eggman dans le Sonique série animée, et Brandy Kopp, la voix de Lady Palutena dans Smash Bros.) pour embellir le scénario de l’épopée JRPG 2001 – qui, incidemment, a eu 20 ans au début de ce mois.

Cependant, son désir de faire décoller le projet a été inspiré par plus qu’une simple affection pour le jeu lui-même ; à Elam, Golden Sun a une connexion beaucoup plus profonde et plus significative – c’est sa façon de se connecter avec la mémoire de son défunt ami, Fabian Gonzalez.

À ce stade, nous allons permettre à Elam d’expliquer :

Fabian et moi nous connaissions depuis notre plus jeune âge, nos deux mères étaient des parents célibataires et travaillaient à l’époque pour l’armée américaine. Notre amitié allait devenir un lien indestructible au fil des ans, nous surnommant en plaisantant les Mario Bros. En ce qui concerne Golden Sun, j’ai eu le jeu pour Noël cette année-là, mais j’ai d’abord été déçu, espérant un autre jeu. Cependant, Fabian m’a conseillé d’essayer au moins le jeu. À partir de là, Golden Sun est devenu mon RPG de passerelle, devenant non seulement mon premier, mais aussi mon préféré. Sa signification a évolué au fil des années, cela signifiait le lien que j’avais avec lui. En vieillissant, nous nous sommes séparés tous les deux; il rejoindrait l’Air Force, pendant que j’allais à l’université, mais nous avons tous les deux promis de travailler sur un projet spécial de voix off concernant la série une fois que nous nous reverrons. Malheureusement, avant même que nous ayons eu la chance de commencer, il a été assassiné alors qu’il rendait visite à sa famille. Il avait 21 ans. Étant quelqu’un qui a dû déménager d’un endroit à un autre, je n’ai jamais vraiment eu l’occasion de me faire beaucoup d’amis. Et la mort de Fabian m’a laissé complètement dévasté car il était la seule personne au monde qui me connaissait le mieux. Cependant, j’ai décidé d’honorer sa mémoire en gardant notre promesse vivante. En entrant dans cela, je voulais rendre ce projet spécial. Mais j’ai été confronté à une tâche ardue, avec des facteurs tels que : des projets similaires réalisés par des groupes plus établis, ainsi que mes compétences, mon expérience et mes ressources limitées. Je savais que c’était trop gros pour qu’une seule personne s’en occupe seule.

Heureusement, j’allais m’associer à un autre fan passionné de la série du nom de Jazz, qui avait précédemment contribué à un projet majeur concernant la série via la Golden Sun Abridged Series. Ensemble, nous avons pu réunir un petit groupe de comédiens et d’artistes et, avec leur aide, nous aurions une plate-forme pour présenter notre travail à travers Memoir Productions (un nom tout à fait approprié, tout bien considéré). Ce qui a commencé avec sept acteurs de la voix est soudainement passé à dix. Puis 20 ; maintenant, le projet comprend plus de 50 talents vocaux (y compris des acteurs professionnels de haut niveau) ainsi que divers musiciens et une équipe d’artistes et d’animateurs. Cependant, avec cette augmentation du soutien, j’ai ressenti une pression interne pour me surpasser, pas pour moi principalement, mais pour le simple fait que je voulais que ce projet soit quelque chose que les gens puissent regarder en arrière des années plus tard et avoir un sentiment de fierté d’en faire partie. de quelque chose d’aussi grandiose.

Il ne fait aucun doute qu’Elam a créé quelque chose qui rend un incroyable hommage à Gonzalez ; Le projet est d’un niveau incroyablement élevé étant donné qu’il s’agit, en son cœur, d’un effort à but non lucratif réalisé par des fans. Le premier épisode (qui rend hommage à Gonzalez au début) a été publié sur YouTube en 2018, le dernier opus ayant été lancé il y a quelques semaines à peine.

Bien qu’il y ait clairement encore beaucoup de travail à faire avant que ce projet puisse être considéré comme terminé, Elam reconnaît l’impact incroyable que l’entreprise a déjà eu sur sa vie :

Pour autant de succès que j’ai gagnés au fil des ans, j’ai enduré de nombreuses pertes ; le plus marquant et le plus douloureux a été la perte de mon entourage. Ces personnes m’ont aidé à m’élever et à devenir la personne que je suis aujourd’hui et ont été mes plus grands supporters ; le plus grand étant ma mère. Le fait que je ne pourrai plus jamais les revoir, et encore moins partager mon succès avec eux me fait mal. Il n’y a pas un moment où je ne pense pas à eux. Néanmoins, bien que ces pertes personnelles m’aient gravement affecté, elles ont contribué à me motiver en même temps. Quand je regarde en arrière, je dois beaucoup à ce projet. Cela m’a non seulement empêché de suivre un chemin sombre, mais m’a également permis de me concentrer et de faire mon deuil. Il y a eu de nombreux cas où ce projet a rencontré des revers, des chagrins personnels aux promesses non tenues. Malgré tout, je me suis convaincu que tout ce que j’ai dû endurer jusqu’à présent au cours de cette dernière décennie n’était pas pour rien. Tout le temps, toute la préparation, les sacrifices, ça en valait la peine, et je le dois en grande partie à mon équipe ; sans eux je ne suis rien. Des acteurs de la voix, les artistes, les animateurs, les membres de l’équipe de production, aux fans eux-mêmes. Je me dois à chacun d’eux ainsi qu’à moi-même d’aller jusqu’au bout, pour le meilleur ou pour le pire, et je ne les remercierai jamais assez pour leur aide.

Malheureusement, l’artiste de Golden Sun Hiroshi Kajiyama n’est plus avec nous, mais nous sommes sûrs que voir le jeu sur lequel il a travaillé prendre un nouveau souffle aurait été incroyablement satisfaisant – même si ce n’est pas via un nouveau jeu vidéo, ce qui est ce tant de fans veulent.

Assurez-vous de consulter les épisodes actuellement disponibles en visitant la page YouTube de Memoir Productions.