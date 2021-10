Comment un mot de quatre lettres a aidé Jurgen Klopp à virer Liverpool pour le titre de Premier League et une victoire en Ligue des champions

Parfois, un mot de quatre lettres suffit pour changer une vie, mais à Melwood, cela a changé le cours de l’histoire du club de football de Liverpool.

Il y a six ans aujourd’hui, Jurgen Klopp a pris sa première séance d’entraînement au club après avoir remplacé Brendan Rodgers.

.

Klopp a eu une période incroyable de six ans avec Liverpool

Les supporters connaissaient le style de jeu exubérant et explosif de Klopp qui lui a valu le succès au Borussia Dortmund en Bundesliga, les tirant vers deux titres et une finale de Ligue des champions.

Il avait initialement souhaité un congé sabbatique lorsqu’il a quitté Dortmund en mai 2015, mais ce fut de courte durée et cinq mois plus tard, les géants d’Anfield sont venus l’appeler.

C’était un défi qu’il savourait, étant chargé de ramener enfin les jours de gloire.

La personnalité contagieuse de 54 ans a brillé lors de sa première conférence de presse et il a exhorté les supporters à faire preuve de patience.

« S’il vous plaît, donnez-nous le temps de faire le travail, mais quand je serai assis ici dans quatre ans, je pense que nous aurons peut-être un titre », a-t-il affirmé, alors qu’ils étaient dixièmes de la Premier League à l’époque.

GETTY

Klopp a adoré mener Liverpool à son premier titre en Premier League

Nous savons tous ce qui s’est passé ensuite.

Il a tenu sa promesse et a remporté la Ligue des champions, la Supercoupe de l’UEFA et la Coupe du monde des clubs lors de sa quatrième année. Cela a été suivi par la fin des 30 ans d’attente du club pour un titre de champion un an plus tard de manière catégorique.

Et lors de la première réunion à laquelle tous les joueurs ont assisté une fois les internationaux de milieu de semaine terminés, un petit mot dans une présentation de Klopp a peut-être été le catalyseur de l’une des plus belles époques de l’histoire du club.

Cela lui a permis de mettre en œuvre sa philosophie dans sa nouvelle équipe et a démontré son intelligence, sa confiance et sa capacité à faire face aux pressions liées au travail de Liverpool.

L’ancien gardien de Liverpool Simon Mignolet était à la présentation avant son premier match en charge contre Tottenham Hotspur à White Hart Lane.

.

Le premier match de Klopp contre les Spurs était un match nul 0-0

Ce petit mot ? Équipe.

C’est un acronyme qui est devenu la force motrice du succès du club au cours des saisons à venir.

T – Équipe

E – Enthousiaste

A – Ambitieux

M – Des machines mentalement fortes.

.

La première semaine de Klopp a donné le ton pour les six ans qu’il a passé avec le club

S’adressant à l’Athletic, Migonlet a déclaré: «Il l’a écrit, puis a expliqué ce que tout cela signifiait.

«Je me souviens qu’il disait que c’était terrible ce que les adversaires allaient ressentir après nous avoir affrontés pendant 90 minutes.

« Ensuite, il a parlé d’enthousiasme, d’ambition et de force mentale. Il s’agissait de faire partie d’une équipe – tout le monde travaillait ensemble et était une machine à briser les adversaires. »

Même l’humble personnel autour du terrain d’entraînement s’est pleinement intégré à l’équipe de Klopp.

L’ancien défenseur de Liverpool, Jose Enrique, a ajouté : « Il a tout changé. Quand il leur a demandé de marcher devant nous un par un, nous nous sommes tous dit : « Qu’est-ce que c’est que ça ?

« Klopp a déclaré: » Tous ces gens sont là pour vous faciliter la vie. Connaissez-vous leurs noms ? Ils sont aussi importants que n’importe quel joueur ou entraîneur. Assurez-vous de toujours les respecter.

.

Mignolet a assisté à l’aube d’une nouvelle ère à Liverpool

Le manager de Liverpool a insufflé l’unité et l’unité, créant un environnement où chaque joueur a donné le maximum d’efforts pour le club.

Le milieu de terrain vétéran James Milner est largement respecté pour son attitude de «ne jamais dire-mourir» et sa première première séance d’entraînement sous Klopp reste dans sa mémoire.

Dans son livre ‘Ask a Footballer’, il écrit : « La première séance que nous avons eue avec notre gaffer s’est déroulée pendant une semaine internationale. C’était tellement intense physiquement, avec tellement de sprints et de course à pied à haute intensité, qu’un des jeunes gars était malade au bord du terrain », a déclaré le joueur de 35 ans.

« Il nous a sévèrement critiqué plusieurs fois au début, mais maintenant, parce que l’équipe que nous avons est si bonne et parce qu’il sait que nous allons tout mettre dans chaque match et chaque séance d’entraînement, il doit rarement le faire. «

L’impact sur les étoiles qu’il qualifie maintenant de «monstres de la mentalité» est visible par tous.

Une campagne d’énigmes les a vus incapables de conserver leur titre de Premier League la saison dernière.

Déjà cette année, ils semblent prêts à se battre jusqu’au bout pour le prestigieux trophée et s’ils parviennent à le réclamer, ce ne sera pas à un seul joueur. Ce sera l’affaire de toute l’équipe.

Sélecteur talkSPORT

Jouez à talkSPORT Selector et vous pourriez gagner beaucoup d’argent

Gagnez une part de 25 000 £+ Choisissez une équipe de Premier League à gagner chaque semaine Les inscriptions coûtent 10 £ 18+, veuillez jouer de manière responsable, gambleaware.org

Inscrivez-vous ici