Comment un niveau élevé de NPA rend les dépôts risqués et les taux d’intérêt peu attrayants

Par Sonam Chandwani, associé directeur chez KS Legal & Associates

Un système bancaire sain est la condition sine qua non du maintien de la stabilité financière dans tout pays, ce qui peut être réalisé en éliminant le poids mort des actifs non performants de ses bilans. Cependant, il est de notoriété publique que les banques indiennes sont aux prises avec des créances irrécouvrables, ce qui les classe parmi les pires au monde. En fait, il ne serait pas faux d’affirmer que l’Inde est définitivement le pire du bloc BRICS en ce qui concerne son programme de gestion du NPA.

Bien qu’il n’y ait pas de limite officielle « acceptable » universellement reconnue pour les NPA, les créances douteuses à moins de 3 % sont considérées comme gérables. Comme mentionné ci-dessus, par rapport à la plupart des membres des BRICS, l’Inde s’en sort assez mal par rapport à la Chine, car son NPA s’élève à 1,75 % tandis que le NPA indien s’élève à 9,85 %. Dans le cas récent de PMC Bank, les derniers chiffres disponibles de la banque pour le 31 mars 2019 montraient une base de dépôts importante de 11 600 crores de roupies, un ratio NPA brut de 3,76 % et un ratio NPA net de 2,19 %, ce qui ne semblait pas exagéré. de l’ordinaire. Cependant, son ratio d’adéquation des fonds propres était supérieur à l’exigence réglementaire de 12 pour cent et ses progrès étaient en croissance à deux chiffres.

D’un point de vue macro-économique, les pays avec des NPA élevés n’ont généralement pas de croissance économique, d’investissement et d’épargne élevés dans l’économie. De plus, si le non-recouvrement des prêts gonfle, la marge nette d’intérêt (NIM) de la banque, la rentabilité, le rendement des actifs, le versement des dividendes, etc. sont tous gravement affectés, ce qui, dans de nombreux cas, n’est pas favorable à la crédibilité de la Banque. En outre, l’afflux de crédit est également menacé car sa solidité financière même est soumise à un examen minutieux.

Malgré son impact notable sur l’économie, les NPA ont un fardeau insurmontable sur l’investissement et l’épargne des investisseurs comme vous et moi. Un ratio NPA élevé suggère généralement que les programmes de gestion et de récupération d’une banque sont défectueux et que, par conséquent, l’argent d’un individu n’est pas en sécurité dans ses puissants coffres-forts creux. Cela conduit catégoriquement à un faible taux d’épargne pour la population. Ainsi, en raison de l’augmentation du nombre de créances douteuses, les investissements dans l’économie s’effondrent généralement.

Déposer de l’argent dans une banque avec des antécédents récents de stress, une réputation de gouvernance risquée, des problèmes connus dans le portefeuille de prêts ou une position précaire de GNPA et d’adéquation du capital vous expose au risque de directives RBI, qui peuvent vous priver d’accès à votre argent pour des périodes temporaires.

Crise bancaire : voici comment protéger votre argent durement gagné

Quel est l’axe principal sur lequel repose une institution financière solide ? C’est certainement le cas dans sa crédibilité de conservation d’actifs sûrs. Cependant, avec l’augmentation des NPA, la confiance des investisseurs s’est considérablement érodée. Cette augmentation du niveau systémique du secteur bancaire indien (et du marché de la dette) est certainement à l’origine d’un stress accru, et les investisseurs peuvent voir leur argent anéanti sans faute de leur part.

En ce qui concerne la gestion du passif, les NPA élevés incitent souvent les banques à baisser leurs taux d’intérêt sur les dépôts, réduisant ainsi le taux de croissance de votre investissement dans les dépôts fixes. Ainsi, afin de maintenir leurs NPA, les taux d’intérêt sur les prêts et avances augmentent. Cela augmente invariablement le coût de l’emprunt, décourageant ainsi les gens de contracter des prêts et réduisant ainsi le flux d’argent sur le marché. De cette façon, les investisseurs sont non seulement privés de leurs rendements attendus, mais voient également la valeur de leurs investissements s’éroder. Ainsi, la crise naissante du NPA d’un pays peut ébranler son système bancaire financier et peut certainement s’avérer être un obstacle à sa croissance.

La RBI effectuant des examens de la qualité des actifs dans toutes les banques, une meilleure reconnaissance des NPA est devenue la nécessité de l’heure pour s’assurer que le problème est résolu à temps plutôt que d’être étiré ou balayé sous le tapis. L’étendue des créances douteuses n’a pas encore fait surface. Les moratoires sur les prêts et les rééchelonnements ont tenu les NPA à distance. De nombreuses entreprises ont gravement souffert ; mais personne ne sait ce qui se passe exactement. Les vrais dégâts commenceront à faire surface au cours des prochains trimestres, à mesure que les campagnes de vaccination se sont intensifiées et que COVID (espérons-le) a disparu, les entreprises commenceront à divulguer leurs résultats annuels et les banques seront obligées d’étiqueter leurs prêts à problème comme NPA.

Avec la croissance des prêts dans l’économie, une fois le moratoire levé et les remboursements commencés par les banques, les NPA augmenteraient considérablement. Dans cet aspect, la RBI a demandé aux banques de faire le provisionnement, les tampons et de lever des capitaux, afin d’être une organisation résiliente. Une approche aussi conservatrice associée à un cadre juridique solide est susceptible de répercuter les avantages sur les investisseurs comme nous.

