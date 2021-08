Comment un pêcheur d’Alaska a vu le potentiel d’une startup de développement durable dans une montagne de carapaces de crabe

Après que des crabes de la mer de Béring comme ceux-ci aient été transformés, les entreprises de produits de la mer sont confrontées au problème de l’élimination des carapaces. Une entreprise basée à Bellingham, Washington, appelée Tidal Vision, a développé une technologie de chimie verte pour transformer les coquilles jetées en un produit chimique industriel utile et durable. (Photo de vision de marée)

Peut-être que le cliché est juste, qu’on ne peut pas faire une bourse en soie avec l’oreille d’une truie. Mais Craig Kasberg a réussi à transformer des déchets de peau de saumon de son Alaska natal en «cuir aquatique». Et maintenant, il utilise un processus respectueux de l’environnement pour transformer les carapaces de crabe jetées en un produit chimique industriel précieux appelé chitosane.

Ça va à merveille. Cet été, la société de Kasberg Tidal Vision a ouvert un site de production en Caroline du Sud et cet automne, l’entreprise inaugurera une installation plus grande dans son siège social de Bellingham, Washington, situé juste au sud de la frontière canadienne.

Le chitosan (prononcé “kite-osan”) est un polysaccharide polyvalent qui a de nombreuses applications, notamment la purification de l’eau, la stimulation de la croissance des plantes et la conservation des produits frais. Il peut remplacer les produits chimiques toxiques, les métaux, les produits pétroliers et les pesticides utilisés dans l’industrie. L’usine de Caroline du Sud, par exemple, produira un produit liquide à base de chitosane qui sera ajouté aux textiles de Leigh Fibers pour réduire les odeurs causées par les bactéries et les rendre moins inflammables.

Après son lancement il y a seulement six ans, Tidal Vision est le premier producteur commercial américain de chitosane. La Chine est la plus grande au monde, mais utilise un processus qui crée des déchets toxiques. Tidal Vision utilise plutôt la « chimie verte », une pratique qui comprend la réduction de la quantité de produits chimiques dangereux, de déchets et d’énergie utilisée. Le chitosan lui-même figure sur la liste des ingrédients chimiques plus sûrs de l’EPA des États-Unis.



Une coupe de ruban en juillet 2021 dans une nouvelle usine de production de Tidal Vision en Caroline du Sud établie en partenariat avec Leigh Fibers. De gauche à droite : Daniel Mason, président de Leigh Fibers ; Kari Ingalls, directeur du développement commercial-textiles de Tidal Vision ; Eric Westgate, vice-président senior et directeur général de Leigh Fibers ; et Craig Kasberg, co-fondateur et PDG de Tidal Vision. (Photo de vision de marée)

Depuis que le terme chimie verte a été inventé à la fin des années 1990, l’approche a été adoptée par les entreprises et les chercheurs du nord-ouest du Pacifique. Ces dernières années, Sironix Renewables de Seattle a remporté le premier prix d’un concours mondial avec son détergent vert et a levé des millions de subventions et de financement. Zila Works à Renton, Washington, a remporté un concours international distinct pour sa résine époxy dérivée du chanvre. Amazon a récemment permis aux clients de rechercher des produits écologiques qui utilisent généralement la chimie verte et sont certifiés par le label Safer Choice de l’EPA. Des scientifiques du Pacific Northwest National Laboratory et des universités de Washington ont fait des découvertes importantes dans ce domaine.

L’approche durable de la chimie est un moteur important du progrès environnemental.

« Les principes de la chimie verte sont une partie nécessaire de la réflexion globale pour créer des produits et des matériaux plus sûrs qui utilisent moins d’énergie sur l’ensemble de leur cycle de vie », a déclaré Saskia van Bergen, scientifique en chimie verte au département d’écologie de Washington.

Van Bergen a noté que Tidal Vision coche de nombreuses cases de la chimie verte, y compris la création d’un composé non pétrolier, l’utilisation de déchets comme matière première et la génération d’engrais comme sous-produit.

L’entreprise produit des flocons de chitosane qui sont mélangés dans des formules liquides adaptées à des applications industrielles spécifiques. Tidal Vision produit plus de 5 millions de gallons (19 200 tonnes métriques) de solution de chitosane par an. Il emploie 23 personnes et prévoit de passer à 60 d’ici la fin de l’année prochaine.

Nous avons récemment rencontré Kasberg pour en savoir plus sur sa startup de technologie verte. Les réponses ont été modifiées pour plus de clarté et de longueur.



Flocons de chitosan produits à partir de coquilles jetées. (Photo de vision de marée)

. : Comment en êtes-vous venu à lancer Tidal Vision avec le co-fondateur Zach Wilkinson ?

Kasberg : Je vivais à Juneau, en Alaska, où je suis né et j’ai grandi. J’ai grandi dans l’industrie des fruits de mer, et c’est de là que vient notre matière première. Nous prenons un biopolymère que l’on trouve dans toutes les carapaces de crustacés, donc les carapaces de crabe, les carapaces de crevettes, les carapaces de homard, toutes en contiennent.

J’ai commencé à travailler sur des bateaux de pêche commerciaux, à récolter des fruits de mer, quand j’avais 14 ans, j’étais capitaine de mon propre bateau à 19 ans. En voyant un tiers des prises jetées, il semblait juste qu’il devait y avoir un meilleur moyen et c’est finalement ce qui a inspiré la recherche et la création de Tidal Vision.

GW : Entre la pêche et le lancement de Tidal Vision en 2015, vous avez également dirigé une entreprise de produits de la mer durables et fabriqué du cuir à partir de peaux de saumon jetées à l’aide d’un processus de chimie verte. Comment vous êtes-vous intéressé aux coquillages et au chitosane ?

Kasberg : Le crabe est pêché dans l’océan puis ramené vers très peu de sites de transformation. Même chose avec l’industrie de la crevette. Et l’EPA ne permet plus aux transformateurs de jeter ces coquillages dans l’océan parce que dans le passé, il y avait eu des problèmes écologiques avec cela parce qu’ils sont si lents à se biodégrader naturellement.

C’est donc un sous-produit abondant et problématique qu’ils ont dû envoyer soit dans des décharges, soit dans des incinérateurs. Nous ne faisons qu’empêcher cela. Nous ne prenons pas seulement un flux de déchets problématique de l’industrie que je connais, que j’aime et dans laquelle j’ai grandi, mais maintenant nous sommes en mesure de le transformer en quelque chose qui fait vraiment du bien au monde, qui déplace les toxines non biodégradables et les charges lourdes métaux.

GW : Il n’a fallu qu’un an et demi à votre équipe pour développer la technologie verte permettant de transformer les coquilles détruites en chitosane. Pourquoi quelqu’un ne l’avait-il pas déjà fait ?

Kasberg : Il s’agit de la motivation, ce qui motive l’innovation. L’industrie des fruits de mer, ils ne vendent pas de produits biochimiques au textile, à l’agriculture, à l’industrie de l’eau.

Donc, c’était en quelque sorte en dehors de l’endroit où ils étaient concentrés et c’est une industrie beaucoup plus fragmentée que disons le reste de l’industrie agricole où beaucoup de dollars de recherche ont été fortement subventionnés pendant de nombreuses années et où l’on s’est beaucoup concentré sur l’utilisation sous-produits. Personne n’avait vraiment adopté cette approche dans l’industrie des fruits de mer.

GW : Vous avez dit que le chitosane est le deuxième polymère naturel le plus abondant après la cellulose trouvée dans les plantes. Mais y a-t-il une chance que vous manquiez de shells au fur et à mesure que vous développez vos opérations ?

Kasberg : Les coquilles sont facilement disponibles et dans d’énormes volumes. Et ce qui est vraiment impressionnant, c’est jusqu’où vont ces obus. Lorsque vous fabriquez une solution de chitosane haute performance, vous n’avez besoin que d’environ 22 livres de chitosane que vous pouvez extraire d’environ 100 livres de coquilles. Cela produit quelque chose qui peut traiter environ 10 tonnes métriques (ou 2 641 gallons) d’eau contaminée et se lier à tous les polluants et toxines. C’est une performance très puissante. Ou dans les applications textiles et microbiennes, une solution de chitosane liquide à 1-2% est appliquée à un taux de 2-8% sur ces tissus.

GW : Vous envisagez de construire des installations de mélange supplémentaires dans le Midwest, en Europe et au Vietnam qui transformeront les flocons de chitosane en solution. Qu’est-ce qui motive vos ventes ?

Kasberg : Notre mission est de créer un changement positif et systémique dans ces industries et notre stratégie pour y parvenir consiste à fixer les prix et à positionner nos produits non seulement comme l’alternative à la chimie verte, mais vraiment comme la solution écologique et à moindre coût.

Ce que nous avons découvert, c’est que toutes ces entreprises sont dirigées par de vraies personnes qui se soucient vraiment de l’environnement, et toutes ces industries sont absolument essentielles pour soutenir l’humanité. Et si vous leur dites « Hé, nous avons quelque chose de comparable en termes de coût et de plus respectueux de l’environnement », c’est une vente très facile.