Comment un peu de douleur a rapporté de gros gains pour le poison

Basé à Los Angeles cheveux en métal Icônes Poison apparemment venu de nulle part pour vendre quatre millions d’exemplaires de leur premier album de 1986, Look What The Cat Dragged In. Cependant, leur ascension fulgurante signifiait également que la pression était forte lorsqu’ils ont commencé à enregistrer leur deuxième album, Open Up And Say… Ahh !, à la fin de 1987.

La réalité de la situation a mis un certain temps à s’imposer, notamment parce que le groupe avait passé deux ans à vivre sur la ligne de démarcation quand ils sont arrivés en Californie de leur Pennsylvanie natale, en 1984. Leur succès «du jour au lendemain» était en fait le résultat de concerts incessants dans les clubs et les bars d’Hollywood, leur chance ne changeant que lorsque, deux ans plus tard, Enigma Records accepta de financer leur premier album.

«C’était une chimère de jouer du rock’n’roll pour gagner sa vie»

«Vous devez comprendre que nous venons d’une petite ville de l’est», a déclaré le batteur Rikki Rockett à Ultimate Classic Rock en 2018. «C’était donc un rêve de jouer du rock’n’roll pour gagner sa vie – et encore moins y arriver! ”

Pourtant, faites-le Poison l’a fait, avec Look What The Cat Dragged In qui a engendré trois succès, une forte rotation MTV et des tournées américaines de haut niveau avec Cinderella, Ratt et Quiet Riot. Avec tous les yeux soudainement tournés vers eux, le quatuor aux gros cheveux avait besoin de garder son sang-froid lorsqu’il s’agissait de créer un album de deuxième année.

Le fait que Poison rencontre également des problèmes liés aux affaires à ce stade n’a pas aidé. Le groupe subissait des changements de direction et leur premier choix de producteur – EMBRASSER légende Paul Stanley – a été contraint de se retirer en raison de conflits d’horaire. Cependant, la chance de Poison a changé lorsque le producteur respecté de hard rock Tom Werman (Motley Crue, Ted Nugent, Astuce bon marché) s’est inscrit pour diriger les sessions. Aussi, au lieu des maigres 12 jours qu’ils avaient passés sur leur premier album, le groupe a découvert que Capitol Records était heureux de financer du temps supplémentaire en studio pour Open Up And Say… Ahh !.

«Tout est vraiment l’affaire!»

«C’était un vrai budget, et nous avons eu de vraies journées de pré-production», se souvient plus tard Rockett avec plaisir. «Nous nous sommes dit: ‘Wow, c’est comme ça que ça marche vraiment. Ce n’est pas un disque indépendant – tout est la vraie affaire! »

Encouragé par le label comme par le producteur, Poison a relevé le défi et les séances ont décollé. Le groupe a finalement terminé 12 titres, dont 10 ont été coupés. Les rockers bruyants et hédonistes (“Look But You Can’t Touch”, “Bad To Be Good”, le KISS-esque “Nothin ‘But A Good Time”) sont restés leur devise principale, bien qu’une couverture contagieuse du hit de Loggins & Messina en 1972 , «Your Mama Don’t Dance» et l’exubérant et bluesy «Good Love» ont fourni des départs marqués avec un attrait grand public.

Ailleurs, une histoire d’amour croisée par des étoiles impliquant le chanteur Bret Michaels a inspiré une ballade acoustique de vraie qualité. Cependant, alors que le groupe et le producteur estimaient que cette chanson – «Every Rose Has Its Thorn» – avait le potentiel d’être un single, leur label estimait que c’était un départ trop radical. Finalement, Poison a dû se battre pour l’inclusion de la chanson sur Open Up And Say… Ahh !.

«C’est un peu country», a déclaré Rockett en 2018. «Mais nous y croyons vraiment. Nous avions joué en direct et vu des larmes dans les yeux des filles du premier rang. Nous nous disons: “Bien sûr, cela peut fonctionner!” »

Le Open Up And Say… Ahh! La campagne a connu un début positif avec le numéro 6 aux États-Unis, “Nothin ‘But A Good Time”, amical sur MTV, en avril 1988, avec un autre album à combustion lente, “Fallen Angel”, qui le suivit bientôt dans le Top 20. Sorti en tant que troisième single de l’album, «Every Rose Has Its Thorn» a prouvé que Rockett et sa compagnie avaient raison de s’en tenir à leurs armes: la chanson a gravi les palmarès américains et récompensé Poison avec leur premier (et, à ce jour, seulement) Panneau d’affichage n ° 1.

«C’est ce que nous voulions que notre vie soit»

Avec ses célibataires qui font des affaires impressionnantes, Open Up And Say… Ahh! a frappé les étagères le 3 mai 1988, et a de nouveau balayé la concurrence, atteignant un sommet au n ° 2 du Billboard 200 et finissant par devenir quintuple platine aux États-Unis. Dans son sillage, Poison a soutenu l’ex-star de Van Halen David Lee Roth lors de sa tournée Skyscraper, puis a fait la une de leur propre tournée américaine en septembre 1988, s’imposant comme un acteur majeur en direct à leurs propres conditions. Un vrai revirement pour un groupe qui pouvait à peine se permettre de manger quand ils se sont promenés pour la première fois sur Sunset Boulevard.

«Quand nous sommes venus [to Hollywood], nous vivions au niveau de la pauvreté », a déclaré Rikki Rockett à Classic Rock. «Beaucoup de ces paroles, ce n’est pas ce qu’était notre vie à cette époque, mais c’était ce que nous voulions que ce soit. Nous voulions sortir sur le Strip dans une voiture avec le toit baissé et toutes ces choses amusantes, mais nous ne pouvions pas le faire à l’époque. Tant de ces premières chansons – c’étaient des souhaits et des rêves! ”

