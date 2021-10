Comment un pigiste peut-il commencer à générer des revenus à partir de zéro ?

22/10/2021 à 7h01 CEST

VERONICA SEDEÑO

La pandémie a entraîné l’incorporation de nombreux professionnels en tant que travailleurs autonomes. Les fermetures d’entreprises, avec leurs licenciements conséquents, les arrêts de travail, ainsi que les ERTE continus ont conduit de nombreux travailleurs à recycler. Dans de nombreux cas, cette transition a conduit au travail indépendant. La aventure de devenir travailleur indépendant Ce n’est pas simple et pour faciliter tout ce travail, ces dernières années les plateformes numériques se sont démarquées. Ces entreprises servent de pont entre les pigistes et leurs clients potentiels.

C’est ce que fait par exemple KUIKO, la plateforme numérique de Ferrovial Servicios. Par conséquent, pour connaître de première main l’expérience de tous ceux qui se plongent dans le monde de autonome Pour la première fois, nous nous sommes entretenus avec Andrés Carrillo Lasheras, directeur de KUIKO. Comme l’explique l’expert, « les professionnels indépendants sont généralement compétents dans leur activité, donc la prestation de service va être la plus facile de toute cette nouvelle voie. Ce qui est généralement plus difficile, c’est de trouver de nouveaux clients et de commencer à générer des revenus avec votre activité & rdquor ;. En ce sens, comme nous l’avons souligné et sur quoi Carrillo Lasheras est d’accord, « le transformation numérique Il a apporté de nombreuses opportunités aux professionnels. Grace à numérisation et nouvelles plateformes de marché, Tout professionnel peut donner de la visibilité à votre entreprise sur internet et faire embaucher des clients qui les découvrent pour la première fois sans sortir de chez eux & rdquor ;.

Utilisation des outils numériques pour lancer les projets professionnels des indépendants

« Même si, a priori, il peut sembler que l’utilisation de certains outils puisse avoir un coût élevé et que les indépendants n’auront pas les moyens de se le permettre au démarrage de leur nouveau projet, il existe des ressources qui offrent une visibilité gratuite pour votre entreprise et pour lesquelles elle n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances techniques complexes pour les utiliser & rdquor;, se qualifier à partir de la plate-forme Ferrovial Servicios.

Un freelance sur une plateforme digitale pour trouver des clients. | KUIKO

Dans le cas de l’entreprise consultée, ils précisent que « chez KUIKO, il est garanti que les indépendants et les entreprises contacteront les clients qui les embaucheront et qu’ils n’auront un coût que pour les travaux effectués. C’est-à-dire que 100% des frais d’acquisition client seront facturés une fois que les professionnels auront perçu les revenus de leur travail effectué & rdquor;, condamnent-ils.

Tout professionnel indépendant conforme à toutes les réglementations en vigueur, avec KUIKO obtiendra de nouveaux clients de votre région sans investissement préalable. La plateforme est très simple et facile à utiliser et vous permet de contracter plus de 170 services de maintenance et de rénovation. En tant que professionnel de la construction, il vous suffit de vous inscrire, d’indiquer où les services seront fournis et quels sont les frais. Par la suite, l’équipe d’ingénieurs et d’architectes approuvera le professionnel et confirmera quand les clients souhaitent engager leurs services.