Comment un planificateur financier peut vous aider à faire fructifier votre patrimoine et à économiser de l’impôt

Un planificateur financier peut aider à évaluer un portefeuille encombré, sans direction ou aux performances inadéquates, dans le contexte de son profil de risque, tout en suggérant la bonne voie.

Alors que la plupart des gens comprennent l’importance d’épargner et de faire des investissements pour l’avenir, certains n’ont peut-être pas le temps ou le flair pour suivre un plan à long terme.

Un planificateur financier guide un investisseur dans son parcours de gestion de patrimoine et l’aide à gérer ses finances. Il y a des cas où l’utilisation des services d’un professionnel a été très utile.

Pour se mettre sur la bonne voie pour la création de richesse – Pour ceux qui sont prêts à prendre le contrôle de leur situation financière présente et future, l’embauche d’un planificateur financier pourrait être utile. Un bon planificateur financier comprendra d’abord sa situation actuelle, ses objectifs futurs et ses préjugés émotionnels concernant la richesse, puis élaborera un plan personnalisé complet.

Besoin de clarté dans un portfolio – La plupart commencent à investir de manière ad hoc, en essayant de reproduire le succès des autres ou en se basant sur des suggestions. Les experts disent que l’appétit pour le risque et les perspectives d’investissement de chacun sont différents. Un planificateur financier peut aider à évaluer un portefeuille encombré, sans direction ou aux performances inadéquates, dans le contexte de son profil de risque, tout en suggérant la bonne voie.

Lors d’un événement majeur qui change la vie – Des événements majeurs qui changent la vie affectent les finances d’une personne, comme se marier, avoir un bébé ou acheter une nouvelle maison. Les experts disent qu’il faut planifier et aligner ses finances sur l’événement ainsi que sur l’impact que cela pourrait avoir sur soi. Dans une telle situation, un conseiller financier peut offrir des conseils judicieux et aider à naviguer dans l’événement avec une approche correcte et à long terme.

Pendant les gains exceptionnels – Cela pourrait inclure des gains provenant d’un paiement d’assurance, d’un héritage, de la vente d’actifs, d’une introduction en bourse ou de gains inattendus de loteries, etc. Communément vu, la plupart des gens commencent à dépenser trop d’argent ou sont dépassés par la situation, et finissent par prendre de mauvaises décisions personnelles et financières. . Un conseiller financier peut guider une personne sur diverses implications juridiques, financières et fiscales entourant différents types de tels gains avec le bon plan d’investissement pour aider à faire croître son patrimoine.

À l’approche de la retraite – L’approche de la gestion de l’argent passe de la création de richesse à la préservation du capital et à la génération de revenus, à l’approche de la retraite. Pendant ce temps, un portefeuille doit avoir des actifs à faible risque qui peuvent générer une source de revenu stable, ce qui pourrait également nécessiter une réévaluation complète par un planificateur financier pour s’assurer que le corpus dure plus longtemps que l’investisseur et n’est pas affecté par l’inflation et le risque de longévité.

Pour optimiser votre assujettissement à l’impôt – Un changement de régime fiscal, une augmentation des revenus, ou pour profiter au mieux de divers allégements fiscaux pourraient être une autre occasion de faire appel à un professionnel. On pourrait être au courant des principales déductions, mais un expert financier peut aider à maximiser les avantages disponibles pour un contribuable en vertu de son régime fiscal et également à trouver des opportunités d’économiser de l’impôt.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.