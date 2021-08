Comment un prix de 1 million de dollars en Bitcoin conduira le milliardaire à basculer ⋆ Crypto new media

Visitez l’article original*

L’explosion de richesse qui se produira à mesure que le bitcoin gagnera en valeur créera une nouvelle classe de milliardaires.

Lorsque le changement technologique se produit dans la société, il se produit rapidement et de manière prononcée. Il y a exactement une décennie, la capitalisation boursière d’Apple venait d’égaler la capitalisation boursière d’Exxon Mobile de 310 milliards de dollars. Au cours de la décennie qui a suivi, la capitalisation boursière d’Apple est passée à plus de 2 400 milliards de dollars, et celle d’Exxon a baissé de 100 milliards de dollars à 216 milliards de dollars. Cet écart ne fera probablement qu’augmenter avec le temps.

Aujourd’hui, lancez-vous dans le bitcoin. Même si sa volatilité a mis toute notre patience à l’épreuve, le bitcoin le tue. À partir de cet article, le bitcoin a de nouveau franchi la barre des 50 000 $ et son prix a augmenté de plus de 280% par rapport à l’année dernière. Bitcoin, blockchain et crypto sont considérés par les technocrates comme l’un des secteurs technologiques à la croissance la plus rapide, comme en témoigne la création par la société de capital-risque Andreeson Horowitz de leur nouveau 2,2 $. milliards de « Fonds de cryptographie ».

Un partenaire bien connu d’Andreeson Horowitz, Balaji Srinivasan, qui a également été le premier CTO de Coinbase, a écrit un article intitulé “The Billionaire Flippening” articulant ce qu’il pense être l’impact sociétal structurel du prix sans cesse croissant du bitcoin. Lorsque les passionnés de crypto-monnaie entendent le terme « flipping », la plupart pensent qu’il décrit une période au cours de laquelle la capitalisation boursière d’Ethereum éclipse la capitalisation boursière de Bitcoin. Cependant, pour Balaji, il semble qu’il y ait un autre retournement, peut-être plus fascinant, qui arrivera bientôt – le retournement des milliardaires. Il dit que lorsque le bitcoin atteindra des jalons comme 100 000 $, il y aura autant de milliardaires bitcoin que de milliardaires traditionnels. Lorsque le bitcoin atteindra un million de dollars, les milliardaires mondiaux en bitcoins et crypto dépasseront le nombre de milliardaires traditionnels.

Dans le “The Billionaire Flippening”, Balaji explique les math-

« Il y a ~ 2393 adresses avec > 1000 BTC. À 1 M$/BTC, il y aurait 2393 adresses de milliardaires.

“Le bitcoin représente actuellement environ 60% de la capitalisation boursière totale de la crypto, donc en supposant une répartition similaire de la richesse pour les autres pièces, et en supposant que l’ensemble de la capitalisation boursière de la crypto s’apprécie également avec bitcoin, multipliez 2393 par 1/0,6 pour obtenir environ 4000 adresses de milliardaires crypto . Aujourd’hui, il y a environ 2000 milliardaires. 4000/(4000+2000)=0.66 signifierait qu’environ 66% des milliardaires provenaient de la crypto, ce qui est un dépassement. Si je me souviens bien, à l’époque où mon collègue estimait cela, le seuil réel était de 200 000 $/BTC, comme un point entre 100 000 $ et 1 million de dollars/BTC pour deviner quand 2000 au lieu de 4000 nouveaux milliardaires venaient de la crypto. Un ajustement de courbe approprié peut donner un nombre plus élevé, étant donné la baisse exponentielle en BTC par adresse.

Pour ajouter mon propre calcul à ses calculs, le TCAC (croissance annuelle composée) du bitcoin de 200% signifie qu’il est raisonnable de penser que dans les deux prochaines années, la moitié des milliardaires du monde auront fait fortune grâce à la crypto-monnaie (quand un bitcoin est égal), et d’ici cinq ans (quand un bitcoin équivaut à 1 million de dollars), il y aura plus de milliardaires en bitcoins/crypto que dans toutes les autres industries réunies !

Cela représente le plus grand changement structurel de la richesse depuis l’émergence des ordinateurs personnels dans les années 1980. Depuis qu’Apple a égalé la capitalisation boursière d’Exxon Mobile en août 2011, l’histoire des deux sociétés a divergé. Apple est devenue la première entreprise à mille milliards de dollars. Il se situe désormais à une capitalisation boursière incroyable de 2 478 milliards de dollars, soit 2,2 milliards de dollars de plus que celui d’Exxon. À l’ère de l’information, le changement est constant et celui qui prédit correctement le changement remporte le butin. Bien que l’avenir de Bitcoin soit incertain, il représente le changement de notre génération. Un changement dans la façon dont nous effectuons des opérations bancaires, socialisons et sommes structurés. Alors pour vous tous, HODL – la plupart des futurs milliardaires du monde l’ont fait !

