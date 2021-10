Comment un rat caractérise Ash, le nouveau personnage d’Apex Legends Saison 11

Apex Legends Saison 11: Escape débute le 2 novembre et introduit le personnage jouable Ash dans le jeu Battle Royale. Comme beaucoup de légendes précédentes, Ash a un acolyte – un petit rat qui monte sur son épaule et se cache dans sa capuche – et il est conçu pour informer les joueurs de sa caractérisation.

« Le rat d’Ash n’a pas de nom », a déclaré l’animateur principal de Respawn, Moy Parra, dans un tweet. « C’était une demande de notre part du département animation avec un objectif particulier en tête. »

Il s’est avéré que cet objectif était de donner un peu d’humanité au simulacre terrifiant. Ash présente un peu comme l’autre simulacre d’Apex Legends, Revenant, en ce sens que les deux sont des individus apparemment froids avec un désir insatiable de tuer. Mais le rat d’Ash la caractérise comme un peu plus calculatrice et déterminée que le meurtrier Revenant.

Comme Parra l’ajoute, Ash ne se soucie pas de nommer le rat, mais il n’en reste pas moins que la santé du rat et sa confiance en Ash trahissent qu’Ash est capable de prendre soin d’un être vivant, malgré ses lignes de voix dégoulinant d’un supposé mépris pour la biologie. la vie et ses vocalisations répétées que les humains sont faibles parce que leurs besoins corporels les rendent fragiles.

« [The rat] nous a permis de montrer un peu d’humanité du personnage, sans compromettre le personnage lui-même », a tweeté Parra. « Ironiquement, c’est le rat qui montre le côté le plus chaleureux/humain, le côté qu’Ash elle-même ne montrera jamais !

Bien que Respawn ne nommera jamais le rat en interne, le studio est plus que d’accord avec la communauté Apex Legends qui en propose un. Jusqu’à présent, le choix populaire semble être « Ronin », en référence au nom du Titan qu’Ash pilote dans Titanfall 2. En fait, les capacités d’Ash sont apparemment inspirées des Titans de Titanfall 2, en particulier sa capacité ultime qui se comporte de la même manière qu’un Le tableau de bord de phase de Ronin.

Avant son expérience de mort imminente et sa transformation en simulacre Ash, on peut voir le Dr Ashleigh Reid garder un rat de compagnie. Étant donné qu’Ash a 121 ans, ce n’est probablement pas le même rat.

Ash n’est que la dernière légende à avoir un compagnon semblable à un animal de compagnie. Au lancement, les deux seules légendes à avoir ce genre de compagnon étaient Lifeline, qui a DOC, et Bloodhound, qui a Artur. Depuis lors, Respawn s’est régulièrement appuyé sur des acolytes ressemblant à des animaux de compagnie pour aider à caractériser la plupart des nouvelles légendes – certaines sont de véritables créatures vivantes, mais la plupart sont des drones ou des armes de signature. Octane avait Navi (passé lorsque Navi est mort), Wattson a sa peluche Nessi, Crypto a Hack, Rampart a Sheila, Horizon a ASPIC et Fuse a Wally.

