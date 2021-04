Comment un road trip a aidé la chimie de Sebastian Stan et Denise Gough ⋆ .

ComingSoon.net s’est récemment entretenu avec Denise Gough et Le faucon et le soldat de l’hiver star Sebastian Stan. Les deux stars jouent le rôle principal dans le drame romantique d’Argyris Papadimitropoulos lundi, qui est maintenant disponible dans certains cinémas et vidéo à la demande. Au cours de notre discussion, le duo a expliqué en détail comment ils se préparaient pour le film de manière non conventionnelle et que leur répétition était simplement en train de passer du temps ensemble.

“Nous venons tous les deux de répéter et de passer du temps à décomposer des scènes et vous savez, vos trucs d’acteur typiques,” expliqua Stan. «Ensuite, j’ai l’impression que lorsque nous sommes arrivés là-bas, Argyris se repose à la place pour continuer à aller à ces dîners, et nous nous sommes dit: ‘Quand répétons-nous?’ Et il disait: «Ah, demain», puis nous serions dans un autre dîner. Je pense que nous avons tous les deux réalisé que c’était la répétition.

Gough a expliqué que les deux stars ont fait un road trip ensemble, ce qui les a aidées à améliorer leur chimie.

«Nous avons fait un road trip après deux nuits passées à nous connaître» révéla Gough. “Nous sommes montés dans une voiture avec quatre personnes que nous n’avions pas rencontrées quelques semaines auparavant. J’étais là depuis une semaine de plus que Sebastian. Donc, j’ai eu un peu plus de temps, mais je suis monté dans une voiture pendant quatre heures et je suis allé chez les producteurs [villa] qu’il possède ou quelque chose. J’y suis allé pendant trois jours et maintenant je regarde en arrière et je pense, je pense que vous l’avez dit, Sebastian, où c’était comme: ‘Oh, c’était le travail.’ C’était vraiment intelligent la façon dont il continuait à avancer: «Ouais. Ne t’inquiète pas. Nous allons faire ça. Parce que je pensais que nous allions nous asseoir et faire en quelque sorte les scènes. Ensuite, parce que j’avais fait un film d’improvisation avant, je me suis dit: “ Oh, je vois. Ce n’est pas, nous traînons simplement, mais il se passe quelque chose de plus profond. Ce qui signifiait que lorsque nous avons commencé, nous avons commencé en quelque sorte comme un couple qui traînait, ne se connaissait pas très bien, mais cela a été utile pour ce que nous devions faire ensemble.

Stan attribue le road trip et le temps passé ensemble avant le tournage pour avoir renforcé non seulement le lien entre les acteurs, mais aussi avec le réalisateur.

“Cela nous a rapprochés d’Argyris, ce qui explique encore une fois pourquoi à la fin du film, c’était si triste,” Dit Stan. «La façon dont ils ont filmé là-bas est que tout le monde est impliqué, de la coiffure et du maquillage à l’équipe, à l’éclairage. Comme s’ils se connaissaient tous. Ils passent tous du temps ensemble pendant qu’ils le font, et puis, vous savez, tout le monde était triste quand c’était fini.

Gough s’est retrouvée dévastée par la fin du tournage.

C’était la première fois que je faisais quelque chose comme ça. Comme je n’avais jamais participé à un film auparavant. Alors quand je suis parti à la fin, j’ai juste pensé que nous devrions tous vivre ensemble dans une grande maison en Grèce. J’ai commencé à apprendre la langue. Je me suis dit: «Je suis grec maintenant». Tout. Ça y est. Droite? Nous nous sommes tous retrouvés. C’est parfait. Alors j’ai été en quelque sorte recraché dans ma vie en disant: ‘Qu’est-ce que c’était?’ »

