Comment un score CIBIL fort peut aider les emprunteurs de crédit immobilier en cette période des fêtes

Une maison est bien plus que des murs et un toit. L’achat d’une maison est probablement l’une des décisions émotionnelles et financières les plus importantes que vous aurez à prendre. Que ce soit pour fonder votre nouvelle famille ou planifier votre retraite, nous souhaitons tous faire un pas de plus vers l’achat de la maison de nos rêves. Pour partager une perspective sur l’impact de cette saison des fêtes sur les décisions d’achat des Indiens, au cours de la dernière année, parmi les emprunteurs qui surveillent leur propre score CIBIL, 58% étaient des primo-accédants. En 2021, parmi les emprunteurs en autocontrôle*, environ 45% avaient moins de 35 ans et environ 82% des emprunteurs en crédit logement avaient un score CIBIL supérieur à 720.

En regardant ces chiffres, nous pouvons voir qu’avec des revenus disponibles plus élevés, la disponibilité de choix et d’offres de crédit faciles, l’achat d’une maison apparaît comme une proposition attrayante pour de nombreux Indiens. En outre, de nombreuses banques récompensent un bon comportement en matière de crédit et ont annoncé des taux de prêt immobilier à partir de 6,5 % pour toutes les tranches de prêt et pour tous les clients ayant des cotes de crédit supérieures ou égales à 750. Ces taux font partie du dispositif festif de plusieurs banques publiques et privées.

Votre score et rapport CIBIL est le reflet de votre comportement de crédit et un profil de crédit positif joue un rôle dans l’accès aux prêts. Pour les demandeurs de crédit immobilier qui cherchent à renforcer leur santé de crédit et à améliorer leur score CIBIL, voici quelques choses à faire :

1. Évaluez votre rapport CIBIL et portez une attention particulière aux détails :

C’est probablement l’étape la plus simple et la plus importante pour tout demandeur de prêt immobilier. Le suivi régulier de votre score et de votre rapport CIBIL garantit des informations précises et contribue ainsi à maintenir un profil de crédit sain. La vérification de votre rapport vous permet également de vous protéger contre l’usurpation d’identité en suivant les modifications apportées à votre rapport.

2. Maintenez un bon dossier de crédit :

Payer toutes les cotisations de crédit à temps, chaque fois peut contribuer grandement à montrer un comportement responsable et à créer un profil de crédit positif. Cela vous aidera éventuellement à augmenter votre pointage de crédit et vous donnera ainsi un accès plus facile et plus rapide à un prêt immobilier à de meilleurs taux.

3. Soyez prudent en matière de crédit et surveillez les demandes de crédit :

Faites des recherches et planifiez avant de demander un prêt immobilier. Évitez de demander des prêts immobiliers auprès de plusieurs banques/établissements de crédit en même temps. Il est conseillé de ne pas paraître avide de crédit. Par conséquent, faites des demandes de crédit/prêt intelligemment.

4. Utilisez le crédit avec prudence :

Alors qu’une banque ou un prêteur décidera des limites d’une carte de crédit, il est recommandé de maintenir l’utilisation du crédit à moins de 30 % de cette limite. Surveillez de près le taux d’utilisation du crédit. Vérifiez tous les détails concernant l’utilisation de votre carte de crédit avant de demander un prêt immobilier.

5. Gestion des comptes de prêts cosignés/garantis :

Tout paiement manqué sur un compte de prêt cosigné/garanti peut également avoir une incidence sur votre cote de crédit et votre profil. La surveillance régulière de ces comptes garantit que votre pointage de crédit n’est pas affecté par la négligence de quelqu’un d’autre.

En substance, votre score CIBIL n’est pas qu’un nombre. C’est un outil puissant qui vous aidera à accéder à un crédit plus rapide et moins cher. Un profil de crédit positif et un score CIBIL solide sont la première et une étape cruciale vers votre cheminement vers l’indépendance financière.

(Par Sujata Ahlawat, vice-présidente et chef de DTC Interactive, TransUnion CIBIL)

*Consommateurs qui vérifient leur propre score CIBIL

